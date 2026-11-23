Securite

Auteur: Khady NDOYE

Saraya : la CNDH renforce la formation des forces de sécurité aux droits humains

Dans un contexte où les enjeux migratoires et la lutte contre la criminalité transnationale exigent une vigilance accrue des forces de défense et de sécurité, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), poursuit son déploiement territorial en faveur de l’intégration des droits humains dans les opérations de sécurité. À Saraya, elle organise, du 23 au 25 novembre 2026, une session de formation destinée aux personnels du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention n°2 (GARSI 2) de la Gendarmerie nationale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme Opérationnel Conjoint II (POC II), un partenariat à travers lequel la CNDH accompagne les forces de sécurité intérieure dans l’amélioration de leurs pratiques opérationnelles, en veillant au respect des droits fondamentaux.

Au cours de ces trois jours, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques essentielles, notamment le cadre juridique de la migration, la criminalité transnationale organisée, la protection des victimes, l’identification des personnes vulnérables ainsi que les techniques d’intervention respectueuses des droits humains.

Cette formation permettra de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité, tout en consolidant les mécanismes de protection des personnes dans le cadre des interventions sur le terrain.

Après Dakar, Louga, Saint-Louis et Thiès, l’étape de Saraya illustre la volonté de la CNDH d’étendre ses activités de formation à l’échelle nationale et de promouvoir une approche de la sécurité davantage respectueuse des droits et de la dignité humaine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CNDH organise à Saraya, du 23 au 25 novembre 2026, une formation aux droits humains destinée aux personnels du GARSI 2 de la Gendarmerie nationale. - Cette session s'inscrit dans le Programme Opérationnel Conjoint II (POC II) et porte notamment sur le cadre juridique de la migration, la criminalité transnationale organisée et la protection des victimes. - Après Dakar, Louga, Saint-Louis et Thiès, l'étape de Saraya illustre la volonté de la CNDH d'étendre ses formations à l'échelle nationale.