Securite

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Crises sécuritaires : Parachutistes sénégalais et allemands testent leurs capacités d’intervention à Thiès

Les parachutistes de l’armée de l’air sénégalaise et de la brigade parachutiste allemande ont mené, ce jeudi 26 novembre 2026, un exercice militaire conjoint à la base militaire de Thiès. Cette manœuvre, axée notamment sur l’évacuation de ressortissants en situation de crise, a permis aux deux armées de partager leurs expériences opérationnelles, tactiques et stratégiques.

Initiée à la suite d’une démarche de la partie allemande en mars 2025, cette activité militaire a fait l’objet d’un processus de planification engagé en août de la même année, avant sa mise en œuvre ce 26 novembre 2026.

Pour les forces allemandes, l’exercice était principalement consacré à la simulation d’une opération d’évacuation de personnels en contexte de crise. Les différents scénarios ont mobilisé des capacités aériennes, terrestres et fluviales, dans le but de tester la coordination et l’efficacité des unités engagées.

Du côté sénégalais, l’exercice revêt un intérêt particulier au regard des enjeux liés à la protection et à l’évacuation des ressortissants nationaux en situation d’urgence, notamment dans des zones confrontées à des crises sécuritaires ou humanitaires.

« L’évacuation de ressortissants est un phénomène qui peut se déclencher à n’importe quel moment. S'entraîner avec la partie allemande nous a permis de trouver des méthodes pour, en cas d'urgence ou de crise, essayer d'aller récupérer et sauver nos compatriotes », a expliqué un responsable militaire sénégalais.

Au-delà de la dimension opérationnelle, cette manœuvre a également permis aux militaires des deux pays de renforcer leurs compétences tactiques et de confronter leurs méthodes d’intervention. Les échanges ont notamment porté sur les procédures de coordination, la conduite des opérations et la gestion des situations d’urgence.

Au total, 750 militaires sénégalais et 987 militaires allemands ont participé à cet exercice, conduit par une brigade parachutiste. Des échanges entre parachutistes brevetés des deux armées ont également été organisés, notamment autour de la pratique du saut en parachute, dans une dynamique de partage d’expériences et de rapprochement professionnel.

Aucun incident n’a été signalé au cours de la manœuvre, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les parachutistes sénégalais et allemands ont mené un exercice militaire conjoint le 26 novembre 2026 à la base militaire de Thiès. - L'exercice, axé sur l'évacuation de ressortissants en situation de crise, a mobilisé 750 militaires sénégalais et 987 militaires allemands. - Aucun incident n'a été signalé au cours de la manœuvre, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions.