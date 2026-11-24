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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Verdict du TAS : la classe de Sadio Mané envers le Maroc et son hommage au peuple sénégalais

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique, suscite de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de Sadio Mané, qui a exprimé sa joie tout en adressant ses remerciements aux Sénégalais et un message de respect aux joueurs marocains.

​Dans une publication, l’attaquant des Lions a salué le soutien du peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora, depuis le début de la compétition jusqu’à l’issue de la procédure devant le TAS. « Votre confiance nous a donné de la force dans les moments les plus difficiles », a-t-il écrit.

​Il a également rendu hommage à ses coéquipiers, rappelant les efforts et les sacrifices consentis pour décrocher cette deuxième étoile. Il a aussi associé à ses remerciements le staff technique et toutes les personnes ayant accompagné l’équipe nationale.

​Sadio Mané a par ailleurs tenu à saluer le parcours de la sélection marocaine. Il a adressé un message d’encouragement aux joueurs et au peuple marocain, leur souhaitant le meilleur pour la suite.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS rétablit le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique, suscitant de nombreuses réactions dont celle de Sadio Mané. - Sadio Mané a salué le soutien du peuple sénégalais, au pays comme dans la diaspora, et rendu hommage à ses coéquipiers ainsi qu'au staff technique. - Sadio Mané a tenu à saluer le parcours de la sélection marocaine et adressé un message d'encouragement aux joueurs et au peuple marocain.