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Auteur: SenewebNews-RP

Sécurité des JOJ 2026 : la note du FBI

Le Sénégal reçoit une reconnaissance de taille. À la suite des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, organisés du 31 octobre au 13 novembre, le FBI a adressé ses félicitations au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, pour « la qualité de l’organisation » et la réussite du dispositif sécuritaire, selon une note officielle consultée par Les Échos.

Dans ce courrier, l’agence américaine salue le « professionnalisme » des Forces de défense et de sécurité sénégalaises, mettant en avant leur capacité d’anticipation, leur coordination et leur maîtrise opérationnelle sur le terrain. Elle exprime également sa reconnaissance aux autorités sénégalaises pour l’accueil réservé à ses agents spéciaux, mobilisés en appui au sein du Centre de Commandement Opérationnel (CCO) et du Centre de Coopération Internationale (CCI).

La coopération entre les deux parties a également porté sur la cybersécurité, avec l'implication de la Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’Information (DCSSI). Ce travail conjoint a notamment favorisé le partage d’informations en temps réel et la coordination face aux menaces hybrides et numériques.

Pour le FBI, mentionne le document, cette expérience illustre « la solidité du partenariat stratégique » entre Dakar et Washington dans le domaine de la sécurité. L’agence fédérale a d’ailleurs réaffirmé sa disponibilité à poursuivre cette coopération avec les autorités sénégalaises, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FBI a félicité le ministre de l'Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé pour la qualité de l'organisation et la réussite du dispositif sécuritaire des JOJ Dakar 2026. - L'agence américaine salue le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité sénégalaises et remercie les autorités pour l'accueil de ses agents spéciaux au CCO et au CCI. - La coopération a aussi porté sur la cybersécurité avec la DCSSI, et le FBI réaffirme sa disponibilité à poursuivre le partenariat, notamment contre la criminalité transnationale.