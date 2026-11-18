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Auteur: seneweb news

Crise à GFM : L’annonce de Youssou Ndour

La crise sociale qui secoue le Groupe Futurs Médias (GFM) connaît un nouveau développement. Après le sit-in organisé par les travailleurs, restés plusieurs mois sans percevoir leurs salaires, le Conseil d’administration est sorti de son silence, ce mardi.

Dans une note, il annonce une contribution personnelle exceptionnelle du président du Conseil d’administration, Youssou Ndour, pour soutenir le personnel.

« Dans un esprit de responsabilité et afin de contribuer à la recherche d’une solution apaisée à la situation du personnel, le Président du Conseil d’administration a décidé d’apporter, à titre exceptionnel et pour la dernière fois, une contribution personnelle de soutien », indique la note.

Mais au-delà de cette mesure, le Conseil d’administration entend accélérer le processus de restructuration du groupe. Il demande à la Direction générale de mettre en œuvre le plan en cours afin de permettre à GFM de retrouver un équilibre durable dans un délai maximum de trois mois.

Dans cette perspective, la Direction générale est invitée à prendre toutes les mesures appropriées, dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle devra également soumettre au Conseil d’administration, dans ce même délai, un rapport exhaustif sur les ressources humaines de l’entreprise.

Le Conseil d’administration assure qu’il suivra attentivement l’exécution de ces orientations et procédera à une évaluation des résultats à l’issue de cette période.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Conseil d’administration de GFM annonce une contribution personnelle exceptionnelle de Youssou Ndour pour soutenir le personnel. - Il demande à la Direction générale de mettre en œuvre le plan de restructuration pour un équilibre durable en trois mois maximum. - La Direction générale devra soumettre dans ce délai un rapport exhaustif sur les ressources humaines de l’entreprise.