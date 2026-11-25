Securite

Auteur: Cheikh CAMARA, Correspondant à Thiès

Promotion dans les armées : Trois colonels promus généraux de brigade

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), trois colonels des forces armées sénégalaises ont été promus au grade de général de brigade à compter du 3 décembre 2026. Des nominations qui interviennent dans le cadre des promotions au sein de la hiérarchie militaire sénégalaise.

Il s’agit des colonels Amadou Makhtar Ndiaye, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) ; de Thierno Ndour, chef de cabinet du ministre des Forces armées ; et du médecin-colonel Abdou Razack Ndiaye, directeur du Service de santé des armées.

Une promotion accompagnée d'un changement à la tête du CHEDS, plaçant à la direction de cette institution spécialisée dans la réflexion stratégique, la formation et les questions de défense et de sécurité, le général de brigade Amadou Makhtar Ndiaye, pour succéder, à partir du 3 décembre, au général de brigade Jean Diémé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Trois colonels des forces armées sénégalaises ont été promus généraux de brigade à compter du 3 décembre 2026, selon la DIRPA. - Il s'agit d'Amadou Makhtar Ndiaye (directeur général du CHEDS), Thierno Ndour (chef de cabinet du ministre des Forces armées) et le médecin-colonel Abdou Razack Ndiaye (directeur du Service de santé des armées). - Le général de brigade Amadou Makhtar Ndiaye succédera à partir du 3 décembre au général de brigade Jean Diémé à la tête du CHEDS.