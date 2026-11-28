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Auteur: Seneweb-News

Arrestation de Kodda Sall : Mia Guissé dénonce, Adviser réclame sa libération, la vague de soutiens s'étend

Depuis hier, le tiktokeur Kodda Sall est en garde à vue à la suite de ses propos sur le massacre d’Inal et la fête de l’indépendance mauritanienne. Sur les réseaux sociaux, une vague de soutiens déferle depuis l’annonce de son interpellation. Parmi ceux qui ont pris sa défense figurent des artistes de renom.

« Nous, c’est Kodda qu’on connaît ! Un jeune homme qui a eu le courage de prendre la parole pour dénoncer ce qu’il considère comme des injustices. J’en appelle respectueusement aux autorités mauritaniennes : entendez notre cri du cœur et libérez Kodda », a posté Mia Guissé.

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La chanteuse sénégalaise rappelle que la liberté d’expression est un droit fondamental et que la jeunesse doit pouvoir s’exprimer sans craindre de perdre sa liberté. « Libérez Kodda ! La justice doit aussi savoir écouter la voix de sa jeunesse », a-t-elle lancé.

En Mauritanie également, des voix se sont élevées pour réclamer la libération du tiktokeur. « Libérez Kodda Sall, non à l’injustice », a martelé l’artiste mauritanien Adviser.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kodda Sall est en garde à vue depuis hier à la suite de ses propos sur le massacre d'Inal et la fête de l'indépendance mauritanienne. - Mia Guissé a appelé les autorités mauritaniennes à libérer Kodda Sall, rappelant que la liberté d'expression est un droit fondamental. - L'artiste mauritanien Adviser a également réclamé la libération de Kodda Sall, dénonçant l'injustice.