Auteur: Adama SY

15/20 au BFEM, orienté en Seconde S, puis poussé vers la sortie : l'injustice vécue par un élève malentendant à Rufisque

Brillant élève malentendant admis en seconde scientifique au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque avec 15/20 de moyenne au BFEM, Mouhamed Ndiaye a dû interrompre sa scolarité au bout d’un mois, faute d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour traduire ses cours en langue des signes. Alors qu’un programme pilote d’éducation inclusive s’achève en décembre 2026 et qu’un Forum national se profile, son parcours met en lumière l’urgence d’institutionnaliser l’accompagnement du handicap jusqu’au secondaire.

​Il a obtenu 15/20 au BFEM, figuré parmi les meilleurs élèves de son collège et décroché une orientation en seconde S. Pourtant, Mouhamed Ndiaye n’aura passé qu’un mois au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Malentendant, ce jeune garçon a dû interrompre sa scolarité faute d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour traduire ses cours en langue des signes. Alors que le ministère de l’Éducation nationale mène une campagne nationale contre les violences en milieu scolaire, son parcours révèle une autre forme de violence, moins visible : celle de l’exclusion par défaut d’accompagnement. Aujourd’hui orienté vers le Centre de formation professionnelle de Bargny, il refuse de renoncer à son rêve de retourner au lycée et de décrocher le baccalauréat.

​De l’école élémentaire de Thiawlène au collège Matar Seck, Mouhamed avait bénéficié d’un accompagnement adapté. Grâce aux AVS, il comprenait les explications des enseignants, prenait ses notes et participait aux activités en classe. Passionné de sciences, il décroche son BFEM en juillet 2026 avec une moyenne de 15/20 et obtient une orientation en seconde scientifique au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Mais à peine un mois après la rentrée, il doit interrompre sa scolarité. Non par manque de volonté ou de résultats, mais faute de l’accompagnement qui lui permettait jusque-là de suivre les enseignements : une auxiliaire de vie scolaire capable de traduire les cours en langue des signes.

​« Je ne comprenais pas les cours »

​« Aujourd’hui, grâce au travail des AVS, j’ai eu mon BFEM. Grâce aux AVS, j’étais en série S, parce que j’aime les sciences », témoigne Mouhamed.

​Puis il explique ce qui s’est passé après son arrivée au lycée : « Je ne comprenais pas les cours. Pas parce que je ne voulais pas apprendre. Pas parce que je n’étais pas intelligent. Mais parce qu’il me manquait quelque chose d’essentiel : des AVS. »

​Pour cet élève qui veut apprendre, l’absence d’accompagnement transforme la salle de classe en espace d’incompréhension. Il regarde ses camarades avancer sans pouvoir suivre le rythme des enseignements. Une expérience qu’il décrit comme une « violence silencieuse », faite « d’exclusion, d’incompréhension, d’abandon ».

​Faute de solution pour poursuivre au lycée, Mouhamed s’oriente vers une formation professionnelle en électricité-bâtiment au Centre de formation professionnelle de Bargny, avec l’appui du partenaire. Une solution qui lui permet de ne pas rester sans formation, mais qui ne correspond pas à son projet initial : poursuivre en seconde scientifique, approfondir ses connaissances et décrocher le baccalauréat.

​« Mon handicap ne doit pas être un frein à mes études et à mes rêves », insiste-t-il. Son appel s’adresse au président de la République, à la Première dame et au ministère de l’Éducation nationale. Il réclame le rétablissement de son accompagnement et des mesures pour que les élèves malentendants ne soient plus contraints d’interrompre leur scolarité faute d’assistance adaptée.

​Safietou, l’AVS qui a accompagné sa réussite

​Derrière les résultats de Mouhamed, il y a aussi le travail de Safietou Diop. Auxiliaire de vie scolaire spécialisée en langue des signes au CEM Matar Seck, elle compte neuf années d’expérience dans l’accompagnement des élèves malentendants, dont quatre à l’école élémentaire de Thiawlène et environ cinq au collège.

