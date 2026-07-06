Religion

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 jour

Préparatifs du Grand Magal : Serigne Bassirou Abdou Khadr fera une importante déclaration

Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba a annoncé, ce lundi 6 juillet 2026, le lancement officiel des activités liées à l'édition 2026 de l'événement, correspondant au 18 Safar 1448. Cette annonce fait suite aux réunions préparatoires tenues par le comité local de développement (CLD), le comité départemental de développement (CDD) et le comité régional de développement (CRD).

Selon un communiqué de presse rendu public à Touba, le coup d'envoi sera donné le samedi 11 juillet 2026 à 16 h, à la résidence Cheikhoul Khadim, en face de la grande mosquée de Touba.

Cette rencontre se tiendra sous le Ndigël de Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir, khalife général des mourides, et sera marquée par une importante déclaration de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr.

À cette occasion, le programme officiel de l'édition 2026 du Grand Magal sera dévoilé, de même que l'état d'avancement des différents préparatifs. Le comité d'organisation compte également réaffirmer son engagement pour la préservation de la sacralité de la ville sainte de Touba, précisant qu'aucun défi lié à l'organisation du Magal durant cette période d'hivernage ne sera occulté.

La presse nationale et internationale est conviée à prendre part à cette rencontre.

Le communiqué est signé par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba annonce le lancement officiel des activités pour l'édition 2026, le 11 juillet 2026 à 16h à la résidence Cheikhoul Khadim. - Serigne Bassirou Abdou Khadr, porte-parole du khalife général des mourides, fera une importante déclaration lors de cette rencontre. - Le programme officiel de l'édition 2026 et l'état d'avancement des préparatifs seront dévoilés, avec un engagement pour la préservation de la sacralité de Touba.