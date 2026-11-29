Portrait

Auteur: Marie Louise Ndiaye

Luc André Diouf : De la plage de Las Canteras aux bancs du Congrès espagnol

Arrivé aux Canaries en 1992 avec un visa de touriste, il a connu la rue, la peur de l'expulsion et les nuits à la belle étoile sur le sable de Las Canteras. Trente-quatre ans plus tard, Luc André Diouf, né à Joal, brigue un quatrième mandat de député au Congrès espagnol. Portrait d'un homme qui n'a jamais quitté des yeux ceux qui arrivent après lui.

Ce dimanche 29 novembre, au bureau n° 1 du centre Santa Juana de Arco, à Las Palmas de Gran Canaria, un homme en doudoune kaki sourit devant l'urne. Il glisse son enveloppe comme des milliers d'autres électeurs. Mais ce geste banal a, pour lui, le poids d'une vie entière.

À quelques kilomètres de là s'étend la plage de Las Canteras. C'est là qu'au début des années 1990, sans papiers et sans argent, Luc André Diouf Dioh dormait à la belle étoile. Aujourd'hui, il est numéro 2 de la liste socialiste au Congrès des députés pour la province de Las Palmas.

De Joal aux nuits de Las Canteras

Luc André Diouf Dioh naît en 1965 à Joal, sur la Petite-Côte sénégalaise, de parents originaires de Fadiouth, l'île aux coquillages reliée à Joal par un pont de bois. Étudiant en sciences économiques à Dakar, il prend en 1992 la route de l'Espagne avec un visa de touriste.

Le visa expire. Il reste. Commence alors la vie de sans-papiers : un logement partagé à plusieurs dans le quartier du Port, la peur des contrôles, un seul repas par jour. Il finit par dormir sur la plage de Las Canteras, jusqu'à tomber malade d'une pneumonie et être hospitalisé.

C'est à l'hôpital qu'une infirmière le met en contact avec des travailleurs sociaux. Le début d'un autre chemin : il régularise sa situation, puis devient espagnol en 2001.

Bâtisseur de communautés

Dès qu'il retrouve pied, Luc André Diouf se tourne vers les siens. De 1993 à 1996, il participe à la création de plusieurs associations d'immigrés aux Canaries : l'association Diambar, celles des Sérères, des Lébous, des vendeurs ambulants, puis la Coordination des associations sénégalaises des îles Canaries.

En 1998, il cofonde la Fédération des associations africaines des îles Canaries, qu'il préside. Sous sa direction, la Fédération regarde aussi vers le continent et mène huit projets de coopération au développement :

• un laboratoire pour le centre de santé de Joal-Fadiouth, sa terre natale ;

• une coopérative de pêche à Hann Bel-Air, à Dakar ;

• du matériel informatique à Sao Tomé-et-Principe ;

• des salles de classe au Ghana ;

• une ambulance médicalisée en Mauritanie ;

• des puits à énergie solaire en Sierra Leone, au Nigeria et en Gambie.

Le migrant d'hier devient un pont entre les deux rives.

Le syndicaliste des sans-voix

Au tournant des années 2000, il rejoint le syndicalisme à travers les Centres d'information pour les travailleurs immigrés, un projet soutenu par l'Union européenne. Conseiller en immigration de 2000 à 2005, il coordonne ensuite ces centres de 2005 à 2010.

En 2006, quand des milliers de pirogues accostent aux Canaries, il est sur le quai. Il accueille, oriente et traduit pour ses compatriotes, dans ce qui reste l'une des plus grandes crises migratoires de l'archipel. Son nom commence à circuler bien au-delà de la communauté sénégalaise.

De 2010 à 2018, il est secrétaire général à l'immigration du syndicat Commissions ouvrières (CCOO) aux Canaries.

Du terrain au Congrès

En 2017, Pedro Sánchez, aujourd'hui président du gouvernement espagnol, l'invite à rejoindre l'équipe technique chargée des propositions du Parti socialiste (PSOE) sur l'immigration et les réfugiés. Il devient ensuite secrétaire du parti aux politiques migratoires et aux réfugiés, poste qu'il occupe toujours.

En avril 2019, il est élu député pour la province de Las Palmas. L'ancien sans-papiers devient le premier Sénégalais d'origine à siéger au Congrès des députés. Il y enchaîne trois mandats : un premier, court, en 2019, puis 2019-2023, puis 2023-2026.

Au Congrès, il est le porte-parole du groupe socialiste pour l'immigration. Il siège aussi aux commissions de la Défense et de la Coopération, et préside la délégation parlementaire auprès de l'Union pour la Méditerranée. Polyglotte, il parle six langues.

Une campagne, une vision

Pour les élections générales du 29 novembre 2026, il se présente en numéro 2 de la liste socialiste au Congrès pour Las Palmas, derrière María Dolores Corujo. Il vise un quatrième mandat, pour 2026-2030.

Pendant la campagne, il a défendu la politique migratoire du gouvernement, notamment la régularisation extraordinaire de personnes migrantes. Il a qualifié de « fausse promesse » l'idée, portée par l'extrême droite, d'expulser tous les immigrés.

Il plaide aussi pour que le gouvernement sénégalais prenne au sérieux la migration circulaire : permettre aux jeunes Sénégalais de venir travailler en Espagne pour un temps, puis de rentrer au pays. Selon lui, c'est l'une des clés pour freiner l'émigration irrégulière.

Il a enfin réclamé l'application aux Canaries de la loi nationale sur le logement, et dénoncé les attaques racistes qu'il dit recevoir sur les réseaux sociaux.

Le bulletin et la plage

Trente-quatre ans séparent le jeune homme qui dormait sur le sable de Las Canteras et le député qui vote ce dimanche au centre Santa Juana de Arco. Entre les deux, il n'a jamais coupé le fil avec ceux qui arrivent après lui, par la mer, avec les mêmes rêves et les mêmes peurs. Les résultats sont attendus ce soir, après la fermeture des bureaux de vote.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Luc André Diouf, né en 1965 à Joal au Sénégal, est arrivé aux Canaries en 1992 avec un visa de touriste et a dormi sur la plage de Las Canteras alors qu'il était sans papiers. - Il a été élu député en avril 2019 pour la province de Las Palmas, devenant le premier Sénégalais d'origine à siéger au Congrès des députés, et brigue un quatrième mandat en numéro 2 de la liste socialiste pour les élections du 29 novembre 2026. - Il est porte-parole du groupe socialiste pour l'immigration au Congrès et secrétaire du PSOE aux politiques migratoires et aux réfugiés.