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Gamou de Gouye Yatte Chérif : le khalife appelle à l’arrêt de l’émigration irrégulière et interpelle la classe politique sur les tension entre l'Exécutif et l'Assemblée

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

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Gamou de Gouye Yatte Chérif : le khalife appelle à l’arrêt de l’émigration irrégulière et interpelle la classe politique sur les tension entre l'Exécutif et l'Assemblée

Gamou de Gouye Yatte Chérif : le khalife appelle à l’arrêt de l’émigration irrégulière et interpelle la classe politique sur les tension entre l'Exécutif et l'Assemblée

Le village de Gouye Yatte Chérif, dans la commune de Méouane, a célébré son Gamou annuel ce samedi 14 novembre 2026, dans une ferveur religieuse marquée par des appels à l’unité, à la droiture et à la responsabilité. Pour cette édition, le khalife général de Gouye Yatte Chérif, Mame Hamdy Chérif Aïdara, a porté son choix sur Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, khalife général de Ndiassane, comme parrain. La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage à Cheikh Makhfou Chérif Beu et à Serigne El Hadji Sidy Mokhtar Kounta.

Présidant cet important rendez-vous religieux, le khalife général de Gouye Yatte Chérif a lancé un appel pressant à la jeunesse, particulièrement confrontée au phénomène de l’émigration irrégulière. Face à la recrudescence des départs clandestins par voie maritime, Mame Hamdy Chérif Aïdara a exhorté les jeunes à renoncer aux traversées périlleuses de l’océan à bord des pirogues.

Le guide religieux a également interpellé la classe politique, dans un contexte marqué par des tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. Estimant que les querelles politiques ont des conséquences directes sur les populations, qu'il considère déjà éprouvées, il a invité les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et à placer les préoccupations des Sénégalais au-dessus de leurs intérêts partisans.

Pour le khalife, le blocage des lois à l’Assemblée nationale revient, dans ses conséquences, à pénaliser le peuple sénégalais. Il a ainsi exhorté l’Exécutif et les députés à privilégier le dialogue et le compromis dans l’intérêt supérieur de la nation.

Au-delà de ces préoccupations nationales, Mame Hamdy Chérif Aïdara a invité les musulmans, et particulièrement les membres de sa famille religieuse, à cultiver l’union, la dignité et la droiture. Il les a exhortés à ne pas faire de la fortune une priorité, mais plutôt à préserver leur dignité et à se conformer aux recommandations de l’islam.

Prenant part à la cérémonie au nom de l’État, le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, accompagné d’une importante délégation, a rappelé la place de ce Gamou parmi les grands rendez-vous religieux du département. « Qui dit Gouye Yatte Chérif dit islam », a-t-il souligné.

Il a également inscrit la présence de l’administration territoriale dans la volonté de l’État d’accompagner les familles religieuses dans l’organisation de leurs manifestations. À cet effet, il a rappelé les instructions du chef de l’État en conseil des ministres, avant de solliciter des prières pour la paix au Sénégal et la réussite des missions confiées aux différents chefs de service.

Enfin, le khalife a exprimé sa reconnaissance aux différentes familles religieuses du Sénégal pour leur présence et leur contribution à la réussite de l’événement. Il a également salué l’engagement du préfet de Tivaouane et du sous-préfet de Méouane dans l’organisation de cette édition.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le khalife général de Gouye Yatte Chérif, Mame Hamdy Chérif Aïdara, a appelé les jeunes à renoncer à l'émigration irrégulière par voie maritime lors du Gamou annuel célébré le samedi 14 novembre 2026 à Gouye Yatte Chérif. - Il a interpellé la classe politique sur les tensions entre l'Exécutif et l'Assemblée nationale, estimant que le blocage des lois pénalise le peuple sénégalais, et a exhorté au dialogue et au compromis. - Le préfet de Tivaouane, Abou Sow, a pris part à la cérémonie au nom de l'État et a sollicité des prières pour la paix au Sénégal.
Auteur: Ablaye Gadiaga SARR
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