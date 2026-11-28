Securite

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Combat Balla Gaye 2–Ada Fass : le Commissaire Mamadou Tendeng rassure les populations sur le dispositif sécuritaire

À la veille d'un des grands rendez-vous de la lutte sénégalaise, la police nationale a tenu à rassurer le public. Le commissaire divisionnaire de police Mamadou Tendeng, commissaire central de Dakar et chef du Service régional de sécurité publique (SRSP) de Dakar, s'est adressé aux amateurs de lutte, aux supporters, aux riverains et aux populations, à l'occasion du combat opposant Balla Gaye 2 à Ada Fass. Il s'exprimait en présence du commissaire principal Diégane Diouf, chef de service du commissariat central de Guédiawaye, et du commissaire Alioune Fall, chef de service du commissariat d'arrondissement de Pikine. Selon lui, « comme à l'accoutumée, la police a pris les devants en préparant très sérieusement un dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité ».

Une présence policière avant, pendant et après le combat

Le commissaire central de Dakar a précisé que ce dispositif sera déployé à chaque étape de l'événement : « Avant, pendant le combat et après le combat, le dispositif sécuritaire mis en place par la police sera présent pour assurer à tous les citoyens qui souhaitent venir regarder ces combats-là, de le faire en toute sécurité. » Il a ajouté : « Nous invitons tout le monde à être rassuré quant à la présence constante de la police sur le terrain pour veiller au grain. »

Les deux lutteurs escortés de leur domicile à l'Arène nationale

Concernant les deux têtes d'affiche, le commissaire Mamadou Tendeng a annoncé une prise en charge particulière : « Pour les grands lutteurs, les ténors du jour Ada Fass et Balla Gaye 2, il y aura des équipages police qui iront les chercher, qui vont accompagner leur convoi de leur domicile à l'Arène nationale et après le combat également nous les raccompagnerons jusqu'à leur domicile. » Il a insisté sur le fait que « sur tout le circuit, la police sera présente ».

Le « simol » : un phénomène qui a presque disparu

Cette présence sur tout le parcours vise, a expliqué le commissaire, à « éviter ce qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années ». Il a reconnu que, « depuis presque deux ans », ce que l'on avait l'habitude de voir et que l'on appelait communément le « simol » avait « presque disparu ». Ce terme désigne les troubles et les violences qui accompagnaient autrefois les convois de lutteurs et les sorties de combats. Le policier en chef Mamadou Tendeng a toutefois prévenu : « Nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous veillons au grain pour que ce phénomène ne revienne pas. »

Un dispositif dense autour de l'Arène nationale

Aux abords du site, un dispositif important sera également mis en place. « Tout autour de l'Arène nationale également, il y a un dispositif dense de la police qui sera mis en place pour sécuriser les populations, sécuriser les commerces, sécuriser tous ceux qui effectueront le déplacement à l'Arène nationale et leur assurer une sécurité optimale après le combat », a indiqué le commissaire central de Dakar.

Les messages appelant à rester chez soi sont « faux »

Le commissaire Mamadou Tendeng a par ailleurs réagi aux informations qui circulent à l'approche du combat : « Tous ces messages qui circulent invitant les gens à rester chez eux, c'est de faux messages. » Il a tenu à rassurer la population, en affirmant que « le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le directeur général de la Police nationale ont donné des instructions fermes quant à la présence de la police sur le terrain pour veiller à la sécurité des populations avant, pendant et après les combats de lutte ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le commissaire Mamadou Tendeng annonce un dispositif sécuritaire policier avant, pendant et après le combat Balla Gaye 2–Ada Fass. - Les deux lutteurs seront escortés par des équipages police de leur domicile à l'Arène nationale, puis raccompagnés après le combat. - Le commissaire qualifie de « faux messages » les appels invitant les gens à rester chez eux.