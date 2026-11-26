Securite

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Lutte contre les toxi-infections : la Brigade régionale d’hygiène cible la restauration nocturne à Mbao

À Dakar, les agents des services d’hygiène intensifient les opérations de contrôle pour prévenir les intoxications alimentaires et protéger les consommateurs. Dans la nuit du 24 novembre 2026, une intervention a été menée à Mbao, notamment au Garage Malien, une zone réputée pour son importante activité de restauration de rue.

​Dans un contexte marqué par des cas antérieurs d’intoxications alimentaires collectives, les autorités sanitaires privilégient une approche préventive afin de réduire les risques de toxi-infections alimentaires.

​Selon le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la Brigade régionale de l’hygiène de Dakar, la consommation d’aliments vendus dans la rue, particulièrement durant la nuit, peut exposer les populations à des risques sanitaires, notamment des infections liées aux salmonelles. Les mauvaises conditions de conservation, le défaut d’hygiène et le réchauffage insuffisant des plats cuisinés figurent parmi les facteurs favorisant ces intoxications.

​C’est dans cette optique que les équipes d’hygiène ont investi le Garage Malien, à Mbao, une zone caractérisée par une forte concentration de vendeurs de nourriture et fréquentée par une clientèle de diverses nationalités. Les agents ont procédé à des contrôles auprès des commerçants afin d’identifier les éventuelles sources de risques et de veiller au respect des règles d’hygiène alimentaire.

​À travers ces opérations, la Brigade régionale d’hygiène de Dakar entend renforcer la surveillance sanitaire des lieux de restauration et prévenir les risques liés à la consommation de denrées alimentaires impropres.

​Les contrôles devraient se poursuivre dans les zones ciblées, dans le cadre d’une stratégie de prévention visant à garantir une meilleure sécurité alimentaire et à préserver la santé des populations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 24 novembre 2026, la Brigade régionale d’hygiène de Dakar a mené une intervention à Mbao, au Garage Malien, zone à forte activité de restauration de rue. - Selon le capitaine Idrissa Ndiaye, la consommation d’aliments vendus dans la rue, surtout la nuit, peut exposer à des risques sanitaires, notamment des infections liées aux salmonelles. - Les agents ont contrôlé les commerçants pour identifier les sources de risques et veiller au respect des règles d’hygiène alimentaire, et les contrôles devraient se poursuivre dans les zones ciblées.