​Elle a accompagné Mouhamed Ndiaye depuis son entrée en sixième. Traduction des cours, reformulation des explications, aide à la prise de notes : son travail lui permettait de comprendre les leçons, de participer aux activités et de gagner en autonomie.

​Safietou décrit un garçon intelligent, volontaire, discipliné et assidu, apprécié de ses professeurs. Ses 15/20 au BFEM illustrent, à ses yeux, ce qu’un accompagnement adapté peut rendre possible.

​Lorsque Mouhamed a été orienté au lycée Abdoulaye Sadji, elle a tenté de poursuivre son accompagnement. Mais le dispositif dans lequel elle intervenait ne couvrait pas ce nouveau cycle. Il prenait en charge l’école élémentaire, le collège et les centres de formation professionnelle, sans assurer la continuité nécessaire au lycée. Après son départ, Mouhamed s’est retrouvé seul face aux cours.

​Pour Safietou, l’AVS joue un rôle déterminant dans le parcours d’un élève malentendant. Au-delà de la traduction en langue des signes, elle facilite les échanges avec les enseignants et les autres élèves, accompagne les apprentissages et contribue à l’autonomie de l’enfant.

​Mais ce métier reste insuffisamment reconnu. Elle déplore l’absence de véritable statut, les difficultés de rémunération et les conditions de travail, auxquelles s’ajoutent le manque de matériel adapté et d’infrastructures appropriées pour les évaluations. Safietou plaide pour une reconnaissance institutionnelle des AVS, une rémunération régulière et leur intégration durable dans le système éducatif, du primaire à l’université.

​Dix ans d’éducation inclusive : des résultats qui plaident pour la continuité

​Le parcours de Mouhamed Ndiaye intervient alors qu’un programme d’éducation inclusive, déployé depuis 2016 par Humanité & Inclusion à Dakar et à Ziguinchor, ainsi qu’au Togo et à Madagascar, a permis de toucher plus de 10 000 personnes : élèves, familles, enseignants et acteurs communautaires. Le bilan fait état de près de 1 500 enseignants et d’un millier de parents formés aux pratiques pédagogiques inclusives. Les AVS ont notamment été formées à la langue des signes conventionnelle pour traduire les cours en temps réel et servir de relais auprès des familles.

​Les résultats scolaires des élèves sourds accompagnés témoignent également de l’intérêt du dispositif. Depuis 2022, les cohortes concernées affichent un taux de réussite de 100 % au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et à l’entrée en sixième.

​À Dakar, le réseau comptait en 2026 dix structures partenaires : trois écoles élémentaires, cinq collèges et deux centres de formation professionnelle. Avec les structures de Ziguinchor, il totalise douze établissements. Depuis 2022, environ 1 500 enfants en situation de handicap, toutes catégories confondues — sourds ou malentendants, malvoyants et élèves présentant une trisomie 21 —, ont bénéficié de ce dispositif dans les deux régions. Les données disponibles ne permettent toutefois pas de connaître précisément le nombre d’élèves sourds ou malentendants accompagnés à Dakar.

​En moyenne, quatre élèves sourds par école élémentaire accèdent chaque année au cycle moyen, soit environ douze élèves par cohorte pour les trois écoles concernées à Dakar. Mais le passage d’un cycle à l’autre ne garantit pas la continuité du parcours. L’expérience de Mouhamed en est une illustration.

​Pour Safietou Diop, l’inquiétude est d’autant plus grande que le projet d’accompagnement doit prendre fin en décembre 2026. Elle redoute que les élèves encore suivis perdent l’assistance indispensable à leur scolarité. Elle appelle l’État à reprendre le dispositif et à l’intégrer durablement dans le système éducatif national.

