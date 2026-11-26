Securite

Auteur: Astou SOW (Correspondante Podor)

Sécurité routière : les conducteurs de motos de Ndioum, de Richard Toll et de Podor se mobilisent contre les accidents

La lutte contre l’insécurité routière a mobilisé, ce dimanche, les conducteurs de motos du département de Podor. À Ndioum, l’association Waalo Riders, venue de Richard Toll, a retrouvé ses homologues de la localité, auxquels se sont joints des conducteurs venus de Podor, autour d’une journée de sensibilisation consacrée à la prévention des accidents de la circulation.

À travers cette initiative, les différents acteurs entendent interpeller leurs confrères sur les dangers liés à certains comportements à risque, notamment le non-port du casque, le défaut d’assurance, l’absence de carte grise et le non-respect des règles de circulation.

Au cours de cette journée, une attention particulière a été accordée au port du casque. Les sensibilisateurs ont insisté sur son importance pour la protection du conducteur, mais également de son passager. Ils ont rappelé que circuler sans casque expose les usagers à des sanctions, tout en les mettant davantage en danger en cas d’accident. Ils ont également souligné les conséquences juridiques auxquelles s’exposent les conducteurs qui transportent des passagers sans casque, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les initiateurs de cette mobilisation, la sécurité routière doit avant tout reposer sur une prise de conscience individuelle et collective. Ils appellent ainsi leurs confrères à faire preuve de davantage de responsabilité, de vigilance et de discipline sur les routes.

Toutefois, les conducteurs reconnaissent que l’accès aux équipements de protection constitue encore une difficulté pour certains usagers. C’est pourquoi ils lancent un appel solennel aux autorités afin qu’elles les accompagnent dans la recherche et l’acquisition de casques. Leur souhait est de permettre à chaque conducteur, mais aussi à chaque passager, de disposer de cet équipement indispensable à sa sécurité.

Au-delà du port du casque, les participants exhortent également leurs collègues à se mettre en règle sur le plan administratif, notamment en disposant d’une assurance valide et d’une carte grise. Ils estiment que le respect de ces obligations, associé à une conduite responsable, constitue un levier essentiel pour réduire les accidents de la circulation.

À travers cette rencontre réunissant des conducteurs de Richard Toll, de Ndioum et de Podor, les participants entendent renforcer la solidarité entre les acteurs du transport à deux-roues et faire de la prévention routière un engagement collectif.

Un message fort se dégage de cette mobilisation : la sécurité sur les routes est une responsabilité partagée. Porter son casque, assurer son véhicule et respecter le Code de la route, ce n’est pas seulement se conformer à la loi, c’est avant tout protéger sa vie et celle des autres.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les conducteurs de motos de Ndioum, Richard Toll et Podor se sont mobilisés ce dimanche lors d’une journée de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation. - Les sensibilisateurs ont insisté sur le port du casque pour le conducteur et le passager, rappelant les sanctions et conséquences juridiques en cas de non-respect. - Les conducteurs appellent les autorités à les accompagner dans l’acquisition de casques et exhortent leurs collègues à disposer d’une assurance valide et d’une carte grise.