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Auteur: Ndeye Astou KONATÉ

"Sœur de Mbeur" : La réplique cash de Gris Bordeaux à Me Moussa Diop

La sortie de Me Moussa Diop suscite une réaction de Gris Bordeaux. L’ancien lutteur dénonce des amalgames qu’il juge absurdes et appelle à davantage de discernement dans la communication des personnalités publiques.

Gris Bordeaux n’a pas tardé à réagir aux propos de Me Moussa Diop. Dans une prise de position au ton ferme, l’ancien lutteur critique ce qu’il considère comme un manque de discernement et de responsabilité dans la communication de certaines personnalités aspirant à de hautes fonctions.

« Franchement, le niveau d’amateurisme dans la communication de certaines soi-disant autorités est inquiétant », déplore-t-il, estimant que l’exercice de hautes responsabilités exige avant tout de la maîtrise et un sens aigu de la responsabilité.

Mais c’est surtout la question des amalgames familiaux qui semble irriter Gris Bordeaux. Pour lui, les actes professionnels d’un individu ne doivent en aucun cas servir à juger la personnalité ou les valeurs de ses proches.

« Depuis quand les actes professionnels d’un frère doivent-ils définir la personnalité ou la valeur de sa sœur ? Il faut apprendre à faire la part des choses. C’est tout simplement absurde ! », martèle-t-il.

L’ancien lutteur insiste également sur la primauté de l’éthique et des principes moraux dans l’appréciation de la valeur d’une personne. Il conclut sa réaction par une formule particulièrement incisive : « Une sœur de mbeur qui a des valeurs vaut mieux qu’un savant dépourvu d’éthique et de principes. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Gris Bordeaux critique le « manque de discernement et de responsabilité » dans la communication de certaines personnalités. - Il juge « absurde » que les actes professionnels d'un frère définissent la personnalité ou la valeur de sa sœur. - Il conclut : « Une sœur de mbeur qui a des valeurs vaut mieux qu’un savant dépourvu d’éthique et de principes. »