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Séries sénégalaises : Comment Maman Amy Diop a vaincu ses doutes pour devenir « Mère Yacine »

Auteur: Fatoumata KIDIERA

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Séries sénégalaises : Comment Maman Amy Diop a vaincu ses doutes pour devenir « Mère Yacine »

Séries sénégalaises : Comment Maman Amy Diop a vaincu ses doutes pour devenir « Mère Yacine »

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De l'administration aux plateaux de tournage, Maman Amy Diop — plus connue du grand public sous les traits de « Mère Yacine » — s'est imposée comme l'un des visages incontournables de la maison de production Marodi. Malgré ses doutes initiaux et les vives critiques suscitées par ses personnages de mère intrusive ou possessives dans « Jeu de Dames » et « Doomu Baay », l'actrice séduit par son charisme et promet un dénouement renversant à ses téléspectateurs.

​Mère Yacine est le modèle de la persévérance qui a su conquérir le cœur de nombreux téléspectateurs. Ses rôles de maman protectrice, parfois dure ou calculatrice, lui ont valu de vives critiques sur les réseaux sociaux, mais son charisme et sa présence à l'écran ne laissent personne indifférent. C'est ce tempérament artistique qui lui a ouvert les portes de la maison de production Marodi, notamment dans les séries à succès « Jeu de Dames » et « Doomu Baay ».

​À la ville, Maman Amy Diop est assistante de direction de profession. Après l'obtention de son baccalauréat, elle a suivi deux formations, notamment en gestion de société civile immobilière (SCI) et en analyse-programmation. Sur les écrans, la comédienne s'est d'abord illustrée en interprétant le rôle d’une mère de famille obnubilée par l’héritage de son fils, prête à couvrir ce dernier malgré sa délinquance. Au début, elle doutait pourtant de ses talents d’actrice. Mais, à sa grande surprise, grâce aux séances de coaching de Stéphane Toupane — acteur et entrepreneur sénégalais autodidacte devenu une figure marquante du cinéma et des séries télévisées en Afrique de l'Ouest —, Maman Amy Diop endosse le personnage avec brio.

A lire aussi : "Insultes, gêne familiale et fureur des fans : Mouhamed Siby ("Jeux de Dames") dit tout sur son rôle de Badou"

​Grâce à cette prouesse, Marodi la repère et l’intègre dans la série « Jeu de Dames ». Dans cette production, elle incarne Mère Yacine et met à nu les différends qui opposent souvent les belles-mères à leurs belles-filles. L’actrice saisit d'ailleurs l'occasion de ce rôle pour inviter toutes les belles-mères à laisser leurs belles-filles s’épanouir pleinement dans leur ménage. Alors que beaucoup de téléspectateurs se plaignent et estiment que la saison 2 de « Jeu de Dames » n’avait pas lieu d’être, Mère Yacine leur promet un dénouement très surprenant dans les derniers épisodes.

​Très polyvalente, la comédienne séduit également dans la série « Doomu Baay », où elle se surpasse sous les traits de Mère Nogaye, une maman poule au caractère bien trempé et sans limite dans sa possessivité. À travers cette fiction, elle sensibilise par ailleurs les familles à la nécessité d'éviter les litiges entre demi-frères.

​Cependant, dans la deuxième saison de « Jeu de Dames », l'actrice apparaît physiquement métamorphosée, ce qui inquiète de nombreux internautes, tant Maman Amy Diop habite intensément ses personnages et excelle dans le registre de la mère protectrice.

​Pour tenir le rythme, elle peut heureusement compter sur le soutien indéfectible de ses proches. Car entre endosser des rôles d'antagoniste, essuyer les critiques sur les réseaux sociaux, tourner tard dans la soirée et voir son temps familial réduit, il faut une grande compréhension de son entourage pour préserver l'équilibre du foyer. Une chance que n'ont pas tous les artistes du septième art, les aléas du métier occasionnant souvent des frictions, de l'incompréhension et, dans bien des cas, des divorces.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Maman Amy Diop, assistante de direction de profession, s'est imposée comme un visage incontournable de la maison de production Marodi grâce à ses rôles dans « Jeu de Dames » et « Doomu Baay ». - Elle doutait initialement de ses talents d'actrice et a été coachée par Stéphane Toupane avant d'endosser avec brio son personnage. - Ses rôles de mère intrusive ou possessive lui ont valu de vives critiques sur les réseaux sociaux, et elle promet un dénouement surprenant dans les derniers épisodes de la saison 2 de « Jeu de Dames ».
Auteur: Fatoumata KIDIERA
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Mercredi 11 novembre, quelques heures après la cérémonie d’ouverture du Simandou Mining Summit, un sommet international destiné à promouvoir l’important potentiel minier de la Guinée, à Conakry, des affrontements éclataient entre des orpailleurs et l’armée guinéenne, dans le nord-est du pays, non loin de la frontière avec le Mali. Selon un bilan provisoire publié le lendemain par le gouvernement, qui évoque des échanges de tirs, au moins dix personnes ont été tuées et des membres des forces de l’ordre blessés.

    Depuis le 2 novembre et le lancement d’une grande campagne contre l’exploitation illégale et anarchique de l’or, les autorités mènent une lutte implacable contre les milliers d’orpailleurs clandestins qui proliféraient dans cette région de Siguiri, connue pour être l’une des plus grandes zones aurifères d’Afrique de l’Ouest.

    Cinq jours plus tard, le Mali voisin affirmait qu’environ 160 000 personnes refoulées de Guinée étaient arrivées sur son territoire et déplorait une situation d’« urgence humanitaire ». Parmi eux, de nombreux jeunes Maliens, Burkinabés, Nigériens, Ivoiriens ou encore Togolais, tous poussés à rentrer chez eux.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    En Guinée, les autorités s’attaquent à l’orpaillage illégal : « C’était devenu le Far West »
    Le pouvoir de Mamadi Doumbouya a intensifié sa lutte contre les orpailleurs clandestins dans la région de Siguiri, l’une des plus grandes réserves d’or d’Afrique de l’Ouest. Depuis début novembre, des dizaines de milliers d’étrangers ont été expulsés vers le Mali et plus de 1 300 personnes arrêtées.

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