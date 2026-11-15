Santé

Auteur: Adama Sy

Diabète : Faute de moyens, des patients contraints d'interrompre leurs soins

Célébrée ce samedi 14 novembre 2026 au centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao, la Journée mondiale du diabète a mis en lumière la précarité financière des patients sénégalais. Face au coût élevé des examens et des traitements, l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) réclame l'intégration effective de la maladie dans la Couverture sanitaire universelle (CSU).

​Se soigner ou préserver le maigre budget familial : pour de nombreux patients diabétiques au Sénégal, le dilemme devient parfois insoutenable. Entre le coût de l'insuline, des médicaments, des bandelettes et des examens de suivi, cette maladie chronique pèse lourdement sur le quotidien des ménages. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée ce samedi 14 novembre 2026 au centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao de Dakar, l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) a remis au centre du débat une question cruciale : celle de l'équité dans l'accès aux soins.

​« Certains patients retardent leurs consultations, réduisent leurs contrôles ou interrompent leur traitement faute de moyens », a alerté son président, le journaliste Baye Oumar Guèye. Pour mettre fin à cette précarité sanitaire, il réclame l'intégration effective du diabète dans le panier de soins de la Couverture sanitaire universelle (CSU). Il demande également la prise en charge des consultations, des analyses médicales et des dispositifs de surveillance de la glycémie, ainsi que l'ouverture d'un cadre de concertation réunissant le ministère de la Santé, la SEN-CSU et les associations de patients.

​« La santé est un droit fondamental pour chaque citoyen et non un privilège réservé à ceux qui ont les moyens de se soigner », a-t-il martelé, estimant que les personnes vivant avec le diabète ne doivent subir aucune discrimination dans l'accès aux traitements. Un plaidoyer auquel la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ndèye Maguette Ndiaye, a répondu favorablement en annonçant la disponibilité de son département à faciliter une rencontre entre l'ASSAD et la SEN-CSU.

​L'urgence est d'autant plus grande que la pathologie continue de gagner du terrain. Au Sénégal, sa prévalence est estimée à 4,2 %, selon l'enquête nationale STEPS. À l'échelle mondiale, environ 45 % des personnes diabétiques ignorent leur statut, tandis que le continent africain enregistre la progression la plus rapide de la maladie. Représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Mady Bâ a insisté sur l'importance du dépistage précoce et d'une information fiable. Chaque consultation médicale doit, selon lui, être une occasion de rechercher la maladie, qui peut évoluer silencieusement pendant de longues années sans symptômes apparents.

​De son côté, la représentante du ministère a rappelé les efforts consentis par les pouvoirs publics, notamment la mise en place de 27 centres intégrés de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle ainsi que le relèvement de la subvention de l'insuline à 520 millions de FCFA. Elle a toutefois reconnu la nécessité d'intensifier l'action publique, en particulier dans l'extension du dépistage et le renforcement de l'accès aux structures spécialisées.

​Placée sous le thème « Agir tôt contre le diabète », cette édition rappelle que la riposte ne se limite pas au volet médical. Elle pose avant tout un enjeu de justice sociale : aucun patient ne devrait avoir à choisir entre se soigner et vivre dignement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des patients diabétiques sénégalais retardent leurs consultations, réduisent leurs contrôles ou interrompent leur traitement faute de moyens, selon le président de l'ASSAD, Baye Oumar Guèye. - L'ASSAD réclame l'intégration effective du diabète dans le panier de soins de la Couverture sanitaire universelle (CSU), la prise en charge des consultations, analyses et dispositifs de surveillance de la glycémie, ainsi que l'ouverture d'un cadre de concertation. - Au Sénégal, la prévalence du diabète est estimée à 4,2 % selon l'enquête nationale STEPS, et le ministère de la Santé a fait état de 27 centres intégrés de prise en charge du diabète et de l'hypertension ainsi que d'une subvention de l'insuline relevée à 520 millions de FCFA.