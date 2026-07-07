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Santé

Dangerosité de boissons et de sachets d’eau clandestins : Le ministre Serigne Guèye Diop met en garde

Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

il y a 1 jour 2094 Lectures 14 Commentaires | English
Dangerosité de boissons et de sachets d’eau clandestins : Le ministre Serigne Guèye Diop met en garde

Dangerosité de boissons et de sachets d’eau clandestins : Le ministre Serigne Guèye Diop met en garde

«J'ai constaté la présence croissante, sur certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels, de sachets d’eau et de boissons produits clandestinement et potentiellement dangereux pour la santé». La déclaration est du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

«Ces produits, fabriqués en dehors de tout cadre réglementaire, peuvent présenter une contamination microbienne (bactéries, parasites, virus). Ils peuvent aussi être conditionnés dans des conditions d’emballage et de stockage insalubres», craint le Ministère du Commerce, dans un communiqué. Qui évoque «l’usage d’eau non traitée ou de matières premières non conformes et l’absence de traçabilité (origine, date, lot, fabricant)».

«La consommation de ces produits peut entraîner des troubles digestifs graves, des toxi-infections, des maladies hydriques (diarrhées aiguës, typhoïde, choléra), particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables», met en garde le Ministère, qui, face à cette situation, recommande au public de «n’acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de marques identifiables».

Aussi d'inviter à «vérifier la présence d’informations minimales : nom du fabricant, adresse/contact, numéro de lot, date de production/péremption» et «éviter les produits vendus sans provenance claire ou dans des conditions douteuses». Aussi il demande de «signaler tout point de vente ou produit suspect aux services de la direction du Commerce intérieur, aux services d’hygiène, à la mairie, aux chefs de quartier, ou aux forces de l’ordre».

Le Ministère ne manque pas de prévenir que «les personnes impliquées dans la production, l’emballage, le stockage ou la distribution de ces produits s’exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur allant des saisies et destructions, fermetures, amendes aux poursuites judiciaires». Il a annoncé des opérations de contrôle renforcées à mener sur les sites de production, les marchés, dépôts, commerces et circuits informels, sur toute l’étendue du territoire national».

Les produits «non conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur feront l’objet de retrait immédiat et des sanctions nécessaires seront prises contre les responsables».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministre de l’Industrie et du Commerce alerte sur la présence croissante de sachets d’eau et boissons clandestins, potentiellement dangereux pour la santé. - Ces produits peuvent causer des troubles digestifs graves, toxi-infections et maladies hydriques, surtout chez les enfants, personnes âgées et vulnérables. - Le ministère annonce des contrôles renforcés et des sanctions (saisies, amendes, poursuites) contre les producteurs et distributeurs illégaux.
Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (14)

