Lutte contre l'orpaillage clandestin et le trafic de bois : l'Armée sonne la révolte à Kenieba et à Dianké Makhan
Les hommes du colonel Simon Sarr, commandant la zone militaire n°4 semblent déterminés à éradiquer l'orpaillage clandestin le long de la Falémé, dans le département de Bakel, mais aussi le trafic illicite de bois dans la localité de Dianké Makhan du département de Goudiry.
Avec l'appui d'un détachement de la gendarmerie et d'un autre des eaux et forêts, ils ont investi tous les coins et recoins de la Falémé et du Boundou au cours de cette opération de contrôle dénommée "Kenieba 2026".
Les forces de l'ordre ne sont pas rentrées bredouilles. Elles ont regagné leur base à l'aube du 15 novembre après avoir démantelé un grand site d'orpaillage. Un important lot de matériel a été aussi saisi : 20 moteurs (équipement de broyage séparation), 13 pompes à eau, 21 réservoirs à eau, 15 pelles, deux tricycles et trois motos. Quatre étrangers ont été interpellés.
Cette opération "Kenieba 2026" a permis aux hommes du colonel Sarr de sensibiliser les populations sur la coupe illicite de bois et les feux de brousse.
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