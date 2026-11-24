Verdict du TAS : la réaction du ministre de la Justice, Moussa Sarr
La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique 2025, suscite des réactions au sein des autorités sénégalaises. Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, s’est réjoui dans une publication de cette issue et a salué la mobilisation des acteurs impliqués dans la défense du pays.
Ancien membre du pool d’avocats constitué pour défendre les intérêts du Sénégal dans cette affaire, avant sa nomination au gouvernement le 1er juin 2026, le garde des Sceaux a particulièrement mis en avant l’engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son implication personnelle dans le dossier.
Il a également adressé ses félicitations à la Fédération sénégalaise de football (FSF), aux conseils chargés de porter la défense du pays devant les instances compétentes et aux joueurs de l’équipe nationale, sacrés champions d’Afrique.
Pour Me Moussa Sarr, cette décision consacre les droits du Sénégal et marque la reconnaissance de sa victoire sur le terrain. « Le Sénégal conserve son titre. Le Sénégal retrouve pleinement sa dignité », a-t-il conclu.
Commentaires (4)
J’estime que CELUI qui a introduit le « VOTE BLOQUÉ » dans la jurisprudence de ce pays, en l’empruntant à un système juridique étranger tout en le dépouillant de son contexte originel, ferait bien de balayer d’abord devant sa propre porte. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) vient de donner une leçon, mettant ainsi en lumière une lacune quant à la neutralité des juristes africains : sont-ils réellement incapables de faire abstraction de leurs sentiments personnels lorsqu’ils sont amenés à trancher des litiges ? Cette problématique ne se limite pas au seul domaine du football ; les récents bouleversements sur la scène politique sénégalaise en offrent une parfaite illustration. Un juriste devenu DÉPUTÉ, ancien procureur et fin connaisseur des rouages du système , a en effet déconseillé à son propre camp politique de former un recours en annulation contre un décret qui contrevenait manifestement à la hiérarchie des normes régissant l’édiction des lois de la République.
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