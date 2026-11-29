Santé

Auteur: Adama Sy/Tobi Niane

Couverture sanitaire universelle : la Sen-CSU lance « CSU Sama Gox » avec un objectif de 5 000 enrôlements aux Parcelles Assainies

Aller au-devant des populations pour lever les obstacles à l’accès aux soins et accélérer l’adhésion à la Couverture sanitaire universelle (CSU). C’est l’ambition de « CSU Sama Gox », la nouvelle initiative lancée ce samedi 28 novembre aux Parcelles Assainies par la SEN-CSU. Pour cette première opération, l’institution vise 5 000 enrôlements, avec en ligne de mire une couverture de 75 % de la population sénégalaise d’ici à 2029.

Sortir des campagnes classiques d’enrôlement pour installer la sensibilisation au cœur des quartiers et des communautés. C’est le principe de « CSU Sama Gox », une démarche de proximité qui cible notamment les acteurs du secteur informel, les populations rurales et les personnes vulnérables. Au terrain de football de l’Unité 25 des Parcelles Assainies, le directeur général de la SEN-CSU, Moustapha Cissé, a expliqué que l’objectif est autant d’enrôler que de mieux faire comprendre aux populations le fonctionnement du dispositif, ses avantages et les modalités d’accès aux soins.

« L’objectif est d’enrôler 5 000 personnes », a annoncé le DG, précisant que des équipes techniques sont mobilisées pour répondre aux préoccupations des usagers et les accompagner dans leurs démarches. Après cette première étape aux Parcelles Assainies, l’initiative devrait être étendue, en 2027, à plusieurs localités, départements et communes du Sénégal.

Mais pour la SEN-CSU, le défi ne se limite pas à distribuer des cartes. Il s’agit aussi de faire en sorte que celles-ci soient effectivement acceptées dans les structures sanitaires et les pharmacies partenaires. Moustapha Cissé assure que des efforts sont engagés pour consolider les relations avec les mutuelles de santé, les établissements sanitaires et les officines. « Mon objectif, c’est que quand quelqu’un a la carte couverture sanitaire universelle, il se sente fier de porter cette carte-là et puisse se soigner sans problème et sans difficulté », a-t-il affirmé.

La digitalisation constitue également l’un des chantiers annoncés. La SEN-CSU travaille notamment à la mise en place d’un système d’auto-enrôlement et d’une carte virtuelle, dont le lancement est envisagé à partir de janvier 2027. Des plateformes numériques devraient également faciliter l’identification des structures sanitaires et des pharmacies partenaires, tout en permettant aux bénéficiaires de signaler les difficultés rencontrées dans l’utilisation de leur carte.

L’adhésion est fixée à 4 500 FCFA, soit 3 500 FCFA de contribution annuelle et 1 000 FCFA de frais d’adhésion. Au-delà des catégories traditionnellement ciblées, le directeur général appelle l’ensemble des Sénégalais, notamment les jeunes et les personnes en bonne santé, à rejoindre le dispositif. Il défend une logique de solidarité dans laquelle les contributions des uns permettent de financer les soins des autres, notamment à travers les mécanismes de gratuité soutenus par l’État.

« Celui qui contribue aujourd’hui est peut-être le prochain malade », a-t-il lancé. Un appel à élargir la solidarité nationale autour d’une couverture sanitaire que la SEN-CSU veut rendre plus accessible, mieux comprise et surtout plus utile au quotidien.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Sen-CSU a lancé samedi 28 novembre aux Parcelles Assainies l'initiative « CSU Sama Gox », avec un objectif de 5 000 enrôlements pour cette première opération. - L'adhésion est fixée à 4 500 FCFA, soit 3 500 FCFA de contribution annuelle et 1 000 FCFA de frais d'adhésion. - La Sen-CSU prévoit un système d'auto-enrôlement et une carte virtuelle dont le lancement est envisagé à partir de janvier 2027.