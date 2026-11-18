Portrait

Auteur: Investigations Criminelles au Sénégal

il y a 4 heures

Nabou Lèye : Portrait d'une danseuse au cœur d'un double meurtre

Avant son nom dans l’affaire Aziz Dabala, il y avait une enfance, une passion pour la danse, des ambitions et une ascension dans le milieu artistique sénégalais.

Dans ce documentaire exceptionnel d’Investigations Criminelles au Sénégal, nous retraçons le parcours de Nabou Leye, de ses premières années jusqu’aux événements qui vont brutalement bouleverser sa vie.

💃 Son enfance et ses premières années.

💃 Sa passion pour la danse.

⭐ Son ascension dans le milieu artistique.

🤝 Sa relation avec Aziz Dabala.

🚨 Puis tout bascule.

L’enquête sur ce double meurtre propulse Nabou Leye au cœur d’une affaire criminelle extrêmement médiatisée et interrompt brutalement la trajectoire qu’elle était en train de construire.

Comment cette danseuse s’est-elle retrouvée associée à l’une des affaires criminelles les plus commentées du Sénégal ?

Et que reste-t-il de son parcours lorsqu’on regarde au-delà des gros titres ?

Investigations Criminelles au Sénégal vous propose le portrait de Nabou Leye en 10 moments marquants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le documentaire d'Investigations Criminelles au Sénégal retrace le parcours de Nabou Leye, de son enfance à son ascension dans le milieu artistique sénégalais. - Il aborde sa passion pour la danse et sa relation avec Aziz Dabala. - L'enquête sur ce double meurtre la propulse au cœur d'une affaire criminelle très médiatisée et interrompt sa trajectoire.