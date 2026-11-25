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Auteur: Yandé DIOP

Cybercriminalité : comment l’intelligence artificielle démultiplie les risques de braquages financiers

L’intelligence artificielle pourrait faire changer d’échelle la cybercriminalité en rendant les attaques informatiques moins coûteuses, plus sophistiquées et plus accessibles aux personnes malveillantes. Des experts en cybersécurité alertent sur cette évolution, qui expose davantage les banques, les plateformes de cryptomonnaies, les entreprises et les utilisateurs de services financiers numériques.

​Cette mise en garde intervient dans un contexte marqué par un cybervol de 6,36 milliards de dollars signalé chez Binance. L’incident a remis en lumière les vulnérabilités des infrastructures liées aux actifs numériques, mais également les difficultés auxquelles sont confrontées les institutions financières pour anticiper les attaques, limiter les pertes et récupérer les fonds dérobés.

​Selon Agnes Aistleitner, cofondatrice et associée gérante de First Circle Capital, cet épisode illustre la manière dont l’intelligence artificielle transforme l’économie de la cybercriminalité. En abaissant les barrières techniques et financières, elle permet à des individus disposant de compétences informatiques limitées de mener des opérations autrefois réservées à des pirates particulièrement expérimentés. « L’IA permet aux criminels d’automatiser plus facilement et à moindre coût des activités qui nécessitaient auparavant une expertise technique considérable », explique-t-elle.

​Parmi les pratiques facilitées par ces technologies figurent notamment la création de courriels d’hameçonnage convaincants, l’usurpation d’identité par imitation vocale et la détection des failles dans les systèmes informatiques. Pour l’experte, la menace ne concerne plus uniquement les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Elle s’étend désormais aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux entreprises et aux consommateurs, dont les activités reposent de plus en plus sur les services financiers numériques.

​Une faille de sécurité aux conséquences considérables

​L’ampleur du cybervol signalé chez Binance illustre les conséquences que peut entraîner la compromission d’un système critique. D’après les sociétés spécialisées dans la surveillance des blockchains TRM Labs et Chainalysis, environ 6,36 milliards de dollars auraient été transférés sur dix blockchains lors de cet incident. La majeure partie des actifs aurait changé de destination en une vingtaine de minutes seulement.

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​Pour Christian Haschek, consultant en cybersécurité, cette affaire révèle une vulnérabilité majeure dans les dispositifs de protection des actifs numériques. Le principal danger ne réside pas nécessairement dans une plus grande facilité à pirater les plateformes de cryptomonnaies que les institutions financières traditionnelles, mais dans la rapidité avec laquelle les fonds peuvent être déplacés après la compromission des systèmes d'autorisation des transactions.

​Il souligne notamment les limites des dispositifs de sécurité tels que les signatures multiples (multisig), les modules de sécurité matériels (HSM) et le stockage à froid. Ces mécanismes ne suffisent pas si les équipements informatiques et les personnes chargées de valider les opérations sont eux-mêmes compromis. Dans le cas évoqué, un ordinateur portable compromis aurait ainsi pu suffire à permettre au pirate de détourner le processus de signature des transactions à son profit — une situation qui démontre comment un seul point d'accès vulnérable peut neutraliser plusieurs niveaux de protection et exposer des montants considérables.

​La récupération des fonds, un autre défi

​Au-delà du vol, la récupération des actifs numériques constitue une difficulté supplémentaire. Si les transactions effectuées sur les blockchains sont publiquement traçables, identifier les mouvements des fonds ne signifie pas pour autant qu'il est possible de les récupérer. TRM Labs estime qu'environ 2,7 milliards de dollars d'actifs volés ont été gelés ou ont échappé au contrôle des pirates. Ce résultat aurait notamment été rendu possible grâce à l'intervention d'émetteurs de stablecoins, dont Tether et Circle. Cette situation met en évidence le rôle déterminant de la rapidité d'intervention des acteurs du secteur financier dans la limitation des pertes.

​Mais la sophistication croissante des attaques pourrait également entraîner une augmentation des coûts de sécurisation des transactions. Agnes Aistleitner estime que les établissements financiers devront consacrer davantage de ressources à la surveillance des opérations, à la conservation sécurisée des actifs, à la prévention de la fraude et aux mécanismes de récupération des fonds. Une partie de ces dépenses supplémentaires pourrait, à terme, être répercutée sur les clients.

​Les institutions pourraient également être contraintes de revoir leurs priorités, notamment en accordant moins d'importance à la rapidité d'exécution de certaines opérations au profit de contrôles supplémentaires. Les transferts de montants élevés pourraient ainsi faire l'objet de vérifications renforcées afin de réduire les risques de fraude. À mesure que l'intelligence artificielle facilite les activités des cybercriminels, la sécurité devient donc un enjeu central pour l'avenir de la finance numérique. Pour Agnes Aistleitner, la capacité des institutions à anticiper les attaques, à réagir rapidement et à récupérer les actifs dérobés devra désormais compter autant que la rapidité et la simplicité des transactions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’IA rend les attaques informatiques moins coûteuses, plus sophistiquées et plus accessibles, exposant davantage banques, plateformes de cryptomonnaies, entreprises et utilisateurs de services financiers numériques. - Un cybervol de 6,36 milliards de dollars signalé chez Binance a mis en lumière les vulnérabilités des infrastructures liées aux actifs numériques et les difficultés des institutions financières à anticiper les attaques et récupérer les fonds. - Selon Agnes Aistleitner, l’IA permet aux criminels d’automatiser plus facilement et à moindre coût des activités qui nécessitaient auparavant une expertise technique considérable.