Diabète et obésité : Mounjaro, ce médicament anti-obésité qui fait rêver, mais reste hors de portée de nombreux Sénégalais

Santé

Auteur: Adama Sy

Diabète et obésité : Mounjaro, ce médicament anti-obésité qui fait rêver, mais reste hors de portée de nombreux Sénégalai

La révolution thérapeutique contre l'obésité risque-t-elle de rester réservée aux patients les plus fortunés au Sénégal ? C'est l'une des préoccupations majeures soulevées par le Pr Abdoulaye Lèye, endocrinologue-diabétologue. Le spécialiste attire l'attention sur le coût particulièrement élevé de certains traitements innovants, notamment les agonistes des récepteurs du GLP-1, à l'image du Mounjaro.

​Alors que ces molécules peuvent revenir à environ 50 000 FCFA par mois dans certains pays européens, leur acquisition au Sénégal atteint, selon ses indications, entre 120 000 et 280 000 FCFA mensuels. Un écart de prix considérable qui pose avec acuité la question de l'équité d'accès aux soins dans un contexte où les contraintes financières constituent déjà un frein majeur à la prise en charge des maladies chroniques.

​Le Pr Lèye confie avoir même reçu le message d'une personne inconnue sollicitant une consultation dans le seul but d'obtenir une ordonnance de Mounjaro pour maigrir. Un épisode révélateur, selon lui, de la fascination exercée par ces nouveaux traitements, mais aussi de l'urgence d'en encadrer strictement la prescription.

​Au-delà de leur efficacité clinique, le praticien soulève ainsi un double enjeu de santé publique : celui du pouvoir d'achat des patients sénégalais et celui de la nécessité d'un accompagnement médical rigoureux face à des produits dont la popularité dépasse parfois le cadre thérapeutique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Pr Abdoulaye Lèye, endocrinologue-diabétologue, alerte sur le coût élevé des agonistes des récepteurs du GLP-1 comme le Mounjaro au Sénégal. - Le Mounjaro coûte entre 120 000 et 280 000 FCFA par mois au Sénégal, contre environ 50 000 FCFA dans certains pays européens. - Le Pr Lèye a reçu le message d'une personne inconnue sollicitant une consultation dans le seul but d'obtenir une ordonnance de Mounjaro pour maigrir.