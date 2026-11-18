Nabou Lèye : Portrait d'une danseuse au cœur d'un double meurtre
Avant son nom dans l’affaire Aziz Dabala, il y avait une enfance, une passion pour la danse, des ambitions et une ascension dans le milieu artistique sénégalais.
Dans ce documentaire exceptionnel d’Investigations Criminelles au Sénégal, nous retraçons le parcours de Nabou Leye, de ses premières années jusqu’aux événements qui vont brutalement bouleverser sa vie.
💃 Son enfance et ses premières années.
💃 Sa passion pour la danse.
⭐ Son ascension dans le milieu artistique.
🤝 Sa relation avec Aziz Dabala.
🚨 Puis tout bascule.
L’enquête sur ce double meurtre propulse Nabou Leye au cœur d’une affaire criminelle extrêmement médiatisée et interrompt brutalement la trajectoire qu’elle était en train de construire.
Comment cette danseuse s’est-elle retrouvée associée à l’une des affaires criminelles les plus commentées du Sénégal ?
Et que reste-t-il de son parcours lorsqu’on regarde au-delà des gros titres ?
Investigations Criminelles au Sénégal vous propose le portrait de Nabou Leye en 10 moments marquants.
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