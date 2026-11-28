Ziarra Borom Daara-Ji : Tivaouane prépare l’accueil de milliers de pèlerins le 6 décembre
Plusieurs milliers de fidèles sont attendus à Tivaouane, le dimanche 6 décembre 2026, pour rendre hommage, à travers une grande Ziarra, à Serigne Mouhamadou Mansour Sy Borom Daara-Ji, quatrième khalife de Seydi El Hadji Malick Sy Maodo (RTA).
Pour les besoins de cet événement, le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, a réuni, lors d'un comité départemental de développement (CDD) préparatoire tenu à la préfecture, l'ensemble des services techniques de l'État — sécurité, santé, électricité, eau, assainissement, éducation — ainsi que la mairie et le conseil départemental, afin d'arrêter les dispositions nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Des établissements scolaires seront également mis à contribution pour assurer l'hébergement des pèlerins venus des différentes régions du Sénégal. Cette édition est placée sous le thème du discours historique de paix prononcé par Borom Daara-Ji en Casamance, en décembre 2006. Cette médiation avait notamment permis la réouverture d’une mosquée demeurée fermée pendant quarante ans et contribué durablement à la réconciliation entre les communautés diola et socé.
De son vivant, Serigne Mansour Sy Borom Daara-Ji mettait à profit cette Ziarra annuelle pour procéder à une révision générale des enseignements magistraux qu’il dispensait à ses disciples, devenus aujourd’hui des imams, des érudits et des moukhadams reconnus.
S'exprimant au nom du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, Cheikh Oumar Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Diamil a lancé un appel solennel à l’ensemble des guides religieux du Sénégal afin qu'ils prennent part à cette rencontre spirituelle.
Pour sa part, le préfet Abou Sow a insisté sur la nécessité de garantir une réussite totale à cette Ziarra, conformément aux directives du président de la République relatives à l’accompagnement des foyers religieux du pays.
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