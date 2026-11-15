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Guy Marius Sagna : « Des crânes volés après la profanation de tombes sont conservés par des institutions au Sénégal »

Auteur: seneweb news

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Guy Marius Sagna : « Des crânes volés après la profanation de tombes sont conservés par des institutions au Sénégal »

Guy Marius Sagna : « Des crânes volés après la profanation de tombes sont conservés par des institutions au Sénégal »

​Le député Guy Marius Sagna porte le débat sur la restitution et la dignité des restes humains jusque dans les institutions nationales. Dans une sortie au titre évocateur — « Des crânes volés après la profanation de tombes sont conservés par des institutions au Sénégal » —, le parlementaire annonce avoir adressé deux questions écrites au gouvernement, l’une au ministre de l'Enseignement supérieur, l’autre au ministre de la Culture, concernant des collections d'ossements conservées dans le pays.

​S'appuyant sur des travaux scientifiques récents, notamment une synthèse publiée en 2024 et un séminaire de la Société des africanistes de 2023, l'élu rappelle que des chercheurs, à l'image de Raymond Mauny en 1955 à Dakar ou de Guy Thilmans en 1965 en pays sérère, ont procédé à des prélèvements de crânes et d'ossements dans des baobabs creux qui servaient autrefois de lieux de sépulture. Ces restes ont ensuite été intégrés aux collections de l’Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), de l'actuel Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS) de Saint-Louis, ou prêtés au laboratoire d’anatomie de la faculté de médecine de Dakar.

​Pour le parlementaire, cette problématique dépasse le seul contentieux mémoriel avec l'ancienne puissance coloniale : « La lutte contre la nécro-colonisation que nous portons contre la France, qui détient plusieurs crânes de Sénégalais dans ses musées, engage aussi nos propres établissements, notre propre pays, le Sénégal. »

​Estimant que « l’atteinte aux sépultures constitue une violence envers les défunts et leurs proches », Guy Marius Sagna plaide pour que ces restes quittent les réserves scientifiques : « La place de nos morts n’est pas dans les musées, les réserves ou les laboratoires. Le gouvernement doit organiser leur sépulture avec les familles et les communautés concernées, et en assurer les moyens. »

​Dans ses interpellations officielles, le député demande aux ministères concernés et à la Direction du patrimoine culturel de produire un « état des lieux vérifié des restes humains conservés dans vos établissements, notamment à l’IFAN et au CRDS de Saint-Louis, et de leur devenir ». Il sollicite également la mise en place d'un « programme chiffré et daté » pour organiser leur inhumation avec les communautés concernées, « y compris pour les personnes demeurées anonymes », tout en documentant l'origine de ces collections pour situer les responsabilités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Guy Marius Sagna a adressé deux questions écrites au gouvernement, l'une au ministre de l'Enseignement supérieur et l'autre au ministre de la Culture, sur des collections d'ossements conservées au Sénégal. - Des chercheurs comme Raymond Mauny en 1955 à Dakar et Guy Thilmans en 1965 en pays sérère ont prélevé des crânes et ossements dans des baobabs creux servant de sépultures, restes intégrés à l'IFAN, au CRDS de Saint-Louis ou prêtés au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Dakar. - Le député demande un état des lieux vérifié des restes humains conservés dans ces établissements et un programme chiffré et daté pour organiser leur inhumation avec les communautés concernées.
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Commentaires (23)

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    Ass ⭐ Top commentaire il y a 11 heures
    Que des fous dans pastéf.
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    Yalmbine bi il y a 10 heures
    Daniouy dieufour.
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    Jean-le-fou il y a 10 heures
    @Yalmbine bi  Aujourd'hui ton pere sonko dit que les sénégalais ne mangent plus à midi, le farfelus nous parle de crânes à restituer. Si Guy arrive à identifier le crâne de son arriere-grand-pere n'a qu'à aller le récupérer à l'IFAN. Du n'importe quoi ce député qui vit ses derniers soubresauts avant la galère.
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    Gf il y a 8 heures
    Tu aurais souhaité peut-être voir le crâne de tes arrières grands parents servir dans les laboratoires et musées français....?
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    yewo il y a 7 heures
    @Gf  ifan
    ucad la dok universite de dakar
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    Jean-le-fou il y a 6 heures
    @Gf  De quoi tu te mêles ? T'es apparenté au chimpanzé sur 2 pattes nommé GMS ? Moi le crane de mon arrière-grand-père n'est pas à l'IFAN. Toi par contre tu peux aller chercher le Q de ton arrière-grand-mère dans les laboratoires occidentaux.
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    Djibson il y a 10 heures
    Monsieur Diversion, diversion rejetée. Grosse Bouche.
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    23 juin il y a 10 heures
    Quand le sage montre la lune, l'imbécile voit le petit doigt. Guy Marius Sagna parle d'Africains tués par les colons et qui doivent être restaurés dans leur dignité et voilà que les kirailleurs politisent bêtement son propos. Un peu de décence please !
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    Peulh bi il y a 7 heures
    Ici, le oetit doigt indique bel et bien de CRANES-BAOBABS CREUX-IFAN...ETC.
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    Boursine il y a 11 heures
    Franchement c'est ridicule de créer des débats inutiles
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    Au moins il y a 8 heures
    Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les compétences requises pour développer comme l'avait promis le plus grand menteur de l'histoire politique des temps modernes (le Sénégal paradis en 2 mois, un pays où même les Bla,cs se bousculeraient pour y entrer); alors il faut bien qu'ils nous musent. Bo menoul beuré, au moins sa nguim na réfét. Le Pastef, des clowns. 5 ans de perdu plus le wéss pour corriger !
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    qu&apos;ils nous amusent il y a 8 heures
    @Au moins  qu'ils nous amusent
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    guitou il y a 7 heures
    Vraiment à mon avis il veut faire parler de lui. Peut être qu'il va récupérer son cerveau...
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    Bof il y a 10 heures
    Maintenant on s'attaquent aux crânes humains on aura tout vu avec ces guguss dans quelques temps on sattaquera aux deums djinn bientôt le retour de dracula
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    temha il y a 10 heures
    C est de la diversion. Il ment!
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    aaaa il y a 10 heures
    😂😂😂ca deveient vraiment surrealiste
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    GR il y a 9 heures
    GUY le rapatriement de la dépouille de Aline me paraît plus important que des crânes qui datent de 1880.
    Aline est morte en 43 à Tombouctou
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    NeoTheGoat il y a 10 heures
    Avant de traiter les gens d'idiots, où a t'il parlé de tués ? Est ce que tu au courant que les baobabs étaient comme des cimetières avant que l'islam ne vienne nous imposer la pratique que l'on connaît aujourd'hui ?
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    yewo il y a 7 heures
    chez qui
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    Oustaz Jacuzzi il y a 10 heures
    L’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait provoquer un afflux exceptionnel d’investisseurs particuliers. Selon une note de Vanda Research publiée le 11 novembre 2026, le développeur de Claude pourrait enregistrer environ 250 millions de dollars d’achats nets de particuliers lors de sa première séance sur le Nasdaq, prévue le 19 novembre. Ce serait le double du record établi par SpaceX.
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    Cool il y a 7 heures
    Ndeyssan ce type il na plus rien à dire
  • avatar
    Karamoko il y a 7 heures
    Un vrai croque-mort ce goinfre ! Toujours dans le discours macabre, il me révulse.
  • avatar
    mali malo il y a 7 heures
    Et les cerveaux volés ?

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