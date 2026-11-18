Santé

Auteur: Yandé DIOP

Cancer du col de l’utérus : 1 312 décès par an au Sénégal

Célébrée le 17 novembre, la Journée mondiale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus remet au premier plan un combat de santé publique majeur. Au Sénégal, 1 937 nouveaux cas et 1 312 décès sont enregistrés chaque année. À cette occasion, la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (SSCPP) interpelle les autorités sanitaires, les professionnels de santé et les populations sur l’urgence d'accélérer la vaccination contre le HPV, le dépistage précoce et l’accès aux traitements. Une situation préoccupante qui fait de cette pathologie l’une des premières causes de mortalité par cancer chez les femmes dans le pays.

​Dans sa déclaration publiée pour marquer cette journée, la SSCPP rappelle pourtant que le cancer du col de l’utérus n’est pas une fatalité. Avec une prévention efficace, un dépistage régulier et une prise en charge adaptée, de nombreuses vies peuvent être sauvées. « C’est un cancer presque entièrement évitable », souligne la société savante présidée par le Pr Omar Gassama, qui entend profiter de cet événement pour relancer la mobilisation nationale.

​La stratégie 90-70-90 comme boussole

​Pour accélérer les progrès, la SSCPP s'inscrit pleinement dans la stratégie mondiale 90-70-90 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Celle-ci vise à vacciner 90 % des jeunes filles contre le papillomavirus humain (HPV), à dépister 70 % des femmes à l'aide de tests performants et à assurer un traitement à 90 % des patientes présentant des lésions précancéreuses ou un cancer invasif.

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​L'organisation met particulièrement l'accent sur la vaccination contre le HPV, principal responsable de la maladie. Elle exhorte les familles et les communautés à faire vacciner les jeunes filles et à ne pas céder aux rumeurs ni aux réticences qui freinent encore l'adhésion.

​Le dépistage constitue l'autre pilier essentiel de cette riposte. Tests HPV, frottis cervico-utérins et inspection visuelle à l'acide acétique (IVA) permettent de détecter les lésions précancéreuses avant leur évolution. Pour la SSCPP, ces examens doivent entrer dans les habitudes des femmes, y compris dans les zones les plus enclavées. L'institution insiste également sur l'équité dans la prise en charge : l'accès au diagnostic et aux soins ne saurait dépendre du lieu de résidence ou des capacités financières des patientes.

​Une caravane nationale déployée dans les 14 régions

​Cette célébration intervient en plein déploiement de la 5e Caravane nationale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Lancée le 13 novembre, cette campagne de proximité se poursuit jusqu'au 4 décembre 2026 à travers les 14 régions du Sénégal, couvrant 43 départements et plus de 115 localités. L'objectif de la SSCPP est de rapprocher les services de prévention des populations là où l'offre de consultation reste limitée.

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​Cette offensive s'arrime aux objectifs du Plan national de lutte contre le cancer 2025-2029, qui ambitionne de réduire d'au moins 25 % la mortalité liée à cette maladie d'ici trois ans. Face à l'urgence sanitaire, le Pr Omar Gassama et ses pairs appellent l'ensemble des acteurs à faire de la prévention un réflexe permanent, résumant leur plaidoyer en une formule claire : « Ensemble, dépistons, vaccinons, traitons. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Au Sénégal, 1 937 nouveaux cas et 1 312 décès de cancer du col de l’utérus sont enregistrés chaque année. - La SSCPP appelle à accélérer la vaccination contre le HPV, le dépistage précoce et l’accès aux traitements, dans le cadre de la stratégie 90-70-90 de l’OMS. - La 5e Caravane nationale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, lancée le 13 novembre, se poursuit jusqu’au 4 décembre 2026 dans les 14 régions du Sénégal.