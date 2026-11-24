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Auteur: Thiebeu NDIAYE

Can 2025 : Idy salue la décision du TAS et lance un appel d’unité à marocains et sénégalais

L’ancien premier ministre, Idrissa Seck se réjouit de la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS), entérinant officiellement la victoire du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025).

« Cette consécration vient couronner le talent, la détermination et l’abnégation de nos Lions, qui ont porté avec dignité et honneur les couleurs de notre Nation », a déclaré Idrissa Seck, adressant ses « ses chaleureuses et renouvelées félicitations » aux joueurs de l’équipe nationale, au staff technique et à la fédération sénégalaise de football.

Dans son communiqué empreint de solennité et d’apaisement, le leader de Rewmi a également tenu à lancer un vibrant appel à l’unité entre les peuples sénégalais et marocain.

« Au-delà des enjeux sportifs, préservons les liens historiques, spirituels et fraternels qui unissent nos deux peuples », lance-t-il. Selon lui, le football doit demeurer un puissant vecteur de rapprochement, de respect mutuel et de fraternité africaine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Idrissa Seck se réjouit de la décision du TAS entérinant officiellement la victoire du Sénégal à la CAN 2025. - Il félicite les joueurs, le staff technique et la fédération sénégalaise de football. - Il lance un appel à l'unité entre Sénégalais et Marocains, appelant à préserver les liens historiques, spirituels et fraternels entre les deux peuples.