Auteur: Cheikhou AIDARA & Tobi NIANE

Made in Sénégal : Un couple sénégalais fonde une entreprise pour valoriser le savoir-faire local et booster l’insertion des jeunes

NBC (NdimbeulNdiaboot Business Corporate), la maison des bons prix, est une entreprise sénégalaise engagée dans la valorisation du savoir-faire local, la promotion du consommer local et la création d’emplois durables. Elle est spécialisée dans l’ameublement, la décoration et l’aménagement intérieur. Fondée et dirigée par un couple d’entrepreneurs sénégalais, Monsieur et Madame Ndiaye, NBC est née d’une conviction forte : le Sénégal regorge de talents capables de concevoir et produire des meubles de qualité, durables, esthétiques et adaptés aux réalités locales lorsqu’ils sont accompagnés, structurés et valorisés. Seneweb vous fait découvrir l’univers, les réalisations, le processus de fabrication et l’engagement en faveur du développement du savoir-faire local de cette entreprise 100 % sénégalaise basée au cœur de Grand-Mbao (banlieue dakaroise).

Un savoir-faire 100 % local

Depuis 2021, Monsieur et Madame Ndiaye ont décidé d’entreprendre pour développer le savoir-faire local avec de jeunes sénégalais professionnels. Ils ont investi des millions pour vendre le made in Sénégal avec la mise en place de deux pôles : un pôle support et un pôle technique.

NBC se donne comme mission de démocratiser l’accès à des meubles de qualité fabriqués au Sénégal, tout en créant des emplois durables, en valorisant l’expertise locale et en accompagnant les artisans vers plus de structuration, de stabilité et de reconnaissance.

A ce titre, elle propose des meubles originaux, robustes et élégants, 100 % made in Sénégal, conçus avec une qualité supérieure tout en restant accessibles à tous les budgets. À travers son savoir-faire local, l’entreprise valorise la production locale, le talent des artisans locaux et le made in Sénégal, tout en proposant des réalisations alliant qualité, originalité et innovation. En complément, NBC met à disposition une sélection d’électroménagers fiables pour équiper les foyers de manière pratique et durable. Elle accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans la réalisation de leurs projets, avec des solutions allant du sol au plafond.

Une entreprise fondée sur le consommer local et le patriotisme économique

Avec comme slogan « Ensemble, soutenons les artisans sénégalais », NBC confectionne des produits sur mesure qui allient design, fonctionnalité et qualité. Ici, des cuisines sur mesure, des chambres à coucher, des dressings, des meubles TV, des salles à manger, des salons, des mobiliers professionnels et des aménagements intérieurs avec clé en main sont conçus et réalisés avec des ouvriers sénégalais hautement qualifiés dans leur domaine de compétence.

La vision de NBC est de « faire de NBC une référence nationale du mobilier made in Sénégal, un acteur clé du consommer local et un modèle d’entreprise responsable, inclusive et durable, capable d’accompagner les foyers, les entreprises et les institutions sur le long terme.

Ses valeurs sont centrées sur : le consommer local et patriotisme économique ; l’excellence, la qualité et la durabilité ; le respect, la transmission et la valorisation de l’humain ; l’engagement social et la responsabilité ; l’innovation continue et l’amélioration permanente ; et la fierté du made in Sénégal ».

« NBC valorise le talent des artisans sénégalais à travers des meubles conçus et fabriqués localement, alliant tradition, créativité et modernité »

Selon Mme Awa Ly Ndiaye, Coach professionnelle certifiée et Directrice générale de NBC, NdimbeulNdiaboot Business Corporate valorise le talent des artisans sénégalais à travers des meubles conçus et fabriqués localement, alliant tradition, créativité et modernité. « NBC est une vitrine pour les artisans qui les aide à commercialiser leur production. Les ouvriers ont du talent, que ce soit des ouvriers de Mbao ou ailleurs, ils sont pétris de talent. Donc, nous avons voulu réveiller ce potentiel en eux afin qu’ils aient confiance en eux », a-t-elle soutenu.

