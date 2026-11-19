Santé

Auteur: SenewebNews-RP

Diourbel : un bloc opératoire réceptionné depuis trois ans toujours paralysé par un marché litigieux

Le 9 juillet, l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel a lancé une Demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) pour acquérir et installer un groupe électrogène diesel de 630 KVA, estimé à 40 millions de francs CFA. D’après les informations rapportées par Les Échos, lors de l’ouverture des plis, le 23 juillet, seule l’entreprise Sonerco SARL a soumissionné, avec une offre de 59 819 000 FCFA.

Ce montant dépassant le seuil réglementaire de 50 millions fixé pour cette procédure, le Service régional des marchés publics du Pôle de Thiès a refusé l’immatriculation du marché le 31 août. En réaction, la direction de l’hôpital a saisi l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le 8 septembre, en invoquant l’urgence sanitaire. Mais, rapporte le journal, dans une décision rendue le 14 octobre, le Comité de règlement des différends (CRD) de l’ARCOP a rejeté le recours et confirmé le refus d’immatriculation. Le régulateur a estimé que l’urgence ne pouvait justifier une dérogation aux règles de passation des marchés publics et que l’établissement aurait dû recourir à un appel d’offres ouvert.

Cette décision compromet une nouvelle fois la mise en service du nouveau bloc opératoire, réceptionné depuis environ trois ans mais toujours inutilisable faute d’une alimentation électrique adaptée. Les Échos précise que la direction de l’hôpital est désormais contrainte de reprendre la procédure de passation du marché depuis le début.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel a lancé le 9 juillet une DRPCO pour un groupe électrogène diesel de 630 KVA estimé à 40 millions FCFA ; seule Sonerco SARL a soumissionné à 59 819 000 FCFA. - Le Service régional des marchés publics du Pôle de Thiès a refusé l’immatriculation du marché le 31 août, et le CRD de l’ARCOP a rejeté le 14 octobre le recours de l’hôpital, confirmant ce refus. - Le nouveau bloc opératoire, réceptionné depuis environ trois ans, reste inutilisable faute d’alimentation électrique adaptée, et la direction doit reprendre la procédure depuis le début.