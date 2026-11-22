Santé

Auteur: Yandé Diop

Dépistage du cancer du col de l'utérus : Derrière les 2 115 femmes examinées, des chiffres qui interpellent

En une semaine, la caravane de l’espoir a identifié 207 femmes présentant des lésions précancéreuses et enregistré sept suspicions de cancer invasif. Plus de 4 500 filles ont été vaccinées contre le HPV. Après six régions visitées, la caravane met le cap sur huit autres localités.

Les premiers chiffres de la 5e édition de la caravane de l’élimination du cancer du col de l’utérus donnent une idée de l’ampleur du travail qui reste à accomplir au Sénégal. En seulement une semaine de tournée, 2 115 femmes ont été dépistées et, parmi elles, 207 présentaient des lésions précancéreuses. Plus préoccupant encore, sept suspicions de cancer invasif ont été relevées. Lancée le 13 novembre 2026, cette initiative baptisée « Caravane de l’espoir » par la première dame du Sénégal a bouclé sa première étape le vendredi 20 novembre.

À travers cette opération, la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (2SC2P), en collaboration avec la Fondation nationale Sénégal solidaire (FNASS) et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, entend rapprocher le dépistage des femmes et renforcer la prévention. La tournée a déjà traversé six régions : Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis et Matam. Sur le terrain, les équipes médicales ont procédé au dépistage des 2 115 femmes par inspection visuelle après application d’acide acétique. Le résultat est particulièrement révélateur : 207 femmes présentaient des lésions précancéreuses. Toutes ont bénéficié d'une prise en charge par thermoablation ou par la technique LEEP, en fonction des indications médicales.

Sept suspicions de cancer invasif : un signal d'alerte

Au-delà des lésions précancéreuses, les équipes ont enregistré sept suspicions de cancer invasif du col de l'utérus. Ces résultats rappellent l'importance du dépistage, qui permet de repérer les anomalies avant qu'elles ne progressent vers des formes plus graves. Le bilan fait également état de 1 600 colposcopies réalisées et de 52 interventions pour des polypes accouchés par le col utérin.

Pour le Pr. Gasama, dont les équipes sont au coeur de cette mobilisation, l'enjeu est aussi de faire comprendre aux femmes que le dépistage ne doit pas attendre l'apparition de symptômes. La détection précoce demeure un moyen essentiel de prévenir les complications et d'améliorer les chances de prise en charge. L'autre volet de la caravane concerne la vaccination. Plus de 4 500 filles ont déjà été vaccinées contre le papillomavirus humain (HPV), principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus. Une démarche préventive qui vise à protéger les générations futures contre cette maladie.

La "Caravane de l'espoir" poursuit désormais sa route. Après Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis et Matam, elle est attendue, au cours des deux prochaines semaines, à Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Kaffrine et Fatick. Cette nouvelle étape doit permettre de toucher davantage de femmes et de jeunes filles, particulièrement dans les zones où l'accès aux services spécialisés de dépistage reste un défi. Au-delà des statistiques, cette opération met en lumière une réalité : le cancer du col de l'utérus peut être combattu grâce à la prévention, à la vaccination et au dépistage précoce. Les 207 femmes traitées et les sept suspicions détectées en une semaine donnent toute sa portée à cette mobilisation nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En une semaine, 2 115 femmes ont été dépistées, dont 207 présentaient des lésions précancéreuses. - Sept suspicions de cancer invasif du col de l'utérus ont été enregistrées. - Plus de 4 500 filles ont été vaccinées contre le HPV.