​Au Sénégal, le handicap reste un facteur d’exclusion scolaire

​Le cas de Mouhamed met en lumière les obstacles auxquels restent confrontés les enfants en situation de handicap dans le système éducatif sénégalais. Selon les données présentées dans le cadre des préparatifs du Forum national sur la politique d’éducation inclusive, 7,3 % de la population sénégalaise vit avec un handicap. Pourtant, seuls 14 773 élèves en situation de handicap étaient recensés dans le système éducatif en 2024. Ils représentaient 0,41 % des apprenants à l’école élémentaire et 0,27 % dans le secondaire.

​Le ministère de l’Éducation nationale estime par ailleurs qu’un élève en situation de handicap sur trois abandonne le système éducatif. Parmi les obstacles identifiés figurent l’inaccessibilité de certains établissements, les difficultés d’adaptation des apprentissages et le manque d’accompagnement.

​Cette exclusion, parfois invisible, intervient alors que le Sénégal prépare un Forum national sur l’éducation inclusive, inscrit parmi les priorités du premier semestre de l’année scolaire 2026-2027, après un atelier organisé les 3 et 4 septembre 2026 à Dakar.

​AVS permanents, enseignants formés : les engagements de l’État

​Le programme de gouvernement prévoit le détachement d’AVS permanents dans les cycles moyen et secondaire, l’harmonisation de la langue des signes et son intégration dans la formation des enseignants. Il annonce également la formation des personnels éducatifs et paramédicaux au braille, à la langue des signes et à la psychologie du handicap, ainsi que des équipements adaptés et la mise aux normes d’accessibilité des établissements.

​Parmi les autres mesures figurent la préparation d’un programme national de Centres de ressources pour l’éducation inclusive (CREI) et l’adaptation des conditions d’examen aux besoins des candidats en situation de handicap, notamment en matière de communication et d’accompagnement.

​Mais entre les engagements et leur application, une question demeure : quels moyens humains, financiers et institutionnels seront mobilisés ? Le projet dont Mouhamed bénéficiait doit prendre fin en décembre 2026. Les AVS qui ont contribué à sa réussite ont acquis une expérience précieuse. Qui prendra le relais lorsque le dispositif s’arrêtera ? L’État reprendra-t-il leur financement, garantira-t-il leur rémunération et assurera-t-il leur affectation durable dans les lycées accueillant des élèves malentendants ?

​Le renforcement annoncé des AVS ne prendra tout son sens que s’il se traduit par des affectations effectives et une continuité de service, indépendamment de la durée d’un projet ou de la disponibilité d’un partenaire.

​C’est précisément ce que réclame Mouhamed. Son histoire pose une question simple : à quoi sert de célébrer la réussite d’un élève si, au moment de franchir une nouvelle étape de sa scolarité, il ne dispose plus des moyens de poursuivre ses apprentissages ?

​Mouhamed ne demande pas que son handicap soit effacé. Il demande que son droit à l’éducation soit pleinement respecté. Il veut retrouver une classe, comprendre ses cours, étudier les sciences et aller jusqu’au baccalauréat.

​« Je refuse que mon handicap freine mes ambitions », affirme-t-il. Puis il adresse un dernier appel à ceux qui peuvent agir : « Ne laissez plus un élève malentendant seul face à ses difficultés. C’est injuste. »

​À Rufisque, son parcours rappelle qu’une école inclusive ne se mesure pas seulement au nombre d’élèves qu’elle accueille, mais aussi à sa capacité de les accompagner jusqu’au bout.

​Mouhamed n’a pas échoué à l’école. Il a réussi, mais l’accompagnement qui lui permettait d’apprendre n’a pas suivi.

​« Ma place, c’est bien à l’école. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mouhamed Ndiaye, malentendant, a obtenu 15/20 au BFEM et a été orienté en Seconde S au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. - Il a dû interrompre sa scolarité après un mois faute d'auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour traduire les cours en langue des signes. - Il est aujourd'hui orienté vers le Centre de formation professionnelle de Bargny et réclame le rétablissement de son accompagnement pour poursuivre ses études jusqu'au baccalauréat.