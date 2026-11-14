Securite

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Saly : le journaliste Aliou Ba salue le travail du commissaire Oumar Mbaye

Le journaliste Aliou Ba, basé à Mbour/Saly, a rendu hommage au commissaire Oumar Mbaye, chef du commissariat urbain de Saly Portudal, à la tête de cette unité depuis mars 2025. Dans un texte intitulé « Saly : commissaire Oumar Mbaye, un homme de terrain à la hauteur des enjeux de la capitale touristique ! », il estime que « certains responsables méritent que leur travail soit mis en lumière ».

Selon Aliou Ba, « dans un contexte où les critiques à l'endroit des institutions sont souvent nombreuses, il est tout aussi important de savoir saluer les femmes et les hommes qui accomplissent leur mission avec sérieux, détermination et professionnalisme ». Il écrit que le commissaire Oumar Mbaye « semble avoir compris une chose essentielle : on ne sécurise pas une capitale touristique depuis un bureau ». Pour lui, la sécurité « se construit sur le terrain, au contact des populations, à travers l'anticipation, la présence policière, la vigilance et une organisation efficace ».

Le journaliste souligne que, depuis son installation, le commissaire s'est retrouvé face à une responsabilité de taille : contribuer à garantir la tranquillité d'une destination qui accueille des touristes, des investisseurs, des travailleurs et des milliers de visiteurs. Il qualifie cette mission de « défi qui exige du caractère, de la méthode et une parfaite maîtrise des réalités locales ».

Aliou Ba cite en particulier les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, à l'occasion desquels le dispositif sécuritaire déployé à Saly a, selon lui, mis en évidence « l'importance d'un commandement organisé et mobilisé ». Il énumère la gestion des flux, l'orientation des visiteurs, la sensibilisation, la sécurisation et la régulation de la circulation, des missions qui ont nécessité « une présence constante et une coordination rigoureuse ». Il ajoute que Saly « ne pouvait pas se permettre l'improvisation lors d'un rendez-vous international de cette dimension » et que le professionnalisme des équipes mobilisées « mérite d'être salué ».

Le journaliste précise qu'il serait injuste de limiter cette reconnaissance aux seuls JOJ, le travail de sécurisation d'une destination touristique se mesurant aussi dans la durée. Il affirme que la lutte contre les agressions, les vols, les trafics et toutes les formes d'insécurité exige une vigilance quotidienne. Il rappelle que la hiérarchie du commissaire lui a confié une responsabilité stratégique et qu'il lui appartient de poursuivre cette dynamique et de maintenir le niveau d'exigence que commande le statut particulier de Saly.

Aliou Ba affirme que « la sécurité n'est pas un luxe pour Saly, elle est une condition fondamentale de sa survie touristique et économique ». Il estime qu'aucun discours sur la relance du tourisme ne peut être crédible sans un environnement sécurisé pour les populations comme pour les visiteurs.

Il rend également hommage aux policiers qui, sous le commandement du commissaire, travaillent parfois dans l'ombre, avec des contraintes et des exigences considérables, et dont l'engagement mérite « respect et considération ».

S'adressant directement au commissaire Oumar Mbaye, il lui lance : « continuez ! Le travail bien fait finit toujours par parler. » Selon lui, la reconnaissance ne doit pas être réservée aux cérémonies officielles ou aux décorations, mais doit aussi venir de ceux qui observent, apprécient et savent distinguer l'engagement sincère du simple discours.

Aliou Ba conclut en félicitant le commissaire et l'ensemble de ses équipes. Il estime que la capitale touristique a besoin d'une police « présente, respectée, professionnelle et proche de ses populations », car « au-delà de l'uniforme, c'est la confiance entre la police et les citoyens qui constitue l'une des plus grandes garanties de sécurité ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le journaliste Aliou Ba a rendu hommage au commissaire Oumar Mbaye, chef du commissariat urbain de Saly Portudal depuis mars 2025. - Aliou Ba estime que le commissaire a compris qu'« on ne sécurise pas une capitale touristique depuis un bureau » et salue le dispositif sécuritaire déployé lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. - Il affirme que « la sécurité n'est pas un luxe pour Saly » et rend hommage aux policiers travaillant sous le commandement du commissaire.