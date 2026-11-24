Décès de Phumzile Mlambo-Ngcuka : Macky Sall salue le parcours d’une grande militante de la cause féminine
Le décès de Phumzile Mlambo-Ngcuka continue de susciter de nombreuses réactions à travers le monde. Parmi les personnalités qui lui ont rendu hommage figure l’ancien président sénégalais Macky Sall.
Dans un message empreint d’émotion et de respect, l’ancien président sénégalais a présenté ses condoléances au peuple sud africain. «Je suis peiné d’apprendre le décès de madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne Vice-Présidente d’Afrique du Sud, ancienne Directrice exécutive d’ONU-Femmes », a écrit Macky Sall sur ses plateformes sociales.
L’ancien président sénégalais a également salué « l’œuvre remarquable d’une militante engagée au service de son pays et de la condition féminine ».
Macky Sall a enfin adressé ses condoléances à la famille de la défunte, au président sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi qu’au peuple sud-africain « ami et frère ».
Ancienne vice-présidente de la République d’Afrique du Sud et directrice exécutive d’ONU-Femmes, de 2013 à 2021, Phumzile Mlambo-Ngcuka est décédée le 20 novembre 2026, à l’âge de 71 ans.
Je suis peiné d’apprendre le décès de madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne Vice-Présidente d’Afrique du Sud, ancienne Directrice exécutive d’ONU-Femmes. Je rends hommage à son œuvre remarquable au service de son pays et de la condition féminine, dont elle a été une militante engagée. À sa famille éplorée, au Président Cyril Ramaphosa et au peuple Sud-africain ami et frère, j’adresse mes condoléances émues. Paix à son âme. -————— I am deeply saddened to learn of the passing of Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka, former Deputy President of South Africa and former Executive Director of UN Women. I pay tribute to her remarkable service to her country and to her tireless advocacy for women’s rights. I extend my heartfelt condolences to her bereaved family, to President Cyril Ramaphosa, and to the friendly and brotherly people of South Africa. May her soul rest in peace.
— Macky Sall (@Macky_Sall)
Commentaires (1)
Maintenant que c'est Firaouna¥7¥6÷359÷÷ Sall qui est revenu avec ses milliards volés pour être visible, ils ne vont jamais lui dire qu'il lui fait de l'ombre. Parce que Diomaye est détruit pour être transformé en arme contre Sonko, mais aussi pour préparer le terrain à Firaouna Sall.
NB: Je répète que lorsque Diomaye se réveillera, il ne pourra plus s'aimer pour le reste de sa vie.
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