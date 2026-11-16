JOJ 2026 : Au cœur du dispositif sécuritaire de haute technologie qui a garanti des Jeux sans fausse note
Derrière la vitrine festive, colorée et sportive des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 se cache une véritable forteresse numérique. Si la fête a été belle et la sérénité totale, c'est en grande partie grâce à une architecture sécuritaire de pointe. Au cœur de cette réussite se trouve le Centre national de la vidéosurveillance du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, piloté avec maestria dans l'ombre par le commissaire de police Katime Touré.
Pour relever ce défi logistique et sécuritaire titanesque, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) a su anticiper en déroulant un ambitieux projet de renforcement des moyens électroniques des Forces de défense et de sécurité (FDS). Financé par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et exécuté par le géant chinois CENTIC, à travers son partenaire technique HUAWEI, ce vaste chantier a bénéficié de la coordination générale rigoureuse du commissaire de police Katime Touré, chef du Centre national de la vidéosurveillance.
Ce projet d'envergure s'est articulé précisément autour de quatre composantes majeures, conçues pour offrir une couverture globale et infaillible. Le dispositif a d'abord englobé l'installation de caméras de surveillance stratégiques sur l'ensemble des sites de compétitions de Dakar, de Diamniadio et de Saly, ainsi que sur les sites de non-compétitions et les lieux d'hébergement. Il a ensuite englobé l'extension de la transmission radio de Dakar à Pointe-Sarène pour garantir une liaison fluide et une coordination opérationnelle optimale sur le terrain.
La troisième composante a consisté en la réhabilitation et l'équipement du centre de coordination des opérations du CNS-JOJ avec une technologie de dernière génération, transformant ce site en un véritable cerveau intelligent. Enfin, le projet a permis la mise en place d'un centre d'appel mixte unissant la police et la gendarmerie, spécialement dédié à la gestion rigoureuse et centralisée des appels via le numéro d'urgence 112.
À ce dispositif terrestre hautement sophistiqué s'est ajoutée une vigilance aérienne de haute précision, combinant l'utilisation de drones et de systèmes de lutte antidrones déployés sur les différents sites de compétitions et d'hébergement de la famille olympique afin de parer à toute menace potentielle.
Si la technologie constitue l'armature de ce succès éclatant, l'humain en a été le catalyseur discret mais décisif. Dans l'ombre des projecteurs, loin des clameurs des stades, le commissaire de police Katime Touré a mené un travail acharné. Grâce à sa vision stratégique, à sa rigueur et à un engagement de tous les instants, le Sénégal a largement réussi son pari, offrant au monde des JOJ Dakar 2026 sécurisés, modernes et parfaitement maîtrisés.
Commentaires (7)
Trop de banditisme dans ce pays il faut que la peur change de camps qu on puisse vaquer a nos occupationS sans la peur au ventre de sortir chaque matin
le professionalisme c est aussi la gestions de petit detailles qui aboutiront a la reussite des objectifs..
En tant que expert en Securité, il ya des details qui me sautent a l oeil. je ne peux pas consevoir un agent de securité a qui on donne une mission de videosurveillance aussi importante et qui regarde du football sur youtube.
je fais allusion a l agent qui est assis presque sous la photo du president.
sur ces genre de mission, l acces unx site comme Youtube.. insta.. tik tok devrais être supprimé comme partout dans le monde..
Professionalisme les gars...
Diadieuf🙏
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