Securite

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Passation de service à Ndamatou : Pluie d'éloges pour le commissaire Dame Touré, remplacé par Ousmane Faye

C'est sous le signe de l'émotion, de la reconnaissance et de la solennité que s'est déroulée, ce mercredi 18 novembre 2026, la cérémonie de passation de commandement au commissariat d'arrondissement de Ndamatou. Nommé à la tête de cette unité depuis janvier 2025, le commissaire de police Dame Touré quitte officiellement ses fonctions pour rejoindre la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF).

Présidée par le commissaire principal Daouda Bodian, chef de service du commissariat spécial de Touba, cette transition s'est tenue en présence de plusieurs figures de la police : le commissaire principal El Hadji Aly Guèye (chef de service du commissariat urbain de Mbacké), le commissaire de police Diamé Yaré Fall (chef de service du commissariat d'arrondissement de Touba Tawfekh) et le lieutenant Pape Demba Diouf (chef du poste de police de Gouy Mbind), ainsi que de nombreux chefs religieux et coutumiers, délégués de quartier, chefs de village, transporteurs et représentants de la mairie.

Les adieux poignants du commissaire sortant Dame Touré

Prenant la parole en premier, le commissaire sortant Dame Touré a placé son intervention sous le signe de la gratitude envers le Tout-Puissant (Allah) et ses équipes. S'adressant à ses collaborateurs, il a rappelé que la réussite d'un chef de service repose avant tout sur le soutien de son équipe : « Le chef de service ne peut pas tout faire à lui seul. Il a besoin de support, il a besoin de personnes sur lesquelles il peut s'adosser, et vous avez été là, tous. »

Revenant sur les épreuves surmontées pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l'ordre public, il a tenu à encourager ses agents à maintenir la même rigueur, la même éthique, le même professionnalisme et la même loyauté envers son successeur. Évoquant son style de commandement, il a demandé l'indulgence de ceux dont il aurait pu froisser les susceptibilités par inadvertance dans l'exercice de ses missions.

Enfin, après avoir rappelé la fierté d'honorer l'uniforme au sein d'une grande institution comme la police nationale, il a conclu sur une note chaleureuse : « C'est des mots empreints de regret, mais également de beaucoup d'émotion que j'étais aujourd'hui devant vous. Mais je ne vous quitte pas, c'est tout simplement un au revoir. »

Un vibrant hommage de la hiérarchie et des populations

À sa suite, le commissaire principal Daouda Bodian a prononcé un vibrant plaidoyer, qualifiant le commissaire Dame Touré de « grand commis de l'État, un serviteur émérite » et de « grand orfèvre de la sécurité publique ». Il est notamment revenu sur la contribution décisive de ce dernier lors des grands défis de la localité, en particulier au moment du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké : « Je venais à peine d'être installé et j'ai su m'appuyer entièrement sur lui pour esquisser des solutions qui ont été à l'origine de notre succès au moment de l'inhumation de ce grand guide religieux mouride. Son expérience, sa connaissance du terrain ont été un viatique sûr. »

Un constat partagé par les forces vives de la cité (délégués de quartier, chefs de village, transporteurs, représentants de la mairie et autorités religieuses), qui ont unanimement salué son bilan marquant, couronné par le démantèlement de plusieurs gangs de malfaiteurs, dont celui responsable du vol récent de huit millions de francs CFA à Linguère. Le commissaire principal Bodian a également exhorté la population à maintenir une collaboration étroite et citoyenne avec la police, rappelant que la dénonciation des malfaiteurs est un acte de foi et de civisme, garanti par l'anonymat.

Après la lecture de la formule d'usage par le commissaire principal Daouda Bodian, enjoignant aux officiers, sous-officiers, gradés et agents de police d'obéir au nouveau commandement, le commissaire de police Ousmane Faye a officiellement pris les rênes de Ndamatou.

Ancien chef de service du commissariat d'arrondissement de Thiaroye et ancien chef de la sûreté urbaine de Guédiawaye sous les ordres du commissaire principal Bodian à l’époque, le nouveau patron a exprimé sa profonde reconnaissance envers la hiérarchie policière. Il a également rendu un hommage appuyé à ses mentors :

« Je voudrais remercier le commissaire spécial de Touba, qui était mon central à Guédiawaye, où on a passé trois ans et trois mois, pour son leadership éclairé. Je voudrais aussi féliciter le commissaire de police Dame Touré, le commissaire sortant, qui a été mon formateur à l'école de police. »

Affichant sa volonté de s'inscrire dans la continuité et la coordination, le commissaire Ousmane Faye a rassuré tant le personnel que les habitants de Touba : les résultats probants engrangés par son prédécesseur serviront de tremplin pour relever avec efficacité les nouveaux défis sécuritaires de la localité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le commissaire Dame Touré a officiellement quitté la tête du commissariat d'arrondissement de Ndamatou pour rejoindre la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF). - Le commissaire principal Daouda Bodian a salué le bilan de Dame Touré, notamment sa contribution lors de l'inhumation de Serigne Cheikh Saliou Mbacké et le démantèlement de gangs, dont celui du vol de huit millions de francs CFA à Linguère. - Le commissaire Ousmane Faye, ancien chef de service du commissariat d'arrondissement de Thiaroye et ancien chef de la sûreté urbaine de Guédiawaye, a officiellement pris les rênes de Ndamatou.