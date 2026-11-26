Santé

Auteur: Yandé DIOP

Faux médicaments : 7 tonnes saisies au Sénégal, 50 milliards FCFA de produits interceptés et 300 000 enfants victimes chaque année dans le monde

La menace est plus proche qu'on ne le pense. Au Sénégal, plus de 7 tonnes de faux médicaments ont été recensées par l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP). Les Douanes font également état de plus de 50 milliards de francs CFA de produits saisis entre 2021 et 2025. À l'échelle mondiale, plus de 300 000 enfants meurent chaque année en lien avec la consommation de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure, selon les chiffres avancés par la directrice générale de l'ARP, Dr Aïssatou Soubou.

« Un faux médicament est un mensonge dans une boîte. » La formule de Dr Aïssatou Sougou résume la dangerosité des faux médicaments. Pour la directrice générale de l'Agence de réglementation pharmaceutique, ces produits constituent un ennemi insidieux qui s'introduit dans les foyers et expose les consommateurs à des conséquences sanitaires parfois irréversibles. Derrière chaque médicament falsifié, il y a une vie en danger. Échec thérapeutique, complications, résistance aux antimicrobiens, insuffisance rénale et même décès. Les risques sont multiples. « Il y a quelqu'un qui l'utilise, qui aura un échec thérapeutique, qui aura des complications, une résistance aux antimicrobiens, voire même, dans certains cas, des décès », alerte-t-elle face aux journalistes en santé population et développement dans le cadre de la semaine nationale contre les médicaments falsifiés. La responsable évoque plus de 300 000 décès d'enfants chaque année dans le monde liés à ces produits. Un chiffre qui ne concerne que les enfants et qui donne une idée de l'ampleur du problème pour les autres catégories de la population.

Plus de 7 tonnes saisies au Sénégal, les Douanes annoncent 50 milliards FCFA

Le Sénégal n'est pas épargné par ce commerce illicite. Les opérations conduites conjointement par l'ARP, la Police, les Douanes et les autres services concernés ont permis de réaliser d'importantes saisies sur l'ensemble du territoire. « À notre niveau, nous recensons plus de 7 tonnes de médicaments », révèle Dr Aïssatou Soubou.

De leur côté, les Douanes font état de plus de 50 milliards de francs CFA de faux médicaments saisis entre 2021 et 2025. Ces données illustrent l'ampleur des réseaux de distribution clandestins et la menace qu'ils représentent pour la santé publique.

La directrice générale de l'ARP met particulièrement en garde contre les complications provoquées par ces produits. Certaines victimes peuvent développer des atteintes de la moelle osseuse ou des insuffisances rénales. Le paradoxe est cruel : en cherchant à soigner une affection parfois bénigne avec un médicament acheté dans un circuit clandestin, le patient risque de se retrouver confronté à une pathologie beaucoup plus grave et à des dépenses de santé considérablement plus importantes.

« On ne doit pas négocier sa vie »

Pour Dr Aïssatou Soubou, les saisies, les opérations de démantèlement et les sanctions contre les trafiquants ne suffiront pas à éradiquer le phénomène. Il faut également s'attaquer à la demande. « Avoir des institutions fortes ne suffit pas. S'il y a un vendeur, c'est parce qu'il y a un client », souligne-t-elle. C'est tout l'enjeu de la Semaine nationale de lutte contre les faux médicaments : provoquer une prise de conscience collective et amener les consommateurs à rompre avec les circuits parallèles.

Les raisons qui poussent certaines personnes vers les vendeurs clandestins sont pourtant connues : proximité, relations personnelles avec les commerçants ou prix supposément plus abordables. Mais aucune ne justifie, selon la patronne de l'ARP, de mettre sa santé en péril. « Quelle que soit la raison pour laquelle elle achète un faux médicament, ce n'est pas une bonne raison. […] Parce qu'on ne doit pas négocier sa vie. Nos vies ne sont pas au rabais », martèle-t-elle. L'Agence entend ainsi faire des populations des actrices à part entière de cette lutte, capables de refuser les produits douteux et de dénoncer les circuits de distribution illégaux.

