Réligion

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Centenaire de la Grande mosquée de Paris : Le modèle sénégalais du vivre-ensemble au cœur des débats

Alors que le Sahel et de nombreuses régions du monde font face à la montée des extrémismes violents et des discours de haine, la Grande mosquée de Paris s’apprête à abriter un événement majeur. Le jeudi 26 novembre 2026 à 14 h 30, l’institution religieuse, l’ambassade du Sénégal en France, à Monaco et en Andorre, ainsi que le Timbuktu Institute African Center for Peace Studies coorganiseront une conférence internationale consacrée au thème « Le modèle sénégalais de coexistence et de dialogue interreligieux : facteurs de résilience face aux extrémismes ».

Cette rencontre d'envergure coïncide avec deux anniversaires symboliques : le centenaire de la Grande mosquée de Paris et les dix ans du Timbuktu Institute, fondé à Dakar en 2016. Dans un contexte mondial marqué par la circulation de discours polarisants et l'instrumentalisation des appartenances religieuses, cette initiative vise à interroger les ressorts historiques, sociaux et religieux qui permettent au Sénégal de préserver sa cohésion sociale.

L’objectif des organisateurs est d'examiner dans quelle mesure l’expérience sénégalaise peut constituer une ressource endogène précieuse pour inspirer d'autres pays confrontés aux défis de la radicalisation. Il s'agit également de rappeler qu'au-delà des seules réponses sécuritaires, la prévention de la radicalisation repose fondamentalement sur la préservation des liens sociaux, des espaces de médiation et des solidarités communautaires.

L’événement s'ouvrira par le vernissage à 14 h 30 d’une exposition artistique et mémorielle mettant en avant les grandes figures et les moments clés du dialogue interreligieux au Sénégal. Un volet littéraire complétera ce parcours avec une présentation d’ouvrages et de publications dédiés à l'islam sénégalais, au soufisme et à la spiritualité.

La cérémonie officielle débutera à 15 h 30 par les allocutions du recteur de la Grande mosquée de Paris et de l'ambassadeur du Sénégal en France. Le cœur scientifique de la conférence sera ensuite animé par le Dr Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute et chercheur associé à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce spécialiste reconnu des dynamiques religieuses et sécuritaires au Sahel prononcera la communication principale pour décrypter les fondements de ce modèle de vivre-ensemble. La réflexion sera enrichie par l'intervention de l'abbé Louis-Pasteur Faye en qualité de discutant, avant d’ouvrir une séquence d'échanges interactifs avec le public.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une conférence internationale sur « Le modèle sénégalais de coexistence et de dialogue interreligieux » est coorganisée le 26 novembre 2026 à la Grande mosquée de Paris par celle-ci, l'ambassade du Sénégal en France, à Monaco et en Andorre, et le Timbuktu Institute. - L'événement coïncide avec le centenaire de la Grande mosquée de Paris et les dix ans du Timbuktu Institute, fondé à Dakar en 2016. - La conférence comprend un vernissage à 14 h 30, une cérémonie officielle à 15 h 30, une communication principale du Dr Bakary Sambe et une intervention de l'abbé Louis-Pasteur Faye.