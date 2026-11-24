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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Verdict du TAS : la réaction du ministre de la Justice, Moussa Sarr

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique 2025, suscite des réactions au sein des autorités sénégalaises. Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, s’est réjoui dans une publication de cette issue et a salué la mobilisation des acteurs impliqués dans la défense du pays.

​Ancien membre du pool d’avocats constitué pour défendre les intérêts du Sénégal dans cette affaire, avant sa nomination au gouvernement le 1er juin 2026, le garde des Sceaux a particulièrement mis en avant l’engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son implication personnelle dans le dossier.

​Il a également adressé ses félicitations à la Fédération sénégalaise de football (FSF), aux conseils chargés de porter la défense du pays devant les instances compétentes et aux joueurs de l’équipe nationale, sacrés champions d’Afrique.

​Pour Me Moussa Sarr, cette décision consacre les droits du Sénégal et marque la reconnaissance de sa victoire sur le terrain. « Le Sénégal conserve son titre. Le Sénégal retrouve pleinement sa dignité », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, s'est réjoui de la décision du TAS confirmant le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique 2025. - Ancien membre du pool d'avocats défendant le Sénégal avant sa nomination au gouvernement le 1er juin 2026, il a salué l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye et félicité la FSF, les conseils et les joueurs. - Pour lui, cette décision consacre les droits du Sénégal et la reconnaissance de sa victoire sur le terrain.