Le 211 pour dénoncer les circuits illicites

Pour sortir des campagnes classiques de sensibilisation, l'ARP a privilégié une approche de proximité. Visites à domicile, descentes dans les marchés, interventions dans les établissements scolaires et mobilisation des acteurs communautaires, culturels et des organisations de jeunesse sont au programme. L'objectif est de toucher toutes les générations, avec une attention particulière accordée aux jeunes, considérés comme les adultes de demain.

Autre mesure concrète : le lancement du numéro vert 211. Ce dispositif permet aux citoyens de signaler les circuits illicites, mais également de remonter les problèmes liés à l'utilisation des médicaments, notamment les effets indésirables et les échecs thérapeutiques. Pour Dr Aïssatou Soubou, la lutte contre les faux médicaments ne peut plus être uniquement l'affaire des autorités sanitaires et des forces de sécurité. Elle relève d'une responsabilité collective. Derrière les tonnes de produits saisis et les milliards de francs CFA de marchandises interceptées se cache une réalité autrement plus grave : des vies exposées à des produits dont personne ne peut garantir la composition, la qualité ou l'efficacité. Le combat commence donc aussi dans les foyers, au moment où chaque consommateur décide où et auprès de qui acheter ses médicaments.

Vers un renforcement de la répression

Au Sénégal le trafic de faux médicaments est toujours persistant. De nouvelles formes clandestines limitent l’efficacité de la répression qui a besoin de se muter à hauteur de la ruse des malfrats. Dans ce contexte, l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) entend changer de méthode. Le Dr Sougou revient sur les mesures engagées, les limites de la répression et les nouvelles stratégies pour assécher ce commerce dangereux. « La lutte contre les faux médicaments ne peut plus reposer uniquement sur les opérations de saisie et les fermetures de dépôts clandestins. C'est le message porté par le Dr Sougou, qui insiste sur la nécessité d'agir à la fois sur les réseaux de distribution et sur la demande des consommateurs » dit-elle face aux journalistes en santé population et développement. Elle cite notamment parlant du modus opérande de dépôts clandestins, ventes illégales sur Internet, et promet des sanctions pénales et une sensibilisation communautaire.

Pour le responsable, le trafic de médicaments illicites constitue une criminalité organisée, dont les ramifications nécessitent une réponse coordonnée entre plusieurs services de l'État. « Parmi les avancées majeures, il cite la réforme de la loi pharmaceutique de 2023. Après près de 70 ans sous le régime de l'ancienne législation, le Sénégal s'est doté d'un dispositif plus contraignant. Celui-ci prévoit notamment des sanctions administratives, dont la fermeture des établissements concernés et la saisie des produits, mais aussi des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement ».

Le Dr Sougou estime toutefois que la répression doit s'accompagner d'un travail de sensibilisation, y compris auprès des vendeurs. Certaines personnes impliquées dans ce commerce ignoraient, selon lui, les conséquences sanitaires de leurs activités. Des séances de sensibilisation menées dans les régions ont même conduit certains vendeurs à abandonner spontanément cette activité après avoir pris conscience des risques d'insuffisance rénale et de décès liés à la consommation de produits dangereux.

L'ARP mise également sur la reconversion professionnelle de ces acteurs, plutôt que sur leur intégration dans un circuit pharmaceutique pour lequel ils ne disposent pas nécessairement des qualifications requises.

Touba : plus de 70 pharmacies pour concurrencer les circuits clandestins

À Touba, où le phénomène des dépôts illicites reste préoccupant, l'ARP a choisi de renforcer l'offre pharmaceutique légale. Selon le Dr Sougou, le nombre d'officines régulièrement installées dans la ville a doublé entre 2022 et 2026, dépassant désormais les 70. Ces pharmacies font l'objet d'inspections régulières portant notamment sur les conditions de stockage et de distribution des médicaments. Mais pour l'ARP, augmenter le nombre d'officines ne suffit pas. Il faut également convaincre les populations de les fréquenter. Des études comportementales ont ainsi révélé que plus de 50 % des personnes interrogées ne savent pas faire la différence entre une pharmacie et un dépôt de médicaments. D'autres continuent de se fournir auprès de vendeurs clandestins en raison de liens familiaux ou amicaux. D'où l'implication des leaders communautaires et religieux dans les campagnes de sensibilisation. L'objectif est de faire comprendre que le médicament n'est pas un produit commercial ordinaire, encore moins une marchandise que l'on peut vendre dans la rue sans contrôle.

