Santé

Auteur: Astou SOW Correspondante Podor

À Podor après Thiès : Le SANTEES a dénoncé la précarité des travailleurs de la santé et interpelle les autorités

Le Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé (SANTEES) s’est mobilisé ce mardi dans un point de presse pour dénoncer la précarité des personnels de santé. Ceci après Thiès. Retards de salaires, contrats instables, inégalités de traitement et manque de transparence dans les recrutements sont au cœur de ses préoccupations.

Le syndicat réclame le paiement régulier des contractuels et le règlement des arriérés. « Derrière chaque salaire impayé, il y a des familles, des loyers, des enfants à prendre en charge et des engagements financiers à honorer », rappellent ses représentants.

Le SANTEES dénonce également le maintien de certains agents en contrat à durée déterminée après plusieurs années de service. Il demande un plan d’intégration dans la Fonction publique tenant compte de l’ancienneté et de l’expérience.

Concernant le recrutement annoncé de 2 500 agents, le syndicat salue l’initiative, mais exige la transparence sur les critères, les listes et le calendrier. Il plaide aussi pour une égalité de traitement entre les différentes catégories de travailleurs.

Estimant que la précarité du personnel constitue un enjeu de santé publique, le SANTEES appelle les autorités à privilégier le dialogue social et à améliorer les conditions de travail. « Nous ne demandons pas de privilèges, mais simplement le respect de notre travail, la reconnaissance de notre expérience et la dignité pour tous les travailleurs », ont martelé les représentants du syndicat.

Le SANTEES prévient enfin qu’il pourrait envisager des actions syndicales si ses revendications restent sans réponse.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le SANTEES a dénoncé à Podor, après Thiès, la précarité des personnels de santé : retards de salaires, contrats instables, inégalités de traitement et manque de transparence dans les recrutements. - Le syndicat réclame le paiement régulier des contractuels, le règlement des arriérés et un plan d'intégration dans la Fonction publique tenant compte de l'ancienneté et de l'expérience. - Concernant le recrutement annoncé de 2 500 agents, le SANTEES salue l'initiative mais exige la transparence sur les critères, les listes et le calendrier, et prévient qu'il pourrait envisager des actions syndicales si ses revendications restent sans réponse.