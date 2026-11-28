Securite

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Sénégal–Guinée-Bissau : les patrouilles conjointes achevées, le colonel Cheikh Guèye fait le point

Au terme de trois jours d'opérations conjointes entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises et bissau-guinéennes, du 25 au 28 novembre 2026, le commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel Cheikh Guèye, se félicite de l'atteinte des objectifs fixés. La surveillance de la frontière, la sécurisation des populations et le renforcement de la coopération opérationnelle étaient au cœur de cette initiative.

Les patrouilles conjointes menées entre le Sénégal et la Guinée-Bissau le long de leur frontière commune se sont achevées sur une note de satisfaction des autorités militaires. À l'heure du bilan, le colonel Cheikh Guèye, commandant de la zone militaire numéro 5, estime que les objectifs assignés à cette opération ont été atteints.

Organisées dans le cadre des accords de défense qui lient les deux pays depuis 1976, ces opérations font suite à une réunion de planification tenue en août 2026 entre les forces de défense et de sécurité des deux États. Elles visaient principalement à renforcer la présence des forces sur la frontière, à mieux protéger les populations riveraines et à améliorer la coordination entre les unités sénégalaises et bissau-guinéennes.

Le dispositif déployé a mobilisé plusieurs composantes des forces de défense et de sécurité des deux pays. Côté sénégalais, il comprenait notamment le 1er bataillon, des éléments du Bataillon parachutiste (Batpara), du 5e bataillon, la Base navale sud, la gendarmerie, la police, les douanes et les Eaux et Forêts.

Les forces bissau-guinéennes, conduites par le commandement de la zone militaire Nord, ont également engagé une compagnie avec des équipements adaptés.

Sur le terrain, les opérations ont combiné des patrouilles fluvio-maritimes et terrestres. Le secteur Boudjadjette-Tégniatte-Diatock a particulièrement retenu l'attention des militaires en raison de l'enclavement de certaines localités et des difficultés auxquelles leurs populations sont confrontées.

Au-delà du volet strictement sécuritaire, les forces engagées ont également conduit des actions civilo-militaires à Tégniatte et Diatock. Celles-ci ont permis aux populations de bénéficier de consultations médicales gratuites, de dons de médicaments, de denrées alimentaires ainsi que de kits scolaires destinés aux enfants. Le colonel Cheikh Guèye souligne la forte mobilisation des habitants, qui ont répondu favorablement à ces initiatives.

Au terme des opérations, le commandant de la zone militaire numéro 5 se félicite de l'atteinte des objectifs fixés. Il relève notamment l'absence d'incident majeur durant la mission et salue le professionnalisme, la discipline et l'esprit de fraternité manifestés par les forces des deux pays.

Toutefois, si le bilan dressé par le colonel Cheikh Guèye est globalement positif, il reste essentiellement qualitatif. Aucun chiffre précis n'a été communiqué concernant les distances parcourues, les effectifs mobilisés, les personnes consultées ou d'éventuelles interpellations et saisies.

Pour le responsable militaire, cette expérience constitue néanmoins une étape importante dans le renforcement de la coopération sécuritaire entre Dakar et Bissau. Une dynamique qu'il souhaite voir se poursuivre afin de consolider la sécurité des frontières et de contribuer au retour durable de la paix dans les zones frontalières de la Casamance.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les patrouilles conjointes Sénégal–Guinée-Bissau se sont achevées le 28 novembre 2026 après trois jours d'opérations, avec des objectifs jugés atteints par le colonel Cheikh Guèye. - Ces opérations, menées dans le cadre des accords de défense liant les deux pays depuis 1976, visaient à renforcer la présence sur la frontière, protéger les populations riveraines et améliorer la coordination entre unités. - Des actions civilo-militaires à Tégniatte et Diatock ont offert consultations médicales gratuites, médicaments, denrées alimentaires et kits scolaires, sans qu'aucun chiffre précis ne soit communiqué.