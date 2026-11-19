Revue des titres de ce jeudi 19 novembre 2026 avec Babacar Kébé
Commentaires (1)
Pourquoi ne l'a t'il pas engagé à responsabilité? Est ce qu'il fuit ses responsabilités de chef du gouvernement dont ses membres sont les maitres d'oeuvre des finances et budgets.
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