Portrait

Auteur: Fatoumata KIDIERA

Séries sénégalaises : Comment Maman Amy Diop a vaincu ses doutes pour devenir « Mère Yacine »

De l'administration aux plateaux de tournage, Maman Amy Diop — plus connue du grand public sous les traits de « Mère Yacine » — s'est imposée comme l'un des visages incontournables de la maison de production Marodi. Malgré ses doutes initiaux et les vives critiques suscitées par ses personnages de mère intrusive ou possessives dans « Jeu de Dames » et « Doomu Baay », l'actrice séduit par son charisme et promet un dénouement renversant à ses téléspectateurs.

​Mère Yacine est le modèle de la persévérance qui a su conquérir le cœur de nombreux téléspectateurs. Ses rôles de maman protectrice, parfois dure ou calculatrice, lui ont valu de vives critiques sur les réseaux sociaux, mais son charisme et sa présence à l'écran ne laissent personne indifférent. C'est ce tempérament artistique qui lui a ouvert les portes de la maison de production Marodi, notamment dans les séries à succès « Jeu de Dames » et « Doomu Baay ».

​À la ville, Maman Amy Diop est assistante de direction de profession. Après l'obtention de son baccalauréat, elle a suivi deux formations, notamment en gestion de société civile immobilière (SCI) et en analyse-programmation. Sur les écrans, la comédienne s'est d'abord illustrée en interprétant le rôle d’une mère de famille obnubilée par l’héritage de son fils, prête à couvrir ce dernier malgré sa délinquance. Au début, elle doutait pourtant de ses talents d’actrice. Mais, à sa grande surprise, grâce aux séances de coaching de Stéphane Toupane — acteur et entrepreneur sénégalais autodidacte devenu une figure marquante du cinéma et des séries télévisées en Afrique de l'Ouest —, Maman Amy Diop endosse le personnage avec brio.

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​Grâce à cette prouesse, Marodi la repère et l’intègre dans la série « Jeu de Dames ». Dans cette production, elle incarne Mère Yacine et met à nu les différends qui opposent souvent les belles-mères à leurs belles-filles. L’actrice saisit d'ailleurs l'occasion de ce rôle pour inviter toutes les belles-mères à laisser leurs belles-filles s’épanouir pleinement dans leur ménage. Alors que beaucoup de téléspectateurs se plaignent et estiment que la saison 2 de « Jeu de Dames » n’avait pas lieu d’être, Mère Yacine leur promet un dénouement très surprenant dans les derniers épisodes.

​Très polyvalente, la comédienne séduit également dans la série « Doomu Baay », où elle se surpasse sous les traits de Mère Nogaye, une maman poule au caractère bien trempé et sans limite dans sa possessivité. À travers cette fiction, elle sensibilise par ailleurs les familles à la nécessité d'éviter les litiges entre demi-frères.

​Cependant, dans la deuxième saison de « Jeu de Dames », l'actrice apparaît physiquement métamorphosée, ce qui inquiète de nombreux internautes, tant Maman Amy Diop habite intensément ses personnages et excelle dans le registre de la mère protectrice.

​Pour tenir le rythme, elle peut heureusement compter sur le soutien indéfectible de ses proches. Car entre endosser des rôles d'antagoniste, essuyer les critiques sur les réseaux sociaux, tourner tard dans la soirée et voir son temps familial réduit, il faut une grande compréhension de son entourage pour préserver l'équilibre du foyer. Une chance que n'ont pas tous les artistes du septième art, les aléas du métier occasionnant souvent des frictions, de l'incompréhension et, dans bien des cas, des divorces.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Maman Amy Diop, assistante de direction de profession, s'est imposée comme un visage incontournable de la maison de production Marodi grâce à ses rôles dans « Jeu de Dames » et « Doomu Baay ». - Elle doutait initialement de ses talents d'actrice et a été coachée par Stéphane Toupane avant d'endosser avec brio son personnage. - Ses rôles de mère intrusive ou possessive lui ont valu de vives critiques sur les réseaux sociaux, et elle promet un dénouement surprenant dans les derniers épisodes de la saison 2 de « Jeu de Dames ».