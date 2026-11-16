Securite

Auteur: Ousmane Ndiaye Correspondant Tambacounda

Lutte contre l'orpaillage clandestin et le trafic de bois : l'Armée sonne la révolte à Kenieba et à Dianké Makhan

Les hommes du colonel Simon Sarr, commandant la zone militaire n°4 semblent déterminés à éradiquer l'orpaillage clandestin le long de la Falémé, dans le département de Bakel, mais aussi le trafic illicite de bois dans la localité de Dianké Makhan du département de Goudiry.

Avec l'appui d'un détachement de la gendarmerie et d'un autre des eaux et forêts, ils ont investi tous les coins et recoins de la Falémé et du Boundou au cours de cette opération de contrôle dénommée "Kenieba 2026".

Les forces de l'ordre ne sont pas rentrées bredouilles. Elles ont regagné leur base à l'aube du 15 novembre après avoir démantelé un grand site d'orpaillage. Un important lot de matériel a été aussi saisi : 20 moteurs (équipement de broyage séparation), 13 pompes à eau, 21 réservoirs à eau, 15 pelles, deux tricycles et trois motos. Quatre étrangers ont été interpellés.

Cette opération "Kenieba 2026" a permis aux hommes du colonel Sarr de sensibiliser les populations sur la coupe illicite de bois et les feux de brousse.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les hommes du colonel Simon Sarr ont mené l'opération « Kenieba 2026 » contre l'orpaillage clandestin le long de la Falémé et le trafic de bois à Dianké Makhan. - L'opération a permis de démanteler un grand site d'orpaillage et de saisir 20 moteurs, 13 pompes à eau, 21 réservoirs, 15 pelles, deux tricycles et trois motos. - Quatre étrangers ont été interpellés et les populations ont été sensibilisées sur la coupe illicite de bois et les feux de brousse.