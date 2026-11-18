Crise à GFM : L’annonce de Youssou Ndour
La crise sociale qui secoue le Groupe Futurs Médias (GFM) connaît un nouveau développement. Après le sit-in organisé par les travailleurs, restés plusieurs mois sans percevoir leurs salaires, le Conseil d’administration est sorti de son silence, ce mardi.
Dans une note, il annonce une contribution personnelle exceptionnelle du président du Conseil d’administration, Youssou Ndour, pour soutenir le personnel.
« Dans un esprit de responsabilité et afin de contribuer à la recherche d’une solution apaisée à la situation du personnel, le Président du Conseil d’administration a décidé d’apporter, à titre exceptionnel et pour la dernière fois, une contribution personnelle de soutien », indique la note.
Mais au-delà de cette mesure, le Conseil d’administration entend accélérer le processus de restructuration du groupe. Il demande à la Direction générale de mettre en œuvre le plan en cours afin de permettre à GFM de retrouver un équilibre durable dans un délai maximum de trois mois.
Dans cette perspective, la Direction générale est invitée à prendre toutes les mesures appropriées, dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle devra également soumettre au Conseil d’administration, dans ce même délai, un rapport exhaustif sur les ressources humaines de l’entreprise.
Le Conseil d’administration assure qu’il suivra attentivement l’exécution de ces orientations et procédera à une évaluation des résultats à l’issue de cette période.
Commentaires (67)
Laisser le debat de sonko et se concentre sur les emplois et la vie chère
Eux ils ont créé des emplois
Et sonko il n'a rien créé,au contraire
Il à détruit des emplois et des familles.
Tchim
Macky n’est plus là, et vous touchez le fond. Ressortez votre stock de films de Mickey et vendez-le à Diomaye pour mieux cacher son bilan macabre.
Après on s’étonne que les gens s’en aillent sur des pirogues.
Du courage aux employés affectés.
QUESTION: YOUSSOU NDOUR, president et proprietaire du groupe peut injecter de la liquidité mais avec des conditions fiscales et societales bien définies.
Tout semble louche et ILLEGAL"
Depuis le départ de Mamoudou Ibra Kane, You est le véritable DG de GFM. Birane n’est qu’un pantin !
Toutes les (mauvaises) décisions ont été prises par You : droits télé onéreux de compétitions sportives (Euro, Mondial de foot),, organisation foireuse de combats de lutte, nominations hasardeuses, choix stratégiques douteux, créations malheureuses d’organes comme King FM et Record. etc. Mais les coup de grâce a été : l’emprunt de 12 milliards FCfa pour financer l’imprimerie. GFM n’a jamais pu se relever de ce mauvais choix stratégique qui a plombé l’entreprise. Le service de la dette a asphyxié l’entreprise…
Autre stratégie qui se paie aujourd’hui : la décision de You de s’allier à Macky Sall. Il a joué avec la crédibilité de ses organes de presse et il le paye aujourd’hui
Youssou Ndour est le principal responsable de la situation de GFM. Son communiqué est un bluff, mais tous ceux qui sont vraiment informés savent qu’il est à la base de toutes les mauvaises décisions qui ont coulé l’entreprise
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