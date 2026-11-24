Verdict du TAS : la classe de Sadio Mané envers le Maroc et son hommage au peuple sénégalais
La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique, suscite de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de Sadio Mané, qui a exprimé sa joie tout en adressant ses remerciements aux Sénégalais et un message de respect aux joueurs marocains.
Dans une publication, l’attaquant des Lions a salué le soutien du peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora, depuis le début de la compétition jusqu’à l’issue de la procédure devant le TAS. « Votre confiance nous a donné de la force dans les moments les plus difficiles », a-t-il écrit.
Il a également rendu hommage à ses coéquipiers, rappelant les efforts et les sacrifices consentis pour décrocher cette deuxième étoile. Il a aussi associé à ses remerciements le staff technique et toutes les personnes ayant accompagné l’équipe nationale.
Sadio Mané a par ailleurs tenu à saluer le parcours de la sélection marocaine. Il a adressé un message d’encouragement aux joueurs et au peuple marocain, leur souhaitant le meilleur pour la suite.
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