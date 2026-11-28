Santé

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Études médicales : « L’IA n’est pas un raccourci », prévient le Pr Mamadou Lamine Cissé

L’intelligence artificielle s’impose progressivement dans les études médicales, entre opportunités pédagogiques, innovations dans le diagnostic et défis éthiques. Cette révolution technologique a été au cœur des échanges lors du panel initié par les étudiants de l’UFR des sciences de la santé de l’université Iba Der Thiam de Thiès, à l'occasion de leurs 72 heures d’activités scientifiques, culturelles et sportives.

​Au-delà des activités festives et sportives, ces journées constituent un cadre de réflexion sur les mutations que connaît la formation médicale avec l’arrivée des outils numériques et de l’intelligence artificielle.

​Autour du thème : « L’IA et les études médicales : enjeux, innovation et perspectives pour les futurs professionnels de la santé », les échanges ont notamment porté sur les possibilités offertes par l’IA dans la recherche documentaire, l’apprentissage personnalisé, la compréhension des enseignements et l’accès aux ressources pédagogiques.

​Mais les participants ont également été sensibilisés aux risques d’une utilisation inappropriée de ces technologies, notamment la fiabilité des informations générées, la protection des données personnelles ainsi que les questions éthiques et déontologiques liées à leur utilisation dans le domaine médical.

​L’objectif est de préparer les futurs professionnels de la santé à intégrer ces nouveaux outils dans leur parcours universitaire et leur pratique professionnelle, tout en développant un esprit critique et une utilisation responsable.

​Pour le professeur Mamadou Lamine Cissé, directeur de l’UFR des sciences de la santé, l’intelligence artificielle est désormais incontournable dans l’enseignement supérieur et le secteur médical. Elle intervient notamment dans l’apprentissage, l’enseignement, le diagnostic et l’évaluation du pronostic.

​Toutefois, il met en garde contre une utilisation qui pourrait faire croire à un raccourci dans la formation médicale. « L’IA est devenue partie prenante de la vie courante, plus particulièrement au niveau de l’enseignement supérieur. Elle constitue un outil dans l’apprentissage, l’enseignement, le diagnostic et l’évaluation du pronostic. C’est un outil à adapter selon nos contextes. Ça ne sera pas un raccourci puisque derrière cet outil, l’homme garde sa place », souligne-t-il.

​Le directeur de l’UFR insiste ainsi sur la nécessité de former les étudiants à une bonne maîtrise de ces technologies, afin qu’ils puissent en exploiter les avantages sans en ignorer les limites. Selon lui, l’intelligence artificielle ne saurait remplacer la pratique médicale, mais elle peut contribuer à améliorer l’enseignement, l’évaluation et la prise en charge des patients.

​« L’intelligence artificielle n’est pas un raccourci et ne peut pas remplacer la pratique médicale, mais elle peut aider à l’évaluation, à l’enseignement et à la prise en charge. L’erreur, c’est de laisser les gens s’approprier ces outils sans connaître les avantages et les risques », prévient-il.

​La journée de ce vendredi est également marquée par des activités culturelles mettant en lumière la diversité des étudiants de l’UFR Santé. Des étudiants issus de six nationalités ont présenté leurs cultures, leurs traditions et leurs identités, dans une institution qui accueille des ressortissants de 24 nationalités africaines.

​Pour Mouhamed Camara, président de l’amicale des étudiants de l’UFR des Sciences de la Santé, cette initiative vise à valoriser la richesse culturelle du continent, favoriser l’intégration des étudiants étrangers et renforcer les liens entre les différentes communautés.

​Cette diversité constitue également une illustration de l’hospitalité sénégalaise, le Sénégal accueillant des étudiants venus de plusieurs pays africains pour poursuivre leur formation médicale.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un panel sur l’IA et les études médicales a été organisé lors des 72 heures d’activités de l’UFR des sciences de la santé de l’université Iba Der Thiam de Thiès. - Le Pr Mamadou Lamine Cissé a affirmé que l’IA « n’est pas un raccourci » et « ne peut pas remplacer la pratique médicale », tout en pouvant aider à l’évaluation, à l’enseignement et à la prise en charge. - Les participants ont été sensibilisés aux risques d’une utilisation inappropriée de l’IA, notamment la fiabilité des informations, la protection des données personnelles et les questions éthiques et déontologiques.