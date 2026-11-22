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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

Radiation de 29 élèves policiers : La réponse du ministre de l’Intérieur à Guy Marius Sagna

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a apporté des explications à la question écrite du député Guy Marius Sagna concernant la radiation de 29 élèves stagiaires de la 49e promotion de l’École nationale de police, basée à Kaolack.

Dans sa réponse, le ministre a expliqué que la décision de radiation fait suite à des absences prolongées et injustifiées des 29 élèves stagiaires, constatées entre le 6 janvier 2025 et le 30 avril 2026.

Selon lui, le chef du Bureau des études et le commandant de l’École des sous-officiers de police ont produit deux comptes rendus faisant état de ces absences, intervenues sans autorisation préalable.

Le ministre a également affirmé que les élèves concernés n’ont répondu à aucune des convocations de l’établissement et n’ont transmis aucun justificatif pour expliquer leur situation. Joint individuellement par téléphone, aucun d’entre eux n’aurait fourni de motif jugé sérieux pour justifier ses absences.

C’est sur cette base que la décision de licenciement n°011667, datée du 22 mai 2026, leur aurait été notifiée le 12 juin 2026.

Des réactions différentes lors de la notification

Il a aussi précisé que, sur les 29 élèves concernés convoqués pour les besoins de la notification, un seul, El Hadj Malick Ka, a pris connaissance de la décision et accepté de signer son procès-verbal.

Huit élèves ont signé les procès-verbaux en y inscrivant la mention : « Je ne reconnais pas les faits ».

Quatorze autres ont refusé de signer les procès-verbaux, tandis que six n’ont pas répondu à la convocation de l’École nationale de police.

La question écrite de Guy Marius Sagna

À l’origine de cette interpellation parlementaire, le député Guy Marius Sagna avait dénoncé « une radiation injuste de 29 élèves stagiaires après deux années de formation ».

Dans sa question écrite, le parlementaire avait notamment demandé au ministre de mettre à la disposition de la représentation nationale les preuves des absences irrégulières reprochées aux élèves, ainsi que des éventuels manquements au règlement intérieur.

Le député avait également soulevé plusieurs interrogations sur l’existence d’avertissements préalables, d’audits, d’enquêtes administratives et d’une procédure contradictoire avant la prise de décision.

Il avait demandé l’annulation de la radiation, la réintégration des 29 élèves, la régularisation de leur situation administrative et salariale ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative interne.

Guy Marius Sagna rappelle par ailleurs avoir interpellé à plusieurs reprises le gouvernement sur les difficultés rencontrées par cette 49e promotion, notamment les retards de paiement de salaires pendant deux ans.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre de l'Intérieur a répondu à Guy Marius Sagna que la radiation de 29 élèves policiers fait suite à des absences prolongées et injustifiées entre le 6 janvier 2025 et le 30 avril 2026. - Selon le ministre, les élèves n'ont répondu à aucune convocation et n'ont transmis aucun justificatif ; lors de la notification, un seul a signé sans réserve, huit ont signé en contestant les faits, quatorze ont refusé de signer et six ne se sont pas présentés. - Guy Marius Sagna avait demandé les preuves des absences, l'annulation de la radiation, la réintégration des 29 élèves et l'ouverture d'une enquête administrative.