Santé

Auteur: Adama SY

Épidémies : Le Sénégal veut passer de la riposte à l'anticipation grâce à la production locale de vaccins

Face à la menace de nouvelles épidémies, le Sénégal veut rompre avec la gestion dans l'urgence. Surveillance collaborative, mobilisation des communautés, financement de plus de 13 milliards F CFA et production vaccinale. Au Dakar Epidemics Forum, ouvert ce mardi 17 novembre à Dakar, les autorités affichent leurs ambitions.

Ne plus attendre qu'une épidémie frappe pour organiser la riposte. C'est le pari du Sénégal, qui entend renforcer ses capacités d'anticipation grâce à une surveillance associant plusieurs secteurs, notamment la santé, l'agriculture, l'environnement, l'eau et l'assainissement.

Face à la presse, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a mis en avant cette approche collaborative, construite autour du dispositif de surveillance 4S et de l'approche « One Health ». « Nous devons être dans l'anticipation », a-t-il insisté, soulignant également l'importance du partage des données scientifiques entre les pays. « Les épidémies ne connaissent pas les frontières. Mais pour pouvoir dépasser ces frontières, il faut avoir aussi un accès mutuel aux données », a-t-il expliqué.

Le Sénégal bénéficie, dans cette perspective, d'un financement du Pandemic Fund de plus de 13 milliards F CFA pour renforcer les capacités de ses institutions.

Les communautés constituent un autre maillon de cette stratégie. Les agents de santé communautaires sont appelés à détecter précocement les signes inhabituels de maladie. Le ministère expérimente également l'intelligence artificielle et la télémédecine. « On ne peut pas organiser une réponse par rapport à des épidémies ou des pandémies si les communautés ne sont pas engagées », a rappelé Ibrahima Sy.

Mais l'anticipation passe aussi par la capacité à produire. Tirant les leçons de la dépendance révélée par la Covid-19, le Sénégal mise sur le vaccinopole de Diamniadio pour développer une production locale de vaccins.

« Cette prise de conscience a amené l'État du Sénégal à anticiper, à créer le vaccinopole de Diamniadio », a expliqué le ministre. L'ambition est claire : « On détecte, on connaît le type de germes, on produit le vaccin et on vaccine les populations. »

Cette ambition s'appuie sur l'expertise de l'Institut Pasteur de Dakar. Son administrateur général, Dr Ibrahima Socé Fall, a rappelé que les équipes de l'institution sont intervenues dans plus de 40 pays africains et ont contribué à former 18 pays au diagnostic et à la réponse face au virus Ebola Bundibugyo.

À travers son entité DiaTropix, l'Institut Pasteur affirme avoir développé le premier test rapide au monde pour la rougeole. Une avancée qui témoigne, selon le Dr Socé Fall, du potentiel scientifique africain. « Pour la première fois, on voit dans le monde une demande de transfert de technologies de l'Afrique vers les autres continents », a-t-il souligné.

Autre avancée : la reprise de la production du vaccin contre la fièvre jaune, après plusieurs années d'interruption. « Nous avons repris la production du vaccin contre la fièvre jaune », a annoncé l'administrateur général, rappelant que plus de 400 millions de personnes dans le monde sont exposées au risque de cette maladie.

Ces enjeux sont au cœur de la 4e édition du Dakar Epidemics Forum organisée par l'Institut Pasteur de Dakar avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Pendant trois jours, décideurs, scientifiques, partenaires et investisseurs échangent sur la sécurité sanitaire africaine, l'innovation et les financements nécessaires.

Reste à transformer ces capacités scientifiques et ces engagements en une autonomie sanitaire durable. Car face aux épidémies, la souveraineté ne se mesure pas seulement à la capacité de détecter un virus, mais aussi à celle de disposer rapidement des moyens de le combattre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal veut passer de la riposte à l'anticipation face aux épidémies grâce à une surveillance collaborative (dispositif 4S, approche « One Health ») et un financement du Pandemic Fund de plus de 13 milliards F CFA. - Le pays mise sur le vaccinopole de Diamniadio pour développer une production locale de vaccins, avec l'appui de l'Institut Pasteur de Dakar. - L'Institut Pasteur de Dakar a annoncé la reprise de la production du vaccin contre la fièvre jaune et affirme avoir développé, via DiaTropix, le premier test rapide au monde pour la rougeole.