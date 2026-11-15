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Auteur: seneweb news

Guy Marius Sagna : « Des crânes volés après la profanation de tombes sont conservés par des institutions au Sénégal »

​Le député Guy Marius Sagna porte le débat sur la restitution et la dignité des restes humains jusque dans les institutions nationales. Dans une sortie au titre évocateur — « Des crânes volés après la profanation de tombes sont conservés par des institutions au Sénégal » —, le parlementaire annonce avoir adressé deux questions écrites au gouvernement, l’une au ministre de l'Enseignement supérieur, l’autre au ministre de la Culture, concernant des collections d'ossements conservées dans le pays.

​S'appuyant sur des travaux scientifiques récents, notamment une synthèse publiée en 2024 et un séminaire de la Société des africanistes de 2023, l'élu rappelle que des chercheurs, à l'image de Raymond Mauny en 1955 à Dakar ou de Guy Thilmans en 1965 en pays sérère, ont procédé à des prélèvements de crânes et d'ossements dans des baobabs creux qui servaient autrefois de lieux de sépulture. Ces restes ont ensuite été intégrés aux collections de l’Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), de l'actuel Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS) de Saint-Louis, ou prêtés au laboratoire d’anatomie de la faculté de médecine de Dakar.

​Pour le parlementaire, cette problématique dépasse le seul contentieux mémoriel avec l'ancienne puissance coloniale : « La lutte contre la nécro-colonisation que nous portons contre la France, qui détient plusieurs crânes de Sénégalais dans ses musées, engage aussi nos propres établissements, notre propre pays, le Sénégal. »

​Estimant que « l’atteinte aux sépultures constitue une violence envers les défunts et leurs proches », Guy Marius Sagna plaide pour que ces restes quittent les réserves scientifiques : « La place de nos morts n’est pas dans les musées, les réserves ou les laboratoires. Le gouvernement doit organiser leur sépulture avec les familles et les communautés concernées, et en assurer les moyens. »

​Dans ses interpellations officielles, le député demande aux ministères concernés et à la Direction du patrimoine culturel de produire un « état des lieux vérifié des restes humains conservés dans vos établissements, notamment à l’IFAN et au CRDS de Saint-Louis, et de leur devenir ». Il sollicite également la mise en place d'un « programme chiffré et daté » pour organiser leur inhumation avec les communautés concernées, « y compris pour les personnes demeurées anonymes », tout en documentant l'origine de ces collections pour situer les responsabilités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Guy Marius Sagna a adressé deux questions écrites au gouvernement, l'une au ministre de l'Enseignement supérieur et l'autre au ministre de la Culture, sur des collections d'ossements conservées au Sénégal. - Des chercheurs comme Raymond Mauny en 1955 à Dakar et Guy Thilmans en 1965 en pays sérère ont prélevé des crânes et ossements dans des baobabs creux servant de sépultures, restes intégrés à l'IFAN, au CRDS de Saint-Louis ou prêtés au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Dakar. - Le député demande un état des lieux vérifié des restes humains conservés dans ces établissements et un programme chiffré et daté pour organiser leur inhumation avec les communautés concernées.