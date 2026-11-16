Securite

Auteur: Khady NDOYE

Parcelles-Assainies : 1,2 t de foie bovin impropre à la consommation saisie

Le Service départemental de l'élevage de Dakar a saisi, ce lundi 16 novembre, 1,2 t de foie bovin aux Parcelles-Assainies. La viande a été déclarée impropre à la consommation humaine à la suite d’un contrôle sanitaire ayant révélé une mauvaise congélation et une rupture de la chaîne du froid.

Selon les services vétérinaires, ces défaillances favorisent la prolifération de micro-organismes et exposent les consommateurs à des risques d’intoxication alimentaire. Le lot sera détruit sous leur supervision afin d’éviter toute remise en circulation.