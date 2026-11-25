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Auteur: SenewebNews

Verdict du TAS en faveur du Sénégal : Les vérités cash de Nabil Djellit, Claude Le Roy et Rothen

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché en faveur du Sénégal dans son litige avec le Maroc. Une décision qui suscite de nombreuses réactions dans le monde du football. Parmi elles, celles du journaliste Nabil Djellit, de l'ancien sélectionneur des Lions Claude Le Roy et du consultant sportif Jérôme Rothen, qui ont tous commenté l'issue de cette affaire.

Nabil Djellit : « J'en veux énormément à la CAF »

Sur Twitter, Nabil Djellit n'a pas caché son indignation face à la décision initiale de la Confédération africaine de football (CAF) et de son jury d'appel. « C'est la fin d'une mascarade et un véritable coup porté à l'image du foot africain », a-t-il réagi. Le journaliste estime que la CAF a contribué à jeter le discrédit sur le football continental.

« J'en veux énormément à la CAF et à son jury d'appel d'avoir cautionné une telle décision et d'avoir plongé le foot africain dans un tel discrédit. Le Sénégal a gagné sur le terrain mais tout le monde a perdu... », a-t-il ajouté.

Claude Le Roy : « Cette décision me conforte…»

Sur TV5, Claude Le Roy a salué une décision qui, selon lui, remet le terrain au centre du jeu. L'ancien sélectionneur des Lions estime que les Marocains eux-mêmes n'auraient pas forcément apprécié de remporter le trophée sur tapis vert. « Cette décision me conforte dans ce que je pensais, à savoir que c'est ce qui se passe sur le terrain qui est important », a-t-il déclaré.

Il affirme avoir échangé avec plusieurs Marocains depuis la finale du 18 janvier. À l'en croire, si certaines autorités marocaines pouvaient souhaiter récupérer le titre pour des raisons de prestige, le sentiment de la population était différent. « Je pense que la population marocaine, ça ne l'intéressait plus du tout depuis. Elle pensait que sur cette Coupe d'Afrique, le Maroc avait été la meilleure équipe, mais sur la finale, le Sénégal avait été le meilleur onze », a-t-il expliqué.

Rothen : «Je suis content de cette décision-là»

De son côté, sur RMC, Jérôme Rothen a également approuvé le verdict du TAS. Tout en rappelant que les Sénégalais n'auraient pas dû quitter la pelouse, le consultant insiste sur le fait que la rencontre avait repris et que les Lions l'avaient finalement remportée sur le terrain.

« Le Sénégal n'avait pas à sortir du terrain, mais le match a repris avec l'accord de tout le monde et derrière le Sénégal est venu s'imposer », a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Alors certains vont dire contre le cours du jeu, pas mérité, ceci cela, mais le match a repris et ils ont gagné comme ça sur le terrain. Donc moi, en quelque sorte, je suis content de cette décision-là. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a tranché en faveur du Sénégal dans son litige avec le Maroc. - Nabil Djellit reproche à la CAF et à son jury d'appel d'avoir cautionné la décision initiale. - Claude Le Roy et Jérôme Rothen approuvent le verdict, en soulignant l'importance de ce qui s'est passé sur le terrain.