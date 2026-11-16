Santé

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

DIPHTÉRIE AU SÉNÉGAL : 601 CAS ET 15 DÉCÈS RECENSÉS DANS 13 RÉGIONS

La diphtérie a déjà fait 15 morts au Sénégal. Au 15 novembre 2026, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique dénombre 601 cas dans 65 districts sanitaires répartis dans 13 régions du pays. Kaolack arrive en tête avec 126 cas, suivie de Dakar qui en compte 85 et de Thiès avec 72 cas.

D’autres régions présentent également des bilans importants. Diourbel et Louga enregistrent respectivement 53 et 49 cas, tout comme Matam qui en compte également 49. Tambacounda totalise 45 cas, contre 39 à Kédougou et 23 à Kolda. Saint-Louis dénombre 19 cas, Fatick 17, Ziguinchor 14 et Kaffrine 10.

Dans la région de Dakar, Rufisque concentre le plus grand nombre de cas (18), devant Guédiawaye (14) et Keur Massar (13). À Kaolack, le district de Ndoffane arrive en tête avec 61 cas, suivi de Nioro du Rip (43). À Thiès, le district de Tivaouane compte 31 cas devant Mbour (17).

La vaccination comme principal moyen de prévention

Face à cette situation, le ministère rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester par un mal de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement ou encore un gonflement du cou. La présence de membranes grisâtres dans la gorge peut également constituer un signe de la maladie, parfois accompagné de difficultés respiratoires.

Les autorités sanitaires invitent les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination (PEV), à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter les doses manquantes si nécessaire.

Le ministère recommande par ailleurs de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès l’apparition des premiers signes et met en garde contre toute automédication.

Pour toute information complémentaire, les populations peuvent contacter gratuitement le numéro vert 800 00 50 50, le 1919 ou le SAMU au 1515.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Au 15 novembre 2026, le ministère de la Santé recense 601 cas de diphtérie et 15 décès dans 65 districts sanitaires de 13 régions du Sénégal. - Kaolack est la région la plus touchée avec 126 cas, devant Dakar (85) et Thiès (72). - Le ministère rappelle que la vaccination est le principal moyen de prévention et recommande de consulter sans délai dès les premiers signes, en mettant en garde contre l'automédication.