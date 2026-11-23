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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Yenne, Hann, Foire, Keur Massar : la gendarmerie frappe fort et arrête 51 personnes en 24 heures

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière et le trafic de stupéfiants, les unités de la Légion de Gendarmerie de Dakar ont mené, le 21 novembre 2026, plusieurs opérations. Celles-ci ont abouti à l'interpellation de 51 personnes au total.

Yenne : 46 personnes interpellées, dont 42 candidats au départ

À Yenne, la brigade territoriale a interpellé 42 candidats à l'émigration irrégulière, regroupés dans une maison située à Kelle. Les investigations menées par les gendarmes ont ensuite permis d'interpeller quatre individus présumés impliqués dans l'organisation de ce voyage. Au total, cette unité a donc procédé à l'interpellation de 46 personnes.

Hann : deux organisateurs présumés et une pirogue saisie

De son côté, la brigade territoriale de Hann a interpellé deux individus présumés impliqués dans l'organisation d'une tentative de voyage irrégulier vers l'Espagne. L'opération a également permis de saisir la pirogue destinée à effectuer la traversée.

La Foire : deux organisateurs présumés, quatre candidats recrutés

La brigade territoriale de la Foire a, pour sa part, interpellé deux organisateurs présumés. Les investigations ont révélé que ces derniers avaient recruté quatre candidats au départ et collecté des fonds destinés à financer leur traversée.

Keur Massar : 53 cornets de kush saisis

Dans le volet consacré à la lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade de recherches de Keur Massar a interpellé un individu en possession de 53 cornets de kush. Une motocyclette, utilisée pour le transport et la livraison de la drogue, a également été saisie.

Les enquêtes se poursuivent

Les enquêtes se poursuivent au niveau des différentes unités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 21 novembre 2026, les unités de la Légion de Gendarmerie de Dakar ont interpellé 51 personnes lors de plusieurs opérations. - À Yenne, 46 personnes ont été interpellées, dont 42 candidats au départ et quatre présumés organisateurs. - À Keur Massar, la brigade de recherches a interpellé un individu en possession de 53 cornets de kush et saisi une motocyclette.