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Zone militaire n° 4 : L'Armée déploie les grands moyens le long des frontières avec le Mali et la Mauritanie

Auteur: Ousmane Ndiaye, Correspondant à Tambacounda

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Zone militaire n° 4 : L'Armée déploie les grands moyens le long des frontières avec le Mali et la Mauritanie

Zone militaire n° 4 : L'Armée déploie les grands moyens le long des frontières avec le Mali et la Mauritanie

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L’Armée sénégalaise a fait preuve d'une forte mobilisation pendant près d'une semaine dans le nord des départements de Bakel et de Goudiry, dans la région de Tambacounda, zone frontalière avec le Mali et la Mauritanie, dans le cadre d'une opération de nomadisation.

​D'importants moyens ont été déployés pour mener à bien ces manœuvres militaires au cœur des deux départements. Durant cette période, les hommes du colonel Simon Sarr, commandant de la zone militaire n° 4, ont établi leur quartier général le long de la bande frontalière avec le Mali et la Mauritanie. Ces exercices avaient pour objectifs de renforcer la sécurité aux frontières, de contrer les menaces transfrontalières, la criminalité organisée et les risques d'infiltration, mais aussi de lutter spécifiquement contre le vol de bétail, la coupe abusive de bois et les feux de brousse, tout en familiarisant les troupes et les équipements aux spécificités du terrain.

​En parallèle de ces manœuvres tactiques, les forces armées ont mené des actions civilo-militaires de solidarité. Elles ont ainsi distribué des dons — notamment des médicaments et divers équipements — à une dizaine de localités de la zone, parmi lesquelles Wouro Thierno, Marsa, Ndia, Mbagnou, Diarémbolo et Sinthiou Tapsirou.

​L'exercice s'est achevé le 10 novembre 2026 par une démonstration de force marquée par des défilés à pied et motorisés sur la place d'armes de Bakel, en présence des autorités administratives et militaires locales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Armée sénégalaise a mené une opération de nomadisation d'une semaine dans le nord des départements de Bakel et Goudiry, zone frontalière avec le Mali et la Mauritanie. - Ces exercices visaient à renforcer la sécurité aux frontières, contrer les menaces transfrontalières et lutter contre le vol de bétail, la coupe abusive de bois et les feux de brousse. - Des dons de médicaments et d'équipements ont été distribués à une dizaine de localités, et l'exercice s'est achevé le 10 novembre 2026 par des défilés à Bakel.
Auteur: Ousmane Ndiaye, Correspondant à Tambacounda
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    Mauuuujrr il y a 15 heures
    La.mauritanie zone des terros

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