Santé

Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

il y a 1 jour

Dangerosité de boissons et de sachets d’eau clandestins : Le ministre Serigne Guèye Diop met en garde

«J'ai constaté la présence croissante, sur certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels, de sachets d’eau et de boissons produits clandestinement et potentiellement dangereux pour la santé». La déclaration est du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

«Ces produits, fabriqués en dehors de tout cadre réglementaire, peuvent présenter une contamination microbienne (bactéries, parasites, virus). Ils peuvent aussi être conditionnés dans des conditions d’emballage et de stockage insalubres», craint le Ministère du Commerce, dans un communiqué. Qui évoque «l’usage d’eau non traitée ou de matières premières non conformes et l’absence de traçabilité (origine, date, lot, fabricant)».

«La consommation de ces produits peut entraîner des troubles digestifs graves, des toxi-infections, des maladies hydriques (diarrhées aiguës, typhoïde, choléra), particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables», met en garde le Ministère, qui, face à cette situation, recommande au public de «n’acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de marques identifiables».

Aussi d'inviter à «vérifier la présence d’informations minimales : nom du fabricant, adresse/contact, numéro de lot, date de production/péremption» et «éviter les produits vendus sans provenance claire ou dans des conditions douteuses». Aussi il demande de «signaler tout point de vente ou produit suspect aux services de la direction du Commerce intérieur, aux services d’hygiène, à la mairie, aux chefs de quartier, ou aux forces de l’ordre».

Le Ministère ne manque pas de prévenir que «les personnes impliquées dans la production, l’emballage, le stockage ou la distribution de ces produits s’exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur allant des saisies et destructions, fermetures, amendes aux poursuites judiciaires». Il a annoncé des opérations de contrôle renforcées à mener sur les sites de production, les marchés, dépôts, commerces et circuits informels, sur toute l’étendue du territoire national».

Les produits «non conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur feront l’objet de retrait immédiat et des sanctions nécessaires seront prises contre les responsables».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre de l’Industrie et du Commerce alerte sur la présence croissante de sachets d’eau et boissons clandestins, potentiellement dangereux pour la santé. - Ces produits peuvent causer des troubles digestifs graves, toxi-infections et maladies hydriques, surtout chez les enfants, personnes âgées et vulnérables. - Le ministère annonce des contrôles renforcés et des sanctions (saisies, amendes, poursuites) contre les producteurs et distributeurs illégaux.