News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Religion

Préparatifs du Grand Magal : Serigne Bassirou Abdou Khadr fera une importante déclaration

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 jour 2427 Lectures 0 Commentaires | English
Préparatifs du Grand Magal : Serigne Bassirou Abdou Khadr fera une importante déclaration

Préparatifs du Grand Magal : Serigne Bassirou Abdou Khadr fera une importante déclaration

Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba a annoncé, ce lundi 6 juillet 2026, le lancement officiel des activités liées à l'édition 2026 de l'événement, correspondant au 18 Safar 1448. Cette annonce fait suite aux réunions préparatoires tenues par le comité local de développement (CLD), le comité départemental de développement (CDD) et le comité régional de développement (CRD).

Selon un communiqué de presse rendu public à Touba, le coup d'envoi sera donné le samedi 11 juillet 2026 à 16 h, à la résidence Cheikhoul Khadim, en face de la grande mosquée de Touba.

Cette rencontre se tiendra sous le Ndigël de Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir, khalife général des mourides, et sera marquée par une importante déclaration de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr.

À cette occasion, le programme officiel de l'édition 2026 du Grand Magal sera dévoilé, de même que l'état d'avancement des différents préparatifs. Le comité d'organisation compte également réaffirmer son engagement pour la préservation de la sacralité de la ville sainte de Touba, précisant qu'aucun défi lié à l'organisation du Magal durant cette période d'hivernage ne sera occulté. 

La presse nationale et internationale est conviée à prendre part à cette rencontre.

Le communiqué est signé par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba annonce le lancement officiel des activités pour l'édition 2026, le 11 juillet 2026 à 16h à la résidence Cheikhoul Khadim. - Serigne Bassirou Abdou Khadr, porte-parole du khalife général des mourides, fera une importante déclaration lors de cette rencontre. - Le programme officiel de l'édition 2026 et l'état d'avancement des préparatifs seront dévoilés, avec un engagement pour la préservation de la sacralité de Touba.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (0)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

Mohamed Rachid Ndiaye
Avis de DécèsMohamed Rachid NdiayeDate de Deces: 03 juin, 2026🤲 4 prières · 💬 7 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances