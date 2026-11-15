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Santé

Diabète : Faute de moyens, des patients contraints d'interrompre leurs soins

Auteur: Adama Sy

3564 Lectures 3 Commentaires | English
Diabète : Faute de moyens, des patients contraints d'interrompre leurs soins

Diabète : Faute de moyens, des patients contraints d'interrompre leurs soins

Célébrée ce samedi 14 novembre 2026 au centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao, la Journée mondiale du diabète a mis en lumière la précarité financière des patients sénégalais. Face au coût élevé des examens et des traitements, l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) réclame l'intégration effective de la maladie dans la Couverture sanitaire universelle (CSU).

​Se soigner ou préserver le maigre budget familial : pour de nombreux patients diabétiques au Sénégal, le dilemme devient parfois insoutenable. Entre le coût de l'insuline, des médicaments, des bandelettes et des examens de suivi, cette maladie chronique pèse lourdement sur le quotidien des ménages. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée ce samedi 14 novembre 2026 au centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao de Dakar, l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) a remis au centre du débat une question cruciale : celle de l'équité dans l'accès aux soins.

​« Certains patients retardent leurs consultations, réduisent leurs contrôles ou interrompent leur traitement faute de moyens », a alerté son président, le journaliste Baye Oumar Guèye. Pour mettre fin à cette précarité sanitaire, il réclame l'intégration effective du diabète dans le panier de soins de la Couverture sanitaire universelle (CSU). Il demande également la prise en charge des consultations, des analyses médicales et des dispositifs de surveillance de la glycémie, ainsi que l'ouverture d'un cadre de concertation réunissant le ministère de la Santé, la SEN-CSU et les associations de patients.

​« La santé est un droit fondamental pour chaque citoyen et non un privilège réservé à ceux qui ont les moyens de se soigner », a-t-il martelé, estimant que les personnes vivant avec le diabète ne doivent subir aucune discrimination dans l'accès aux traitements. Un plaidoyer auquel la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ndèye Maguette Ndiaye, a répondu favorablement en annonçant la disponibilité de son département à faciliter une rencontre entre l'ASSAD et la SEN-CSU.

​L'urgence est d'autant plus grande que la pathologie continue de gagner du terrain. Au Sénégal, sa prévalence est estimée à 4,2 %, selon l'enquête nationale STEPS. À l'échelle mondiale, environ 45 % des personnes diabétiques ignorent leur statut, tandis que le continent africain enregistre la progression la plus rapide de la maladie. Représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Mady Bâ a insisté sur l'importance du dépistage précoce et d'une information fiable. Chaque consultation médicale doit, selon lui, être une occasion de rechercher la maladie, qui peut évoluer silencieusement pendant de longues années sans symptômes apparents.

​De son côté, la représentante du ministère a rappelé les efforts consentis par les pouvoirs publics, notamment la mise en place de 27 centres intégrés de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle ainsi que le relèvement de la subvention de l'insuline à 520 millions de FCFA. Elle a toutefois reconnu la nécessité d'intensifier l'action publique, en particulier dans l'extension du dépistage et le renforcement de l'accès aux structures spécialisées.

​Placée sous le thème « Agir tôt contre le diabète », cette édition rappelle que la riposte ne se limite pas au volet médical. Elle pose avant tout un enjeu de justice sociale : aucun patient ne devrait avoir à choisir entre se soigner et vivre dignement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Des patients diabétiques sénégalais retardent leurs consultations, réduisent leurs contrôles ou interrompent leur traitement faute de moyens, selon le président de l'ASSAD, Baye Oumar Guèye. - L'ASSAD réclame l'intégration effective du diabète dans le panier de soins de la Couverture sanitaire universelle (CSU), la prise en charge des consultations, analyses et dispositifs de surveillance de la glycémie, ainsi que l'ouverture d'un cadre de concertation. - Au Sénégal, la prévalence du diabète est estimée à 4,2 % selon l'enquête nationale STEPS, et le ministère de la Santé a fait état de 27 centres intégrés de prise en charge du diabète et de l'hypertension ainsi que d'une subvention de l'insuline relevée à 520 millions de FCFA.
Auteur: Adama Sy
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Commentaires (3)

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    Samba T il y a 15 heures
    Le problème est que me centre Marc Sankale traite très mal les patients. Aucune orientation, aucun dispositif d'accompagnement des malades lorsque les patients viennent répondre aux rendez vous. Au moindre retard on vous dit que vous ne pouvez pas voir le médecin parce que "defa fees." Comment peut-on fixer des rendez vous et et après dire que le nombre qu'on devait prendre est dépassé? Une véritable magouille s'opère dans cet hôpital car on fait rentrer des copains, des parents, des amis, etc. et on laisse en rade des malades à qui on avait fixé un RV. Il faut venir à 5 h du mat voire même 4h ou 3 h pour espérer voir le médecin. Les 3e âge? on s'en fiche. Et puis les queues, les longues queues partout. Pour payer le ticcket, on fait la queue trois fois. Il faut d'abord prendre un numéro, revinir ensuite pour les guichets d'enregistrement et puis encore pour payer. Mais on en pas terminé avec la galère. Aller au niveau du centre faire la queue pour voir une autre guichetière avant maitenant d'attendre son tour dans une salle d'attente où il faut s'asseoir sur des bancs maçonnés et ce, seulement s'il reste de la place. Il y a de cela quelques jours une femme âgée d'une soixantaine d'années qui faisait la queue est tmbée d'un malais.
    Daal Hôpital Abass Ndao moom moungui noonu avec les nombreuses déboires qu'il fait subir à ses patients diabétiques notamment.
    Nagnu yereum malades yi car il y en a qui viennent de lioin, certains du troisième âge, d'autres qui ne peuvent pas tenir debout pendant longtemps, d'autres avec des bébés, ou en état de grossesse, etc. Et puis tout àa avec des coûts exorbitants. UNE VERITABLE SOUFFRANCE QUE SUBISSE LES POPULATIONS DANS NOS HOPITAUX
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    GRAVE il y a 9 heures
    Situation grave que vous décrivez là.
    Terrible.
    Jai l'impression que dans les hôpitaux personne ne sait gérer des RV pour éviter aux malades de passer de très longues heures à attendre.
  • avatar
    Couverture médicale obligee il y a 15 heures
    Un traitement du diabète ne doit jamais de la vie s'arrêter c'est un traitement comme l'hypertension il y va de votre vie car si vous arrêtez le traitement d'autres complications vont survenir l'état sous diomaye faye au lieu de faire la noce doit subventions les hôpitaux et les centres de santé

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