Ainsi, après quelques années de fonctionnement, le couple fondateur a décidé de créer une unité de production locale pour employer ces jeunes artisans d’une manière formelle avec des contrats et tous ses avantages.

Mme Ndiaye renseigne qu’au niveau du pôle support, NBC a recruté des jeunes diplômés de Bac+5 pour gérer tout ce qui est coordination, production, commercial et communication.

Le pôle technique, quant à lui, est équipé de machines de dernière génération. Il regroupe des artisans sénégalais qualifiés, encadrés pour garantir qualité, précision et durabilité sur chaque réalisation. Ici, le travail est réparti entre les différents spécialistes : cuisiniste, machiniste, monteur, entre autres.

Ces deux pôles ont ainsi permis d’avoir le dream team qui, selon elle, est très engagée pour le développement du secteur. Sur ce, la Directrice générale de NBC a lancé un appel à la population sénégalaise et aux autorités à soutenir le consommer local.

Mme Ndiaye est convaincue que le développement passe aussi par la formation : renforcer les compétences techniques, améliorer la qualité du travail et accompagner nos artisans dans leur développement personnel et professionnel.

Awa Ly a profité de l’occasion pour remercier les clients et les partenaires qui ont déjà fait confiance à NBC, notamment l’administration sénégalaise, avec l’équipement des Gouvernances.

Objectif : « valoriser nos talents, transformer nos ressources et bâtir notre avenir »

Le Président-directeur général de NBC, M. Demba Ndiaye, pour sa part, a expliqué les objectifs et les perspectives de son entreprise. Pour lui, le Sénégal possède les talents nécessaires pour construire ses propres solutions. « Notre ambition va au-delà de l’ameublement et de la décoration. Nous voulons contribuer à un Sénégal qui valorise son expertise locale, transformer ses propres ressources et fait confiance à ses artisans », a-t-il souligné.

Il ajoute : « Nous sommes des acteurs de développement qui veulent soutenir les jeunes artisans à trouver un emploi digne. NBC est une entreprise qui œuvre pour l’insertion socio-économique des jeunes sénégalais. Notre objectif est de faire du made in Sénégal une réalité ».

Pour atteindre cet objectif, M. Ndiaye et son épouse ambitionnent de créer une grande unité de production qui peut employer plus de 1 000 personnes et exporter le made in Sénégal à travers le monde.

« NBC est une entreprise qui croît à ce qu’elle fait »

Massogui Gningue est un jeune professionnel qui a récemment rejoint l’équipe de NBC. Il est chargé du développement commercial depuis son arrivée. Pour lui, NBC est une entreprise qui croît à ce qu’elle fait. « Aujourd’hui, il n’est pas évident de voir des entrepreneurs s’impliquer dans le made in Sénégal pour en faire un moteur de développement, en se basant sur l’insertion professionnelle et la formation des jeunes. Ils sont venus développer le secteur de l’artisanat avec un travail remarquable », a confié le jeune diplômé sénégalais.

Sous ce rapport, Massogui Gningue a interpellé les autorités étatiques à accompagner cette dynamique au profit du consommer local, tout en permettant aux jeunes de rester et de réussir dans leur territoire.

Le chargé du développement commercial a également invité les Sénégalais à visiter le stand de NBC et à le soutenir durant la foire internationale de Dakar qui est prévue du 10 au 31 décembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - NBC, entreprise sénégalaise fondée et dirigée par Monsieur et Madame Ndiaye, est spécialisée dans l'ameublement, la décoration et l'aménagement intérieur, basée à Grand-Mbao. - Depuis 2021, le couple a investi des millions et mis en place deux pôles (support et technique) pour produire du mobilier 100 % made in Sénégal avec de jeunes artisans sénégalais. - Le pôle support emploie des jeunes diplômés de Bac+5 et le pôle technique regroupe des artisans qualifiés (cuisiniste, machiniste, monteur) équipés de machines de dernière génération.