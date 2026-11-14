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"Sœur de Mbeur" : La réplique cash de Gris Bordeaux à Me Moussa Diop

Auteur: Ndeye Astou KONATÉ

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"Sœur de Mbeur" : La réplique cash de Gris Bordeaux à Me Moussa Diop

"Sœur de Mbeur" : La réplique cash de Gris Bordeaux à Me Moussa Diop

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La sortie de Me Moussa Diop suscite une réaction de Gris Bordeaux. L’ancien lutteur dénonce des amalgames qu’il juge absurdes et appelle à davantage de discernement dans la communication des personnalités publiques.

Gris Bordeaux n’a pas tardé à réagir aux propos de Me Moussa Diop. Dans une prise de position au ton ferme, l’ancien lutteur critique ce qu’il considère comme un manque de discernement et de responsabilité dans la communication de certaines personnalités aspirant à de hautes fonctions.

« Franchement, le niveau d’amateurisme dans la communication de certaines soi-disant autorités est inquiétant », déplore-t-il, estimant que l’exercice de hautes responsabilités exige avant tout de la maîtrise et un sens aigu de la responsabilité.

Mais c’est surtout la question des amalgames familiaux qui semble irriter Gris Bordeaux. Pour lui, les actes professionnels d’un individu ne doivent en aucun cas servir à juger la personnalité ou les valeurs de ses proches.

« Depuis quand les actes professionnels d’un frère doivent-ils définir la personnalité ou la valeur de sa sœur ? Il faut apprendre à faire la part des choses. C’est tout simplement absurde ! », martèle-t-il.

L’ancien lutteur insiste également sur la primauté de l’éthique et des principes moraux dans l’appréciation de la valeur d’une personne. Il conclut sa réaction par une formule particulièrement incisive : « Une sœur de mbeur qui a des valeurs vaut mieux qu’un savant dépourvu d’éthique et de principes. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Gris Bordeaux critique le « manque de discernement et de responsabilité » dans la communication de certaines personnalités. - Il juge « absurde » que les actes professionnels d'un frère définissent la personnalité ou la valeur de sa sœur. - Il conclut : « Une sœur de mbeur qui a des valeurs vaut mieux qu’un savant dépourvu d’éthique et de principes. »
Auteur: Ndeye Astou KONATÉ
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Commentaires (27)

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    rewwande ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    moussa diop un homme extrêmement incorrect et impoli, le lutteur que tu minimises a bien plus de classe que toi quand on voit sa réponse, toi tu veux diriger les sénégalais et tu montres déjà du mépris à l'égard de certains d'entre eux, je te conseille d'éviter les lutteurs, si ce n'était pas un pays démocratique, il y a bien longtemps qu'on t'aurait cassé la gueule, lii rekk mo taakh les sénégalais ne voudront jamais de vous, vous vous pensez mieux que tout le monde car vous avez fait les bancs, tous les autres qui ne sont pas sortis de vos écoles ne valent rien à vos yeux et vous voulez les diriger après, continuez de vous enfoncer à chacune de vos sorties, vous verrez prochainement les résultats
  • avatar
    Wakh il y a 1 jour
    Motay rewandé dou nitou Pastef mo wara diokhé leçon à la con
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    do il y a 1 jour
    @Wakh  Elle se présentait comme la sœur de gris pourtant !!!
    Elle passe son temps a insulter d'autre députés!
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    Moi il y a 1 jour
    Moussa Diop est tout simplement un imbécile.
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    laisse il y a 1 jour
    plus que ça même mais laisse le avec les lutteurs, dinaa comprendre après
  • avatar
    Docteur il y a 1 jour
    Cet avocat a perdu la tête. Il a connu un drame . Il est perdu et traumatisé depuis le règne du boucher Macky Sall
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    Sambr il y a 1 jour
    Moussa diop toi au moins tu réfléchis
  • avatar
    Madou il y a 1 jour
    Vraiment Sénégal wakh rek on ne fait rien pour sortir de l’impasse où on est en ce moment
    Nos frères et sœurs fuient ce pays par les pirogues parcourant des kilomètres en mer à leur risque et péril pendant ce temps on ne vit que de la politique
    Polémique matin et soir
    Politicien yi Di fowe sougnou khell yi
  • avatar
    @Madou il y a 18 heures
    YENAKO NANGOU.... nakh Senegalais moussoul, da fogneh dafa mouss mais SENEGALAIS khamoul dara.. Balay nga kay kham.. demal SENEWEB bay lire commentaires des uns et des autres.. tu te dis. cest ca l'esprit SENEGALAIS? cest ainsi que pensent les SENEGALAIS..
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    Ndandane. il y a 1 jour
    Ce crétin de diop est un vrai imbecile idiot.
    Suis certain qu'il représente absolument rien au barreau, il ne fait qu écrire des plaintes encaissant quelques euros.
    Un vrai âne
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    Ibo il y a 1 jour
    Cet avocat de merde, il n a pas le niveau, etre avocat en frànce, pas compliqué du tt, a la limite tu dis comment ils font pour le devénir...si c était au Senegal, il n allait pas réussir...
  • avatar
    Assane il y a 1 jour
    Gris il faut reconnaître que ta sœur est une conne doublé de connasse elle fait parti des femmes de Pastef qui font sombrer ce pays assume rek l histoire retiendra que tu as défendu l arène ta sœur a baisé notre pays
    Merci Moussa
  • avatar
    Yeu il y a 1 jour
    Chez seneweb une personne commente 100 fois pour dire presque la même chose les gens de Pastef font mal leur job
  • avatar
    hhh il y a 1 jour
    c'est juste que tout le monde pense à la même chose c'est pourquoi tu finis par croire que c'est une seule personne, c'est la vérité qui est comme ça 🤣
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    md il y a 1 jour
    N' eut été le respect du a sa mère, j aurais dit que Moussa est.............
  • avatar
    Amoul khamkham il y a 1 jour
    Moussa diop moye lolou au royaume des aveugles les borgnes sont rois
  • avatar
    Diouf Adji Sorralé il y a 12 heures
    Où sont les fonds de l'assamblée avec Sanko qui se ment encore à lui même ...
    Pastef ne savait pas qu'il avait un probleme lombaire pour mettre la graisse de boa sur son cobra..
    Pendant que Adji SARR et Ndeye khady et Mya lui ont tordu le gland ce gars n'avait aucun projet.
    Sonko doit parler à Adji pour revoir la LFI depuis 2021

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