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    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    La responsabilité des questions relatives à l'eau, au pain, à l'huile de cuisson et autres produits similaires doit être retirée aux services d'inspection sanitaire, notamment le Service d'hygiène qui est désormais compromis dans ses relations avec les commerçants boutiquiers, ces derniers sont fréquemment prévenus des inspections, pourtant censées être « surprises » avant même qu'elles n'aient lieu. Le service d'hygiène qui devrait plutôt se concentrer sur les problèmes d'assainissement dans les zones d'habitat informel dépourvues de toilettes (souvent associées à certains groupes de migrants venus de la sous-région) et sur les dépôts d'ordures sauvages, pour être confiée à la gendarmerie et à la police, dans la mesure où ces agissements constituent des actes criminels d'empoisonnement. Par ailleurs, le public doit pouvoir déposer plainte pour tentative d'empoisonnement lorsqu'un commerçant ou un boutiquier propose à la vente des produits fabriqués de manière illicite et frauduleuse; cela ferait prendre conscience aux commerçants qu'ils s'exposent à des peines de prison et à des amendes se chiffrant en millions. À l'avenir, il convient de créer les conditions nécessaires pour rendre le commerce de détail aux citoyens sénégalais, lesquels sont plus soucieux que les opérateurs étrangers de la santé de leurs compatriotes concernant les produits alimentaires qu'ils consomment. Le commerce alimentaire de détail doit être réservé exclusivement aux ressortissants sénégalais.
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    Doux rêveur il y a 1 jour
    L'accès à l'eau potable dans la rue devrait être gratuit. C'est le cas de plusieurs grandes villes du monde. Et c'est une question de santé publique. On peut créer des fontaines où les passants pourraient remplir leurs gourdes ou bouteilles d'eau. Il y aurait moins de pollution causée par les déchets plastiques et les autorités auraient le contrôle sur la qualité de l'eau.
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    Mamadou Lamine Diop il y a 23 heures
    La meilleure façon pour tuer tous les Sénégalais avec une eau impropre.
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    El il y a 1 jour
    Il faut créer un nouveau brigade des services d’hygiène avec de jeune intellectuel tu ne vois un agent des services d’hygiène jeune
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    Belges il y a 1 jour
    Un Ministre doit prendre des mesures et actions et non mettre en garde. C’est au public de mettre en garde.
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    freemind09 il y a 1 jour
    Bah ca sert a quoi les services de controle et le comissariat a la securite alimentaire? Donner leur les moyens de faire des enquetes et descentes pour mieux controler ce circuit
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    Mamadou lamine Diop il y a 20 heures
    @Ndamli Le véritable problème réside dans les conditions de conservation et de vente. Ces sachets d'eau passent de main en main, dans une opacité totale sur l'hygiène des vendeurs. Face au manque criant de toilettes publiques et au déficit d'éducation populaire sur le lavage des mains, les risques sanitaires sont réels. Il reste un long chemin à parcourir pour que les produits vendus dans l'espace public respectent une chaîne sanitaire rigoureuse, totalement exempte de contaminants externes.
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    Ndamli il y a 1 jour
    C'est pathétique, les sachets d'eau existent depuis mathusalem. La glace en eau et balbastik a toujours été vendue en sachet dans tous les quartiers du pays. Y a t'il une étude sérieuse de corrélation entre les pathologies et la consommation surtout chez les enfants. Non. Et un ministre se lève pour raconter des contes de fées. L'eau à la sortie du robinet est elle comestible? C'est la même eau qui va dans les sachets depuis que le Sénégal est Sénégal. Il semble évident que ce ministre cherche à promouvoir une entreprise étrangère qui implante dans nos rues des colonnes de vente d'eau filtré. Si ce but est atteint c'est la mort de toute une chaîne de valeurs et des emplois. Voilà le type d'état que nous avons tuer des initiatives sénégalaises pour promouvoir des capitaux étrangers qui viennent nous vendre l'eau. La réflexion doit être plus profonde et audacieuse. Il faut selon moi répertorier par une enquête rigoureuse toutes les structures de production d'eau en sachets, analyser leur réseau de distribution et évaluer leur chiffre d'affaires ainsi que leur croissance en personnel et investissement en locaux de stockage, moyens de transports etc... Durant cette phase d'enquête il faut instaurer une loi interdisant la vente de l'eau par des sociétés à capitaux étrangers. Une fois ceci fait il faut accompagner les acteurs puissants dans ce secteur à changer de business model en se dotant de colonnes de distributions d'eau comme il y en a actuellement. Les subventionner en conséquence pour implémenter ce système de revente et de tenir le marché. Le mix continuera à exister pour les besoins du consommateur. Et seulement après mettre un nouveau cadre juridique de distribution d'eau en sachet fixant les règles d'hygiène et de sécurité. Mais se lever et vouloir tuer toute une filière pour les beaux yeux d'une structure étrangère qui ne réussit pas tuer ses concurrents implantés bien avant son arrivée c'est criminel.
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    CITOYEN il y a 1 jour
    Il faut également parler de l'eau de la SDE parfois rougeâtre. en le faisant passer au filtre vous constatez la masse d'impureté dans cette eau. on n' a même pas besoin d'étude pour ça. C'est celà qui a amené les populations à se tourner vers les sachets et là qu'ils sont impures alors là je me demande où on va si ce n'est la mort prions qu'il soit douce et lente pour nous.
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    tchiiiiip il y a 1 jour
    dans ce cas il ya aussi des matières fécales dans l'eau de robinet puisque c'est le même.
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    Un thiesois il y a 20 heures
    Moi meme jai saisie le service d'hygiène de thies avec toutes les indications,quand jai vu des sachets d'eaux avec beaucoup de saleté visible à l'œil nu.Il m'ont dit de faire une plainte.je n'en revener pas.

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