Vente de médicaments sur Internet : l'ARP traque les réseaux

Autre front de la lutte, Internet. Le Dr Sougou rappelle que la vente de médicaments en ligne est formellement interdite au Sénégal. Pour surveiller ce circuit, l'ARP dispose d'une unité spécialisée dans la cybercriminalité, qui travaille avec les services de police compétents. Les dénonciations des citoyens constituent également un levier important. L'Agence entend renforcer ce dispositif à travers le numéro 211, mis à la disposition du public pour faciliter les signalements. Les produits concernés sont particulièrement variés : médicaments, sirops, compléments alimentaires et même certains dispositifs médicaux. Une partie importante des saisies réalisées dans le circuit illicite provient d'ailleurs de ces réseaux. Le responsable rappelle également qu'un médicament non autorisé est considéré comme un faux médicament. Il distingue toutefois cette catégorie des médicaments dits sous-standards, qui ont obtenu une autorisation mais présentent des problèmes de qualité, notamment à la suite d'erreurs de fabrication ou de mauvaises conditions de stockage.

Prix des médicaments : « Nous ne sommes pas dans un marché libre »

Sur la question des prix, le Dr Sougou apporte une précision importante: le médicament est soumis à une réglementation tarifaire au Sénégal depuis 2003. Une nomenclature, établie avec la Direction du commerce, encadre les prix à travers des coefficients réglementaires. Les inspecteurs de l'ARP vérifient également leur respect lors des contrôles dans les officines. Les différences de prix constatées entre certaines pharmacies peuvent néanmoins s'expliquer par des situations exceptionnelles, notamment les importations spéciales effectuées en période de rupture. Dans ces circonstances, le coût d'approvisionnement peut être différent et avoir une incidence sur le prix final. L'ARP travaille avec la Direction du commerce pour renforcer les contrôles, notamment à travers des inspections conjointes. Pour le Dr Sougou, la qualité du médicament ne doit jamais être dissociée de son accessibilité financière. « Ça sert à quoi de vendre un médicament de qualité si personne ne peut l'acheter, s'il est trop cher ? », s'interroge-t-il.

Plus d'inspecteurs et un laboratoire renforcé en perspective

Malgré les avancées enregistrées, l'ARP reconnaît avoir encore besoin de moyens supplémentaires pour répondre à ses ambitions. Le renforcement des effectifs d'inspecteurs, l'augmentation du nombre d'évaluateurs chargés d'examiner les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et la modernisation du laboratoire national de contrôle de qualité figurent parmi les priorités. L'Agence travaille notamment à l'obtention de la certification ISO 17025 pour son laboratoire. Son ambition ne s'arrête pas au niveau de maturité 3 de l'OMS. Elle vise désormais une reconnaissance internationale encore plus poussée, notamment dans le cadre de l'Agence africaine du médicament. Pour le Dr Sougou, le Sénégal dispose déjà d'une base réglementaire, institutionnelle et technique solide. Le défi consiste désormais à renforcer les ressources humaines et les moyens opérationnels pour consolider les acquis. Une certitude se dégage de son intervention : face au trafic de faux médicaments, l'État ne peut pas se contenter de saisir les produits. Il doit aussi assécher les circuits, responsabiliser les vendeurs et convaincre les consommateurs de ne plus alimenter ce commerce.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Plus de 7 tonnes de faux médicaments ont été recensées au Sénégal par l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP). - Les Douanes font état de plus de 50 milliards de francs CFA de produits saisis entre 2021 et 2025. - Plus de 300 000 enfants meurent chaque année dans le monde en lien avec la consommation de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure, selon l'ARP.