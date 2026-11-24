Revue de Presse en Français du Mardi 24Novembre 2026 avec Fabrice Nguema
Commentaires (1)
Tu as essayé de salir que quelqu'un (OS) dans tes RP mais finalement tu t'es auto détruit et cette personne voit son succés grandir de jour en jour comme quoi il faut rester constant et sur GUEUP SA BOPP. Tu avais une belle audience mais hélas.
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