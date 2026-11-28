Religion

Auteur: Cheikh CAMARA (correspondant à Thiès)

Ziarra Borom Daara-Ji : Tivaouane prépare l’accueil de milliers de pèlerins le 6 décembre

Plusieurs milliers de fidèles sont attendus à Tivaouane, le dimanche 6 décembre 2026, pour rendre hommage, à travers une grande Ziarra, à Serigne Mouhamadou Mansour Sy Borom Daara-Ji, quatrième khalife de Seydi El Hadji Malick Sy Maodo (RTA).

​Pour les besoins de cet événement, le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, a réuni, lors d'un comité départemental de développement (CDD) préparatoire tenu à la préfecture, l'ensemble des services techniques de l'État — sécurité, santé, électricité, eau, assainissement, éducation — ainsi que la mairie et le conseil départemental, afin d'arrêter les dispositions nécessaires au bon déroulement de la manifestation.

​Des établissements scolaires seront également mis à contribution pour assurer l'hébergement des pèlerins venus des différentes régions du Sénégal. Cette édition est placée sous le thème du discours historique de paix prononcé par Borom Daara-Ji en Casamance, en décembre 2006. Cette médiation avait notamment permis la réouverture d’une mosquée demeurée fermée pendant quarante ans et contribué durablement à la réconciliation entre les communautés diola et socé.

​De son vivant, Serigne Mansour Sy Borom Daara-Ji mettait à profit cette Ziarra annuelle pour procéder à une révision générale des enseignements magistraux qu’il dispensait à ses disciples, devenus aujourd’hui des imams, des érudits et des moukhadams reconnus.

​S'exprimant au nom du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, Cheikh Oumar Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Diamil a lancé un appel solennel à l’ensemble des guides religieux du Sénégal afin qu'ils prennent part à cette rencontre spirituelle.

​Pour sa part, le préfet Abou Sow a insisté sur la nécessité de garantir une réussite totale à cette Ziarra, conformément aux directives du président de la République relatives à l’accompagnement des foyers religieux du pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Plusieurs milliers de fidèles sont attendus à Tivaouane le dimanche 6 décembre 2026 pour une grande Ziarra en hommage à Serigne Mouhamadou Mansour Sy Borom Daara-Ji, quatrième khalife de Seydi El Hadji Malick Sy Maodo. - Le préfet Abou Sow a réuni un comité départemental de développement préparatoire avec les services techniques de l'État, la mairie et le conseil départemental ; des établissements scolaires seront mis à contribution pour l'hébergement des pèlerins. - Cette édition est placée sous le thème du discours historique de paix prononcé par Borom Daara-Ji en Casamance en décembre 2006, et Cheikh Oumar Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Diamil a lancé un appel aux guides religieux du Sénégal pour qu'ils y prennent part.