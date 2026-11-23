Yenne, Hann, Foire, Keur Massar : la gendarmerie frappe fort et arrête 51 personnes en 24 heures
Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière et le trafic de stupéfiants, les unités de la Légion de Gendarmerie de Dakar ont mené, le 21 novembre 2026, plusieurs opérations. Celles-ci ont abouti à l'interpellation de 51 personnes au total.
Yenne : 46 personnes interpellées, dont 42 candidats au départ
À Yenne, la brigade territoriale a interpellé 42 candidats à l'émigration irrégulière, regroupés dans une maison située à Kelle. Les investigations menées par les gendarmes ont ensuite permis d'interpeller quatre individus présumés impliqués dans l'organisation de ce voyage. Au total, cette unité a donc procédé à l'interpellation de 46 personnes.
Hann : deux organisateurs présumés et une pirogue saisie
De son côté, la brigade territoriale de Hann a interpellé deux individus présumés impliqués dans l'organisation d'une tentative de voyage irrégulier vers l'Espagne. L'opération a également permis de saisir la pirogue destinée à effectuer la traversée.
La Foire : deux organisateurs présumés, quatre candidats recrutés
La brigade territoriale de la Foire a, pour sa part, interpellé deux organisateurs présumés. Les investigations ont révélé que ces derniers avaient recruté quatre candidats au départ et collecté des fonds destinés à financer leur traversée.
Keur Massar : 53 cornets de kush saisis
Dans le volet consacré à la lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade de recherches de Keur Massar a interpellé un individu en possession de 53 cornets de kush. Une motocyclette, utilisée pour le transport et la livraison de la drogue, a également été saisie.
Les enquêtes se poursuivent
Les enquêtes se poursuivent au niveau des différentes unités.
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