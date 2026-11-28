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Auteur: SenewebNews

Mauritanie : Kodda Sall libre, son message d’excuses

Kodda Sall est libre. Le tiktokeur, qui avait été interpellé vendredi à la suite de sa sortie sur la fête de l’indépendance de la Mauritanie, dont la date coïncide avec celle du massacre d’Inal, a été remis en liberté. Le jeune humoriste a cependant publié un message d’excuses.

« Je m’excuse auprès de toutes les personnes qui ont mal interprété ma vidéo. Ce n’était pas mon intention de blesser qui que ce soit. Mon seul souhait était de m’exprimer librement, sans être jugé ni mal compris », a-t-il indiqué. Ci-dessous en vidéo son message.