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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

il y a 1 heure

Décès de Phumzile Mlambo-Ngcuka : Macky Sall salue le parcours d’une grande militante de la cause féminine

Le décès de Phumzile Mlambo-Ngcuka continue de susciter de nombreuses réactions à travers le monde. Parmi les personnalités qui lui ont rendu hommage figure l’ancien président sénégalais Macky Sall.

Dans un message empreint d’émotion et de respect, l’ancien président sénégalais a présenté ses condoléances au peuple sud africain. «Je suis peiné d’apprendre le décès de madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne Vice-Présidente d’Afrique du Sud, ancienne Directrice exécutive d’ONU-Femmes », a écrit Macky Sall sur ses plateformes sociales.

L’ancien président sénégalais a également salué « l’œuvre remarquable d’une militante engagée au service de son pays et de la condition féminine ».

Macky Sall a enfin adressé ses condoléances à la famille de la défunte, au président sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi qu’au peuple sud-africain « ami et frère ».

Ancienne vice-présidente de la République d’Afrique du Sud et directrice exécutive d’ONU-Femmes, de 2013 à 2021, Phumzile Mlambo-Ngcuka est décédée le 20 novembre 2026, à l’âge de 71 ans.

Je suis peiné d’apprendre le décès de madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne Vice-Présidente d’Afrique du Sud, ancienne Directrice exécutive d’ONU-Femmes. Je rends hommage à son œuvre remarquable au service de son pays et de la condition féminine, dont elle a été une militante engagée. À sa famille éplorée, au Président Cyril Ramaphosa et au peuple Sud-africain ami et frère, j’adresse mes condoléances émues. Paix à son âme. -————— I am deeply saddened to learn of the passing of Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka, former Deputy President of South Africa and former Executive Director of UN Women. I pay tribute to her remarkable service to her country and to her tireless advocacy for women’s rights. I extend my heartfelt condolences to her bereaved family, to President Cyril Ramaphosa, and to the friendly and brotherly people of South Africa. May her soul rest in peace.

— Macky Sall (@Macky_Sall) Chargement du post X/Twitter...

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Macky Sall a présenté ses condoléances au peuple sud-africain après le décès de Phumzile Mlambo-Ngcuka. - Il a salué « l'œuvre remarquable d'une militante engagée au service de son pays et de la condition féminine ». - Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente d'Afrique du Sud et directrice exécutive d'ONU-Femmes de 2013 à 2021, est décédée le 20 novembre 2026 à l'âge de 71 ans.